Sport

Atmosferă incendiară la U Cluj – FCSB. Suporterii ardelenilor au făcut spectacol. Foto

Show de toată frumusețe făcut de suporterii lui U Cluj la meciul cu FCSB. Ce scenografie au realizat și cum au acompaniat totul cu un show pirotehnic.
Alex Bodnariu, Cristi Coste
01.11.2025 | 21:28
Atmosfera incendiara la U Cluj FCSB Suporterii ardelenilor au facut spectacol Foto
CORESPONDENŢĂ DE LA CLUJ
6 poze
Vezi galeria
Show făcut de suporterii lui U Cluj la meciul cu FCSB. Ce au afișat pe Cluj Arena. Sursa Foto: Fanatik.
ADVERTISEMENT

U Cluj – FCSB, meciul de sâmbătă seară din etapa a 15-a, a strâns un număr mare de spectatori pe Cluj Arena. Suporterii ardelenilor nu au ratat ocazia de a realiza o scenografie de excepție, însoțită, de asemenea, și de un show pirotehnic.

Atmosferă de meci mare la U Cluj – FCSB

Un nou meci captivant în SuperLiga. U Cluj a primit sâmbătă seară vizita campioanei en-titre. Suporterii ardelenilor s-au ridicat la nivelul meciului și au realizat o scenografie impresionată, cu un mesaj pe măsură.

ADVERTISEMENT

Dacă înaintea meciului, Florin Tănase a captat atenția celor de pe Cluj Arena și a oferit poze și autografe, totul s-a schimbat după fluierul de start. Fanii „șepcilor roșii” au afișat în timpul meciului din etapa a 15-a o scenografie cu o persoană adultă însoțită de un copil pe stadion, întruchipând relația tată-fiu. Mesajul atașat a fost: „Copil fiind, eram cu tata pe stadion / Acum îi arăt fiului meu dragostea pentru simbol”.

Scenografie U Cluj - FCSB

Lovitura pe care Gigi Becali a dat-o chiar înainte de U Cluj – FCSB

Chiar cu câteva ore înaintea meciului U Cluj – FCSB, Gigi Becali a făcut un anunț important. Patronul bucureștenilor a transmis prin intermediul FANATIK că a încasat în cele din urmă cele 6 milioane de euro pentru transferul lui Florinel Coman la Al-Gharafa.

ADVERTISEMENT
Clipe ”de coșmar” pentru Maria Iordănescu pe străzile din Roma: ”Am fost urmăriți....
Digisport.ro
Clipe ”de coșmar” pentru Maria Iordănescu pe străzile din Roma: ”Am fost urmăriți. Erau doi bărbați”

„Gata, tată, au intrat banii pe Florinel Coman. 6 milioane euro!!! Sunt toți în cont…Ce emoții să am? N-am avut nicio emoție, știam ca sunt obligați să plătească. Era o chestiune de timp, nu aveau ce sa facă. Nu te joci cu FIFA, cu regulamentele!”, a spus, printre altele, Gigi Becali pentru FANATIK.

Rezultate SuperLiga, etapa 15. U Cluj – FCSB 0-2. Campioana e la egalitate...
Fanatik
Rezultate SuperLiga, etapa 15. U Cluj – FCSB 0-2. Campioana e la egalitate cu ultimul loc din play-off la acest scor!
Maria Iordănescu, clipe de groază în vacanță: „La un pas să fim jefuiți,...
Fanatik
Maria Iordănescu, clipe de groază în vacanță: „La un pas să fim jefuiți, dacă nu și mai rău!”. Video
LIVE BLOG Liga Campionilor la handbal feminin, etapa 6. Rezultatele zilei de sâmbătă,...
Fanatik
LIVE BLOG Liga Campionilor la handbal feminin, etapa 6. Rezultatele zilei de sâmbătă, 1 noiembrie. Cum arată clasamentul
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Legendarul fotbalist a aruncat cu paharul de vin spre Cornel Dinu: 'Am avut...
iamsport.ro
Legendarul fotbalist a aruncat cu paharul de vin spre Cornel Dinu: 'Am avut un defect în viață: nu mi-a plăcut să am șefi'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!