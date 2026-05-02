Atmosferă incendiară la U Craiova – Dinamo! Câte bilete au vândut oltenii: șanse mari de sold-out

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova și Dinamo se duelează duminică, 3 mai, de la ora 21:00 pe stadionul „Ion Oblemenco” în cadrul etapei cu numărul 7 din play-off-ul SuperLigii. În mod tradițional, duelul contra „câinilor” generează un interes uriaș în rândul fanilor olteni. Iar acum cu atât mai mult cu cât echipa din Bănie este foarte aproape de câștigarea unui titlu istoric, care ar fi primul după nu mai puțin 35 de ani.

Câte bilete au vândut cei de la Universitatea Craiova pentru meciul cu Dinamo până sâmbătă dimineață

Astfel, în acest context, oficialii clubului alb-albastru speră la sold-out cu ocazia acestui meci, mai ales în condițiile în care și fanii dinamoviști sunt așteptați să se deplaseze în număr mare la Craiova. Iar trendul existent în acest moment privitor la vânzarea biletelor nu face decât să arate că aceste așteptări sunt mai mult decât justificate.

ADVERTISEMENT

Din informațiile obținute de FANATIK, până sâmbătă dimineață s-au vândut deja 16.000 de bilete în tot stadionul, deci inclusiv în zona care va fi destinată galeriei echipei bucureștene. La acest număr se vor adăuga și cei 4.000 de abonați ai Universității Craiova aferenți sezonului în curs, deci un total de 20.000 de oameni care și-au asigurat deja prezența pe stadion.

Șanse mari de sold-out în Bănie

În condițiile în care acest trend se va menține până la ora startului meciului, și nu există indicii care să conducă spre ideea că acest lucru nu ar urma să se întâmple, sunt șanse mari ca arena să fie sold-out pentru această partidă, ceea ce înseamnă o asistență totală de 27.000 de spectatori. Dacă totuși nu va fi cazul de așa ceva în cele din urmă, tot este destul de clar că „măcar” 25.000 de oameni vor fi prezenți totuși pe stadionul „Ion Oblemenco” la ora jocului, deci oricum un număr mai mult decât impresionant, dat fiind faptul că meciul se dispută totuși duminică seară, la o oră destul de avansată, iar a doua zi este una lucrătoare pentru cele mai multe dintre persoane.

ADVERTISEMENT

După cum se știe deja foarte bine, Universitatea Craiova are șansa să realizeze chiar eventul în acest sezon. Lideri în play-off-ul din SuperLiga, cu trei puncte în plus față de U Cluj, ocupanta poziției secunde în acest moment, oltenii sunt calificați și în finala Cupei României, pe care urmează să o dispute pe data de 13 mai la Sibiu chiar contra „șepcilor roșii”. În mod așteptat, ,