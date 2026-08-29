Sport

Tănase și Crețu au primit „interzis” la antrenament! Culisele atmosferei tot mai tensionate de la FCSB

Tănase și Crețu au fost scoși din antrenamentul de joi și s-au pregătit separat. Atmosferă tot mai încărcată înaintea partidei cu UTA.
Catalin Oprea
29.08.2026 | 17:00
Tanase si Cretu au primit interzis la antrenament Culisele atmosferei tot mai tensionate de la FCSB
EXCLUSIV FANATIK
FCSB - Auda / Foto: Sport Pictures
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FCSB are un start dificil de sezon. Eliminată din Conference League într-un mod rușinos de letonii de la Auda, gruparea „roș-albastră” a suferit în etapa precedentă primul eșec din acest sezon al SuperLigii, 0-1 contra lui CFR Cluj, iar atmosfera de la echipă este extrem de tensionată. În acest context, FANATIK a aflat că Florin Tănase (31 de ani) și Valentin Crețu (37 de ani), doi dintre liderii vestiarului, nu au efectuat ședința de pregătire de joi alături de coechipieri. Chiar Marius Baciu, antrenorul formației a luat această decizie, fiind susținut de întregul staff.

De ce au fost scoși Tănase și Crețu din antrenament

Din informațiile FANATIK, Florin Tănase a intrat într-un conflict verbal cu antrenorul secund al FCSB-ului, Lucian Filip, în timpul antrenamentului de miercuri. Totul ar fi pornit de la anumite intrări mai tari care au avut loc în timpul antrenamentului. Din acest motiv, căpitanul „roș-albaștrilor” nu a fost inclus în ședința de pregătire efectuată joi de echipă și s-a antrenat separat, alături de Valentin Crețu.

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Experimentatul fundaș a fost exclus la rândul său din antrenament, cei de la FCSB reproșându-i faptul că a fost supraîncărcat în ultima perioadă, fiind nemulțumit de faptul că nu prea mai joacă la formația „roș-albastră”. Între timp, situația s-a mai detensionat, iar Florin Tănase și Valentin Crețu au fost reprimiți la antrenamentele echipei.

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Gigi Becali, cu ochii pe Ianis Zicu

Fanii FCSB-ului i-au solicitat lui Marius Baciu să își dea demisia după eșecul suferit la Cluj contra lui CFR, însă tehnicianul a declarat că „își va continua munca” și a subliniat faptul că „se va supune” în cazul în care se va lua o decizie cu privire la plecarea sa de la echipă.

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Așa cum FANATIK anunța, Gigi Becali l-ar dori pe Ianis Zicu la FCSB, însă doar dacă Marius Baciu nu mai satisface așteptările din următoarele etape. Pentru fostul fundaș de la Steaua și Lille, gestionarea vestiarului a devenit o misiune tot mai grea și se poate dovedi decisivă pentru mandatul său la echipă.

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