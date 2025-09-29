Atmosferă de senzație la U Cluj – CFR Cluj! Suporterii „șepcilor roșii” au aprins peluza cu un show pirotehnic. Video

În ciuda vremii potrivnice, se poate spune că suporterii lui U Cluj au onorat așa cum se cuvine Chiar dacă în cursul zilei de luni a plouat la un moment dat destul de tare în Cluj-Napoca, fanii echipei antrenate de Ioan Ovidiu Sabău s-au adunat în număr mare în centru, mai exact în Piața Unirii, aproximativ în jurul orei 16:00.

UPDATE: Spectacol total pe stadion la U Cluj – CFR Cluj

Galeria „șepcilor roșii” a pus în scenă un spectacol pirotehnic în debutul meciului. Au fost folosite mai multe stroboscoape și petarde care au generat un zgomot puternic pe stadion în primele minute ale jocului.

Atmosferă de senzație la U Cluj - CFR Cluj

Pe o vreme mohorâtă, suporterii lui U Cluj au onorat derby-ul orașului, contra lui CFR Cluj

Bineînțeles că ei au început încă de atunci să intre în atmosfera marelui meci din etapa a 11-a a Superligii, cântând și generând astfel o atmosferă foarte agreabilă, fără incidente. Ulterior, cu aproximație la ora 19:00, fanii „șepcilor roșii” și-au început în corteo drumul spre stadionul Cluj Arena, în mod evident supravegheați atent de către jandarmi, așa cum se întâmplă în mod tradițional la astfel de evenimente.

Circa 400-500 de suporteri ai lui U Cluj s-au deplasat în mod organizat către stadion, de asemenea în mod pașnic, fără să creeze evenimente nedorite, chestiuni care, din nefericire, s-au petrecut la ultimele dueluri directe dintre cele două rivale.

Reporterul FANATIK prezent în mijlocul ultrașilor Universității a surprins mai multe cadre care au rolul de a prezenta foarte bine starea de spirit a suporterilor echipei lui Sabău înaintea acestui meci, fără îndoială cel mai important pentru ei pe parcursul unui sezon competițional.

Toate aceste imagini pot fi văzute în galeria foto atașată acestui articol. De asemenea, la finalul textului, puteți vedea și un clip video realizat în timp ce fanii lui U Cluj își desfășurau deplasarea în corteo din centrul orașului până spre stadion.

Cât de mult înseamnă pentru fani derby-ul U Cluj – CFR Cluj

Despre acest aspect au vorbit înaintea acestui nou episod atât antrenorul Ioan Ovidiu Sabău, cât și Alex Chipciu, unul dintre cei mai importanți fotbaliști ai „șepcilor roșii” de ceva timp. Ambii au subliniat în mod special raportarea suporterilor față de acest meci istoric din fotbalul românesc.

„Obiectivul e victoria, clar. Eu zic că suntem pregătiți, înțelegem importanța acestui joc pentru noi, dar și pentru fanii noștri. Înțelegem că este un meci special, nu-l putem trata ca pe un meci normal de primă ligă. Vrem să ne ridicăm la nivelul așteptărilor.

E cel mai important meci de până acum, știm ce înseamnă, cum simt cei care ne susțin, cei care investesc în noi, mă refer aici în primul rând la fanii noștri, care investesc foarte multă pasiune. Se implică foarte mult, ne susțin și în meciurile din deplasare”, a declarat antrenorul lui U Cluj la conferința de presă premergătoare meciului.

Ce a declarat Alex Chipciu înainte de U Cluj – CFR Cluj

De asemenea, cu aceeași ocazie, Chipciu a punctat următoarele aspecte din această perspectivă: „Ar fi o victorie mare pentru noi, prin prisma faptului că e derby-ul orașului și pentru suporterii noștri înseamnă enorm. Dar și prin prisma punctelor, pentru că ne e foame și nouă, dar și celor de la CFR. Ba chiar lor și mai mult”.

Meciul U Cluj – CFR Cluj se joacă luni seară de la ora 21:00.