Mai este foarte puțin până la startul meciului Bosnia - România, iar atmosfera începe să se încingă. FANATIK te ține la curent tot ce se întâmplă înainte și în timpul duelului de pe stadionul Bilino Polje, din Zenica.

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România întâlnește Bosnia în etapa a 6-a a Ligii Națiunilor, ultima din această campanie. „Tricolorii” speră să obțină alte puncte în această grupă după succesul precedent de la București cu Polonia. Atmosfera de la această partidă se anunță una extraordinară la Zenica, dar și plină de tensiune. Vezi în rândurile ce urmează tot ce se întâmplă înainte, în timpul, dar și după finalul partidei.

Bosniacii nu și-au păstrat prea mult timp calmul. La intrarea „tricolorilor” pe gazonul stadionului Bilino Polje, din Zenica, suporterii gazdelor au început să fluiere și să huiduie copios.

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Sosirea „tricolorilor” la stadion

Atmosferă incendiară înainte de Bosnia – România

Bosnia a învins România cu 4-2 la București în meciul tur de luna trecută. Acum, la returul de la Zenica, bosniacii speră să rămână invincibili în fața „tricolorilor”. după victoria cu 2-1, la București, contra Poloniei. Partida se anunță una extrem de interesantă, mai ales că România vrea revanșa și , tot aici, în ultima rundă a preliminariilor pentru CM 2026. Duelul de atunci a rămas în amintirea colectivă și pentru .

Cu câteva ore înaintea fluierului de start al confruntării de acum, foarte mulți jandarmi s-au grupat spre sectorul „tricolorilor”. Pe cer au fost lansate semnale luminoase, iar ulterior fanii bosniaci și-au făcut apariția. Aceștia au aprins mai multe torțe, realizând un spectacol pirotehnic deosebit chiar la intrarea în stadion și dând startul unei atmosfere incendiare. Scandările împotriva naționalei noastre nu au fost auzite în tot acest interval. România are nevoie de victorie pentru a mai spera să evite locul 4, ultimul, în grupă.

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Loturile celor două echipe pentru duelul direct

Sergej Barbarez (55 de ani) a anunțat lotul de jucători cu care va aborda meciul cu România. Selecționerul Bosniei & Herțegovina va avea la dispoziție 23 de jucători, printre care și atacantul Jovo Lukic, legitimat la U Cluj. De partea cealaltă, Gică Hagi nu l-a mai inclus în lot pe Ianis Stoica, cel care a jucat pe finalul duelului cu Polonia, dar a decis să îl includă pe Rareș Ilie. Selecționerul reprezentativei noastre nu se va putea baza nici pe Răzvan Marin și Tudor Băluță, deveniți indisponibili după cartonașele văzute în meciul precedent de la București cu Polonia.

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Bosnia

Portari: Mladen Jurkas, Salko Hamzić, Martin Zlomislić

Fundași: Nihad Mujakić, Tarik Muharemović, Sead Kolašinac, Amar Dedić, Nikola Katić, Stjepan Radeljić, Zinedin Smajlović, Arjan Malić

Mijlocași: Benjamin Tahirović, Armin Gigović, Ivan Bašić, Ivan Šunjić, Amar Memić, Dženis Burnić, Kerim Alajbegović, Ermin Mahmić

Atacanți: Samed Baždar, Ermedin Demirović, Esmir Bajraktarević, Jovo Lukić

România