ATP Țiriac Open 2026, live video. Vezi cum arată tabloul principal, dar și programul competiției. Ce nume mari onorează ediția din acest an

O nouă ediție de ATP Țiriac Open. Capitala României se pregătește să găzduiască din nou singurul turneu ATP organizat în țară, care se va desfășura în perioada 30 martie – 5 aprilie. Competiția reunește nume importante din tenisul mondial, însă aici vor evolua și sportivii români. Rămâi pe Fanatik.ro pentru a fi la curent cu toate detaliile.

Țiriac Open 2026. Vezi cine participă la ediția din acest an

Competiția din acest an, care va avea loc la Centrul Național de Tenis Simona Halep, de pe Bulevardul Pierre de Coubertin, aduce în fața publicului iubitor de tenis 28 de jucători la simplu și 16 echipe la dublu, meciurile urmând a se disputa pe suprafață de zgură, cu , și mingi oficiale Dunlop ATP – Clay, conform standardelor ATP. În ceea ce privește numele internaționale care vor fi prezente la turneu, vor participa jucători precum Mariano Navone (finalist în 2024), , Adrian Mannarino, Fabian Marozsan și Roberto Bautista Agut.

Pe tabloul principal de simplu, dintre sportivii români, vor evolua Filip Jianu, Adrian Boitan și Radu David Țurcanu, care au primit wild-card. Perechile Nuno Borges / Victor Cornea și Alexandru Jecan / Bogdan Pavel vor juca la dublu. Italianul Flavio Cobolli, marele câștigător de anul trecut, dar și Marton Fucsovics, maghiarul care și-a adjudecat trofeul în 2024, s-au retras de pe tabloul din acest an și nu vor fi prezenți.

„Tabloul de simplu al ediției din acest an este format din 28 de jucători – 18 acceptați direct pe baza clasamentului ATP, trei wild card-uri, trei sportivi care beneficiază de Special Exempt și jucătorii veniți din calificări. Competiția are la start nume relevante din circuitul ATP, cu 7 reprezentanți din top 60 ATP. Principal favorit este canadianul Gabriel Diallo, ocupantul locului 37 ATP.

Alături de el revin la București jucători care au avut parcursuri solide în edițiile recente, precum Mariano Navone, finalist în 2024, și Sebastián Báez, finalist în 2025, dar și sportivi cu rezultate importante în circuit precum Adrian Mannarino, Fabian Marozsan sau Roberto Bautista-Agut”, este

Programul competițional de la Țiriac Open

Sâmbătă, 28 martie 2026, va avea loc tragerea la sorți a tabloului oficial al turneului ATP 250. Faza calificărilor se va desfășura apoi pe 29 și 30 martie, iar meciurile de pe tabloul principal de simplu se vor disputa în intervalul 30 martie – 5 aprilie. Întrecerile de dublu vor avea loc între 1 și 5 aprilie 2026.

Finalele sunt programate duminică, 5 aprilie, cu finala de dublu la ora 11:30 și finala de simplu la ora 14:00. Tabloul principal de simplu include 17 jucători acceptați direct, alți patru veniți din calificări, trei beneficiari de wild card, doi special exempts, un late entry și o poziție rezervată pentru Next Gen. În ceea ce privește tabloul de dublu, acesta va cuprinde 16 echipe (14 acceptate direct și două wild card-uri).

Cine transmite Țiriac Open 2026 și cum poți vedea meciurile direct de la fața locului

Meciurile de la Țiriac Open 2026 vor fi transmise de postul Digi Sport. Pentru cei care vor să participe la acest turneu în calitate de spectatori, biletele pentru ediția din acest an au fost puse în vânzare pe platforma Entertix. Prețurile variază în funcție de etapa competiției și de categoria de loc:

Rundele preliminare: biletele pornesc de la 50 de lei pentru tribuna a doua și ajung la 100 de lei pentru tribuna oficială. Odată ce turneul intră în faza tabloului principal, tarifele sunt cuprinse între 75 de lei pentru tribuna a doua și 150 de lei pentru tribuna oficială.

biletele pornesc de la 50 de lei pentru tribuna a doua și ajung la 100 de lei pentru tribuna oficială. Odată ce turneul intră în faza tabloului principal, tarifele sunt cuprinse între 75 de lei pentru tribuna a doua și 150 de lei pentru tribuna oficială. Semifinalele și finalele: includ prețurile de 165 de lei pentru tribuna a doua și de 330 de lei pentru tribuna oficială. Un bilet este valabil pentru întreaga zi de turneu, oferind acces la toate meciurile programate în ziua respectivă pe terenurile competiției.

Copiii până la vârsta de 5 ani beneficiază de intrare gratuită, în anumite condiții stabilite de organizatori (detaliile exacte urmând să fie comunicate oficial).

Ce a spus Ion Țiriac despre turneul din acest an

Cea de-a 24-a ediție de Țiriac Open continuă tradiția turneului de tenis bucureștean. Ion Țiriac este mândru de evoluția competiției și de faptul că nume importante din „sportul alb” participă aici an de an.

„Acest turneu este, an de an, un punct de referință pentru tenisul internațional. Bucureștiul merită un turneu puternic, iar România merită să fie prezentă constant în calendarul ATP. Și în acest an am adus jucători de top, vom vedea meciuri de înaltă clasă și mă bucur să văd că totul se desfășoară la cele mai înalte standarde internaționale. Am construit un eveniment respectat în circuit, așteptat de fani și de jucători”, a transmis Ion Țiriac.

„Cea mai importantă competiție sportivă organizată în România la nivel de seniori, Țiriac Open, confirmă an de an rolul esențial pe care îl are în dezvoltarea și vizibilitatea tenisului românesc. Ne bucurăm că vom avea din nou jucători de top la București și că reușim să ducem mai departe o tradiție valoroasă, ridicând constant standardele de organizare și experiență pentru sportivi și spectatori”, a adăugat și George Cosac, Președintele Federației Române de Tenis.

Valoarea premiilor din acest an de la Țiriac Open

Ediția din 2026 are un fond total de premiere de 612.620 de euro, recompensele fiind acordate în conformitate cu regulamentul ATP. Iată ce sume vor fi distribuite în funcție de performanța atinsă de fiecare tenismen:

Câștigătorul la simplu: va primi 250 de puncte ATP și un premiu de 93.175 de euro

Finalistul la simplu: va obține 165 de puncte ATP și 54.360 de euro,

Semifinaliștii la simplu: vor primi câte 100 de puncte ATP și 31.955 de euro fiecare.

Echipa câștigătoare la dublu: va primi 250 de puncte ATP și 32.410 euro,

Finaliștii la dublu: vor obține 150 de puncte ATP și 17.410 euro

Echipele semifinaliste la dublu: vor primi câte 90 de puncte ATP și 10.190 euro fiecare

