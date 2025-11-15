Sport

Atmosferă uluitoare la Bilbao! 50.000 de fani în tribune la amicalul Țara Bascilor – Palestina! Video

Meci cu totul atipic la Bilbao, pe San Mames. Selecționata Țării Bascilor joacă o partidă amicală cu Palestina. Zeci de mii de oameni vor fi prezenți în tribune. De la ce a pornit totul.
Alex Bodnariu
15.11.2025 | 21:16
Meci cu totul special în Bilbao! Țara Bacilor, amical cu Palestina pe San Mames
Palestina va juca sâmbătă, de la 21:30, un meci amical pe stadionul San Mamés din Bilbao, organizat de Federația de Fotbal a Țării Bascilor. Partida are caracter caritabil, iar încasările vor fi donate organizației „Medici fără Frontiere”, pentru sprijinirea civililor din Gaza.

Palestina, meciuri amicale cu Țara Bascilor și Catalunia

Echipa palestiniană se află în Spania la invitația federației locale. Pregătirile se desfășoară la Lezama, baza lui Athletic Bilbao, una dintre cele mai cunoscute academii din Europa. Amicalul este unul caritabil, iar suporterii iberici și-au anunțat prezența în număr mare pe San Mamés.

Jucătorii palestinieni au fost primiți în Spania cu mult entuziasm. După meciul cu reprezentativa jucătorilor din Țara Bascilor vor disputa un alt amical cu Catalunia, pe 18 noiembrie, iar în lotul ibericilor se regăsesc și fotbaliști de la Barcelona, precum Marc Bernal.

Ce este, de fapt, selecționata Țării Bascilor

Selecționata Țării Bascilor nu este recunoscută de FIFA sau UEFA. Este o echipă reprezentativă regională, formată din fotbaliști basci sau jucători crescuți în academiile din comunitatea autonomă, majoritatea proveniți de la formația din La Liga Athletic Bilbao.

Federația Bască organizează periodic meciuri amicale cu alte selecționate sau cu echipe invitate. Partidele au un rol simbolic și sunt folosite de regiune pentru promovarea identității basce și a relațiilor internaționale.

Motivul pentru care Palestina joacă un amical caritabil pe stadionul San Mames

Federația Bască a negociat direct cu Federația Palestiniană. Propunerea a apărut în 2024, în contextul protestelor masive pro-Palestina din Țara Bascilor și din Spania. Regiunea are una dintre cele mai active comunități civice pro-palestiniene din Europa.

Organizatorii spun că ideea a fost ca meciul să fie un eveniment de solidaritate și să atragă fonduri pentru ONG-uri medicale care lucrează în Gaza. Biletele s-au vândut rapid, peste 30.000 fiind epuizate într-un interval foarte scurt, iar cel mai probabil 50.000 de fani vor fi în tribune. Naționala Palestinei ocupă locul 98 în clasamentul FIFA. A ratat calificarea la Campionatul Mondial după ce a fost eliminată în turul trei al preliminariilor asiatice.

Sprijin masiv în Spania pentru poporul palestinian

În ultimii ani, infrastructura sportivă din Gaza a fost grav afectată. Federația Palestiniană spune că sute de sportivi, antrenori și arbitri au murit în conflict, iar mai multe cluburi nu mai pot funcționa. În prezent, meciurile „de acasă” ale Palestinei sunt găzduite în Qatar. Spania este una dintre țările europene care au recunoscut statul Palestina și a criticat public bombardamentele israeliene.

În Țara Bascilor, sprijinul pentru Palestina este și mai pronunțat. În 2024, protestele au afectat chiar La Vuelta a España, competiția de ciclism nefiind lăsată să intre în Madrid la etapa finală din cauza manifestațiilor și blocajelor.

Nu toate regiunile au aceeași abordare. În Madrid, autoritățile au interzis afișarea drapelului palestinian în școli și universități. La meciul Real Madrid – Marseille, fanii care aveau steaguri palestiniene au fost opriți la intrare. Bilbao este însă în extrema opusă. La meciul cu Arsenal din Liga Campionilor, suporterii lui Athletic au afișat un banner uriaș cu un mesaj de solidaritate pentru palestinieni.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
