ATP pregătește schimbări majore în calendarul tenisului mondial! Miliardele din Arabia Saudită joacă un rol decisiv

Calendarul tenisului masculin ar urma să fie dat peste cap în următorii ani, iar modificările importante pregătite de ATP au o legătură directă cu miliardele din Arabia Saudită. Țara din Orientul Mijlociu va avea un turneu ATP 1000 începând din 2028, iar saudiții vor să „elibereze” calendarul cu scopul de a crește interesul pentru această competiție.

Miliardele din Arabia Saudită aduc schimbări uriașe în calendarul ATP

ATP a răscumpărat deja licențele a patru turnee de categorie 250 care erau organizate toamna, Chengdu Open, Hong Kong Open (ambele în China), Moselle Open (Franța) și Kremlin Cup (care se organiza în Rusia, însă nu s-a mai desfășurat din 2022). De asemenea, licența pentru Openul European, care se organizează momentan în Belgia, a fost vândută Federației Italiene de Tenis, cu condiția ca evenimentul să fie mutat la mijlocul sezonului.

Organizația are în plan să răscumpere și alte turnee, precum cele de la Buenos Aires (ATP 250) sau Acapulco (ATP 500), iar aceste mutări ar urma să fie finanțate de SURJ, organizația sportivă a , conform . Achizițiile vor costa sute de milioane de dolari, deoarece o licență pentru un turneu ATP 500 costă între 35 și 45 de milioane, iar una pentru un turneu ATP 250 între 15 și 25 de milioane. Scopul acestor răscumpărări este un inter-sezon mai lung, aspect solicitat de jucători de mai mulți ani, dar și punerea accentului pe turneul ATP 1000 din Arabia Saudită, care se va desfășura pentru prima dată în 2028, cel mai probabil în februarie.

Cum au reacționat reprezentanții ATP

Un reprezentant al ATP a comentat această situație. „ATP s-a exprimat clar în ceea ce privește activitatea sa continuă de optimizare a calendarului, un proces pe termen lung care vizează construirea unui program mai puternic și mai echilibrat începând cu 2028. Ca parte a acestui proces, SURJ alocă capital pentru optimizarea calendarului, inclusiv achiziționarea strategică a licențelor pentru turnee.

Participarea turneelor în acest proces este în întregime voluntară și, deși nu putem comenta valoarea sau starea tranzacțiilor individuale, credem că reprezintă un pas important către un echilibru și o stabilitate mai mare în calendarul ATP. Evenimentele ATP 250 și 500 rămân vitale pentru puterea și profunzimea ATP Tour și vor continua să joace un rol cheie în calendar.

Bunăstarea jucătorilor rămâne o prioritate continuă și suntem foarte conștienți de faptul că cerințele calendarului global rămân una dintre cele mai mari provocări ale sportului. Un obiectiv cheie al acestui proces este de a scurta sezonul și de a extinde inter-sezonul pentru jucători, creând în același timp un calendar mai eficient și mai echilibrat”, a precizat acesta pentru sursa menționată.

Ce schimbări ar urma să se aplice în calendarul ATP

Şefii ATP doresc ca şi cele 10 turnee ATP Masters 1000 să fie principalele atracţii ale calendarului. Dintre cele 10, 7 vor fi obligatorii şi vor dura aproape două săptămâni (Indian Wells, Miami, Madrid, Roma, Openul Canadian, Cincinnati și Shanghai). Turneul de la Paris este obligatoriu, dar durează doar o săptămână, în timp ce turneul de la Monte Carlo și cel care va fi organizat în Arabia Saudită nu vor fi obligatorii.

Așadar, planul celor de la ATP este să elibereze toamna, pentru a oferi un inter-sezon mai lung jucătorilor, dar și să mute unele turnee din februarie la finalul sezonului, pentru ca turneul Masters 1000 care va debuta în 2028 în Arabia Saudită să beneficieze de atenția pe care o doresc organizatorii, care sunt dispuși să investească o sumă imensă în acest sens.