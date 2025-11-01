Atmosferă incendiară la U Cluj – FCSB. Suporterii ardelenilor au făcut spectacol. Foto

ADVERTISEMENT

U Cluj – FCSB, meciul de sâmbătă seară din etapa a 15-a, a strâns un număr mare de spectatori pe Cluj Arena. Suporterii ardelenilor nu au ratat ocazia de a realiza o scenografie de excepție, însoțită, de asemenea, și de un show pirotehnic.

Atmosferă de meci mare la U Cluj – FCSB

Un nou meci captivant în SuperLiga. U Cluj a primit sâmbătă seară vizita campioanei en-titre. Suporterii ardelenilor s-au ridicat la nivelul meciului și au realizat o scenografie impresionată, cu un mesaj pe măsură.

Dacă înaintea meciului, , totul s-a schimbat după fluierul de start. Fanii „șepcilor roșii” au afișat o scenografie cu o persoană adultă însoțită de un copil pe stadion, întruchipând relația tată-fiu. Mesajul atașat a fost: „Copil fiind, eram cu tata pe stadion / Acum îi arăt fiului meu dragostea pentru simbol”.

Lovitura pe care Gigi Becali a dat-o chiar înainte de U Cluj – FCSB

Chiar cu câteva ore înaintea meciului U Cluj – FCSB, Gigi Becali a făcut un anunț important. Patronul bucureștenilor a transmis prin intermediul FANATIK că a încasat în cele din urmă cele 6 milioane de euro pentru transferul lui Florinel Coman la Al-Gharafa.

„Gata, tată, au intrat banii pe Florinel Coman. 6 milioane euro!!! Sunt toți în cont…Ce emoții să am? N-am avut nicio emoție, știam ca sunt obligați să plătească. Era o chestiune de timp, nu aveau ce sa facă. Nu te joci cu FIFA, cu regulamentele!”, a spus, printre altele,