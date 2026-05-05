Atmosferă sumbră pe Giulești la Rapid – CFR Cluj 1-2: “A fost ceva rău!” Sezon încheiat pentru atacantul lui Gâlcă

Extrem de dezamăgiți de rezultatele echipei în play-off, fanii nu s-au înghesuit la meciul Rapid - CFR Cluj 1-2. Iar cei care au venit au creat o atmosferă ostilă în Giulești.
Traian Terzian
05.05.2026 | 11:21
Atmosferă apăsătoare în Giulești la jocul Rapid - CFR Cluj 1-2. Sursă foto: colaj Fanatik
Prezent în studioul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, Robert Niță (49 de ani) a admis că suporterii au dreptul să fie supărați din cauza rezultatelor formației. El a vorbit despre atmosfera deloc plăcută de pe Giulești la partida Rapid – CFR Cluj 1-2.

Atmosferă tristă în Giulești la Rapid – CFR Cluj 1-2

Fostul atacant al Rapidului a făcut o radiografie a întâlnirii care a încheiat etapa a 7-a a play-off-ului din SuperLiga și este de părere că, în ciuda unei prime reprize slabe, giuleștenii ar fi putut scoate un rezultat de egalitate după ocaziile avute în partea secundă.

”A fost urât pe Giulești. Dacă în momentele când echipa joacă Giuleștiul e cel mai frumos loc din lume, în momentul în care echipa nu are rezultate se schimbă lucrurile. E o criză, sunt de înțeles și suporterii până la un punct, parcursul din sezonul regulat a creat foarte multe așteptări.

(n.r. – Play-off-ul este horror) Din păcate, astea sunt cifrele și matematica nu minte niciodată. Un meci care te putea ține cu gândul la o cupă europeană. Din păcate, din nou o primă repriză proastă și cu accidentarea lui Talisson.

O a doua repriză mai bună, cu trei schimbări la pauză, unde Rapid cred că ar fi putut scoate un punct. Ai ocazia lui Tobias (n.r. – Christensen), mai ai o bară a lui Kramer, șutul lui Drilon (n.r. – Hazrollaj). Au fost ocazii de gol, dar în play-off trebuie să marchezi”, a declarat Niță.

Cât de gravă este accidentarea lui Talisson

Analistul FANATIK SUPERLIGA a prezentat situația medicală a lui Talisson, jucător accidentat în finalul primei reprize, și a anunțat faptul că pentru atacantul brazilian actualul sezon s-a terminat.

”Talisson are o orteză pe piciorul stâng. Nu e de glumă pentru că poate să fie o accidentare gravă. E o accidentare la nivelul genunchiului, era foarte umflat aseară, îl durea foarte rău. Din cauza lichidului care se adunase acolo staff-ul medical nu a reușit să-l examineze, dar oricum nu poți să ai un diagnostic cert atât de repede.

Cel mai ușor ar fi o entorsă de genunchi, dar felul cum s-a întâmplat accidentarea și cum a reacționat organismul duce spre o leziune a meniscului și, Doamne ferește, să nu fie și ligamentele colaterale afectate. Fără discuție este sezon închis pentru el”, a spus Robert Niță.

Jucătorii Rapidului, huiduiți de propriii fani

După un parcurs foarte bun în sezonul regulat, Rapid a intrat în play-off cu speranța că va putea câștiga titlul după o pauză îndelungată. Însă, rezultatele din partea a doua a campionatului au fost dezastruoase și în acest moment este în mare pericol și locul de cupe europene.

În aceste condiții, fanii prezenți pe Giulești la duelul cu CFR Cluj au avut o atitudine ostilă față de jucători. Principala țintă a suporterilor a fost portarul Marian Aioani, considerat principalul vinovat pentru eșecul cu Dinamo din etapa trecută, când a fost nevoit să părăsească terenul încă din minutul 3 din cauza unei accidentări.

Fanii nu l-au iertat pe titularul postului și l-au huiduit încă de la încălzire. L-au fluierat la fiecare atingere de balon și i-au strigat ”blatistule”. De furia ultrașilor nu au scăpat nici Alex Dobre, Andrei Borza sau antrenorul Costel Gâlcă.

Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
