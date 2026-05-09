Atmosferă sud-americană la U Cluj – Rapid! Imagini superbe de pe Cluj Arena

Startul partide dintre Universitatea Cluj și Rapid București, din runda cu numărul 8 a play-off-ului SuperLigii, a avut parte de imagini memorabile datorită suporterilor.
Alex Bodnariu, Mihai Alecu
09.05.2026 | 22:15
CORESPONDENȚĂ DIN CLUJ
Atmosferă superbă la U Cluj - Rapid. Foto: Fanatik
Universitatea Cluj este aproape să facă istorie, formația pregătită de Cristiano Bergodi fiind într-o luptă aprigă pentru primul loc în SuperLiga, cât și în finala Cupei României, iar visul eventului nu este deloc imposibil.

Atmosferă superbă făcută de fanii lui U Cluj la meciul cu Rapid

Chiar dacă nu a fost plină, Cluj Arena a oferit o atmosferă de meci mare datorită susținerii venită din partea suporterilor gazdă. Ultrașii ardelenii au plănuit un moment special, care a produs un impact vizual superb imediat după fluierul de start al confruntării din partea lui Rareș Vidican. Concret, toți fanii au avut câte o rolă de hârtie pecare au aruncat-o către teren și astfel au replicat ceea ce se întâmplă des pe stadioanele din America de Sud.

Partida a fost întreruptă pentru minute bune, asta după ce rolele de hârtie au fost în bună parte intrate pe gazon și puteau să producă dificultăți pentru jucătorii celor două echipe. Organizatorii s-au mișcat destul de repede și au făcut ca arbitrul să poată permită reluarea confruntării în minutul 5. Fanii ardelenii au fost foarte activi și din punct de vedere vocal, cântând fără oprire și dând astfel un impuls fotbaliștlor pentru a obține cele 3 puncte.

Suporterii Rapidului, supărați în continuare pe jucători pentru rezultatele slabe

Fanii Rapidului au obișnuit de-a lungul ultimelor sezoane să fie prezenți în număr mare, atât la partidele de acasă, cât și la cele din deplasare, însă situația actuală din clasament a făcut ca supărarea să fie foarte mare și asta s-a văzut cel mai bine în numărul foarte mic de suporteri care au fost pe Cluj Arena. La confruntarea cu U Cluj au fost puțin peste 150 de fani ai grupării bucureștene, asta în condițiile în care de obicei erau peste 700 prezenți la partidele cu „Studenții”.

Ruptura dintre fani și jucători s-a petrecut din cauza rezultatelor proaste din play-off, iar la înfrângerea cu Dinamo, 1-3, tensiunea a atins cote maxime. Scandările ironice precum „campionii, campionii” au fost la ordinea zilei și au răsunat pe cel mai mare stadion al țării, ba chiar au continuat inclusiv și la eșecul cu CFR Cluj, 1-2, din Giulești.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
