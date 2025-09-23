Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Atmosferă tensionată la FCSB: „Nu le mai arde să se bucure de nimic! Este foarte grav că sunt mereu cu capul în pământ"

Dublu campion ca antrenor cu FCSB, Laurențiu Reghecampf a comentat situația critică a roș-albaștrilor. De ce e tensionată atmosfera din vestiar
Cristian Măciucă
23.09.2025 | 22:40
Atmosfera tensionata la FCSB Nu le mai arde sa se bucure de nimic Este foarte grav ca sunt mereu cu capul in pamant
EXCLUSIV FANATIK
Atmosferă tensionată la FCSB: „Nu le mai arde să se bucure de nimic! Este foarte grav că sunt mereu cu capul în pământ”. FOTO: Fanatik

Laurențiu Reghecampf a comentat atmosfera tensionată de la FCSB. Tehnicianul în vârstă de 50 de ani cunoaște foarte bine vestiarul campioanei României.

Laurențiu Reghecampf, despre atmosfera tensionată de la FCSB: „Te gândești că se poate întâmpla ceva”

FCSB e într-o situație critică în SuperLiga. După 1-3 la Botoșani, din etapa 10, roș-albaștrii sunt pe locul 13, cu 7 puncte, la 10 lungimi de play-off. Fotbaliștii lui Elias Charalambous nici măcar nu se mai bucură când marchează goluri.

„Deocamdată s-au strâns foarte multe lucruri negative. Cred eu că nici nu le mai arde să se bucure, dar nu că nu s-ar bucura de momentul respectiv. Dar pierzând atât de multe meciuri pe bandă rulantă, e mai greu să îți exprimi sentimentele când marchezi un gol și e și devreme. Te gândești că poate se întâmplă ceva.

Noi putem interpreta orice fac ei. Nu mai au horă, nu se mai bucură, dar vă asigur că atunci când vor lega 2-3 victorii, bucuria va reveni pe fețele lor. Acum, dacă vă uitați la jucători, când primesc gol, sunt toți cu capul în pământ. Nu vezi o imagine gen Hai să o luăm de la capăt, hai să luptăm. Pentru că anul trecut, ei au avut multe momente de genul ăsta și au încheiat cu victorii.

Acum nu mai vezi lucrul ăsta. E foarte grav. Ei nu mai cred că pot întoarce rezultatul. Lucru care se vede și în jocul pe care îl practică după primirea unui gol.

Eu cred în continuare că această atmosferă nu e benefică lor. Ei sunt obișnuiți cu altă atmosferă. Ca ei să fie în frunte, ca cineva să fie în spatele lor și să îi ajungă. Nu cred că ar trebui să existe asemenea discuții. Trebuie să ia fiecare partidă ca atare și să gândească pozitiv”, a declarat Laurențiu Reghecampf, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA. 

Roș-albaștrii, în conflict cu fanii?! „Sunt supărați, dar tot sunt în spatele lor”

Laurențiu Reghecampf a comentat și tensiunile dintre Peluza Nord și jucătorii de la FCSB. Antrenorul care a luat două titluri cu roș-albaștrii vede partea plină a paharului.

„Nu au de ce să se supere. Fanii sunt fani și la bine și la rău. Au 5 înfrângeri sau 6. Și totuși, fanii au fost mereu în spatele lor și au încercat să îi ajute în orice moment. Nu e un lucru pe care trebuie să îl iei în seamă. Fanii sunt bucuroși când câștigi și supărați când pierzi.

Ei sunt îndreptățiți să fie supărați și să facă anumite declarații. Dar ei trebuie să arate pe teren să câștige meciurile, iar fanii se vor întoarce lângă ei. Dacă te uiți la Rapid pierzând un meci și fanii făcând un asemenea scandal și faci o paralelă cu cei de la FCSB, cred că e diferență mare. Jucătorii de la FCSB trebuie să se gândească că fanii sunt supărați, dar tot sunt în spatele lor”, a adăugat fostul antrenor al roș-albaștrilor.

Laurentiu Reghecampf, AVERTISMENT DUR pentru FCSB. SEMNAL DE ALARMA in lupta pentru play-off

Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
