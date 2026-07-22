Atmosferă tensionată în Sofia înainte de Levski – Universitatea Craiova. „E sold-out! Îi mâncăm!”. Exclusiv

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Levski Sofia și Universitatea Craiova joacă în această seară în cadrul primei manșe din turul 2 preliminar Champions League. Duelul de la Sofia se anunță unul extrem de interesant, iar atmosfera de la ora meciului va fi demnă de competiția în care se desfășoară. FANATIK a fost prezent pe străzile capitalei Bulgariei și nu numai, unde a surprins cele mai importante detalii.

Atmosfera de la stadionul Georgi Asparuhov în ziua meciului Levski – Universitatea Craiova

FANATIK a mers la stadionul „Georgi Asparuhov”, locul unde se va da prima bătălie dintre Levski și Universitatea Craiova. La casa de bilete, angajatul de acolo a transmis deja că este sold-out. În jurul arenei, câțiva fani Levski și-au făcut apariția cu câteva ore înainte de meci. „Îi mâncăm pe români!”, au transmis fani bulgari, extrem de agresivi încă de la orele prânzului.

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Magazinul oficial al celor de la Levski era deja deschis, iar produsele oferite au prețuri piperate. Mai exact, tricourile se vindeau începând de la 40 până la 80 de euro. În cazul treningurilor, acestea se aflau în intervalul de preț de 90 – 120 de euro, în timp ce o geacă de iarnă ajungea chiar la 400 de euro.

Pentru acest meci, un fular special a fost pus în vânzare de gazde. Fanii și colecționarii vor trebui să scoată suma de 25 de euro pentru achiziționarea lui. Pe lângă articole vestimentare, Levski Sofia își răsfață suporterii și cu băutură. La magazinul oficial de la stadion, pe rafturi, puteau fi observate puse la vânzare mai multe sticle de vin cu însemnele echipei.

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Cum erau străzile din Sofia în dimineața meciului Levski – Universitatea Craiova

Meciul Levski – Universitatea Craiova este programat de la ora 20:30 pe stadionul „Georgi Asparuhov”. Fanii bulgari și-au anunțat deja intențiile de susținere a echipei favorite încă din seara precedentă partidei, lăsând pe pagina oficială a oltenilor. au arătat înaintea duelului că sunt calmi și siguri pe ei.

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Cu mai bine de 8 ore înaintea fluierului de start, străzile din Sofia nu prezentau semne de agitație. Oamenii își desfășurau activitățile obișnuite, de la cumpărăturile într-una din piețele locale, până la diverse alte ocupații. Freamătul meciului încă nu și-a făcut simțită prezența în capitala Bulgariei.

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Câți fani va avea Universitatea Craiova la meciul cu Levski Sofia

Oltenii sunt așteptați în număr mare pe stadionul „Georgi Asparuhov” din Sofia. FANATIK a aflat că din cele 892 bilete, . Sectorul alocat suporterilor echipei din Bănie are aproximativ 1380 de locuri, iar până la ora meciului se preconizează un număr total de aproximativ 1000 de susținători ai Craiovei.

Cei care nu au luat încă bilete pentru meciul Levski – Universitatea Craiova pot cumpăra chiar din Bulgaria. Mai exact, ele pot fi achiziționate de la recepția Hotelului Intercontinental din Sofia, în intervalul ora 14:00 – 18:00. Pentru accesul în Peluza Științei, suporterii vor trebui să intre prin poarta 11, începând cu ora 18:30.

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