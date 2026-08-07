Sport

Atmosferă încinsă la UTA – Rapid. Cum s-au ironizat cele două galerii: „Voi lângă armată doar o etapă!”. Foto

Meciul UTA - Rapid a deschis etapa cu numărul 4 din SuperLiga, iar fanii au făcut show în tribune. Cum s-au ironizat cele două galerii la duelul de la Arad.
Bogdan Cioara
07.08.2026 | 22:56
Atmosfera incinsa la UTA Rapid Cum sau ironizat cele doua galerii Voi langa armata doar o etapa Foto
CORESPONDENȚĂ DIN ARAD
Bannerele afișate de cele două galerii la meciul UTA - Rapid. Sursă foto: colaj Fanatik
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Rivalitatea dintre fanii de la UTA și cei ai Rapidului este binecunoscută în fotbalul din România, iar întâlnirea de la Arad a fost una care s-a lăsat cu ironii. Ambele galerii au afișat mesaje dure la adresa adversarilor.

Duel de la distanță între galerii la UTA – Rapid

Jocul dintre UTA și Rapid, care a deschis etapa a 4-a a SuperLigii, a fost un prilej pentru fanii ambelor formații de a lansa atacuri la adresa rivalilor. Este cunoscut faptul că galeria Rapidului este înfrățită cu cea a lui Poli Timișoara, în timp ce cei de la UTA sunt apropiați de Steaua.

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În aceste condiții, cele două peluze au afișat bannere în care s-au ironizat reciproc. ”Noi lângă Poli o viață întreagă, Voi lângă armată doar o etapă”, a fost bannerul afișat de fanii giuleșteni prezenți la jocul de la Arad.

UTA Rapid galerii

Replica suporterilor ”Bătrânei Doamne” nu s-a lăsat prea mult așteptată. ”Când chiar credeam că le-am văzut pe toate, stau împreună revoluționarii și colaboratorii de la Securitate”, a fost mesajul arădenilor.

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UTA Rapid galerii

UTA a scăpat de interdicția la transferuri

Chiar înainte de startul partidei cu Rapid, Alexandru Meszar, conducătorul grupării arădene, a confirmat exclusiv pentru FANATIKUTA a scăpat de interdicția la transferuri după ce au fost plătite datoriile.

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Așadar, arădenii vor putea face transferuri și să legitimeze jucătorii aduși în ultima perioadă. Printre aceștia se află și portarul Marcio Rosa, care a fost rezerva lui Vozinha în naționala Capului Verde la Cupa Mondială 2026, prezent în tribune la duelul cu Rapid.

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Bogdan Cioara
Bogdan Cioara
A debutat în presă la ziarul Observator arădean, în anul 2001. A continuat la ProSport, Evenimentul Zilei, Fotbal Vest, Libertatea, Gazeta Sporturilor. Are trei cărți scrise până acum, toate despre istoria „Bătrânei Doamne” a fotbalului românesc, UTA.
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