Atrocităţile din Gaza, descrise de un fost soldat israelian. Palestinienii care trec „linia câinilor” sunt împuşcaţi pe loc şi apoi mâncaţi de animale

ADVERTISEMENT

Un soldat al Forțelor de Apărare Israeliene care a luptat în Fâșia Gaza a făcut o serie de dezvăluiri şocante despre ce s-a întâmplat acolo. Într-un interviu acordat publicaţiei britanice acesta a vorbit despre acţiunile ilegale şi dilemele morale întâlnite pe parcursul conflictului.

Orice persoană se mişca de-a lungul „liniei câinelui” împuşcată

Fostul infanterist israelian, citat sub pseudonimul „Jonathan”, a dezvăluit că noua rundă a conflictului israeliano-palestinian a dus la dezastre umanitare inimaginabile. Bărbați palestinieni au fost împușcați mortal fără să fi fost identificați în prealabil drept combatanți, civili neînarmați au fost folosiți drept „scuturi umane”, iar cartiere întregi au fost pur şi simplu rase de pe faţa pământului fără nicio justificare militară clară.

ADVERTISEMENT

Printre cele mai tulburătoare detalii din relatarea sa se numără ceea ce soldații numeau „linia câinilor”, o graniță invizibilă trasată în jurul pozițiilor IDF din Gaza. Orice palestinian care o traversa era împușcat pe loc. Cadavrele erau lăsate acolo, iar câinii se adunau de-a lungul liniei pentru a se hrăni cu ele. Jonathan a detaliat această situaţie, povestind cum soldații aflați în gardă deschideau focul fără să știe pe cine ucid: „Soldatul aflat în gardă vede pe cineva, îl împușcă. Nu știi care este povestea celui ucis sau ce a făcut el”.

Aceste lucruri fuseseră aduse anterior şi la cunoştinţa „Break the Silence”, un ONG israelian specializat în documentarea atrocităților militare, alături de dezvăluirile lui Jonathan fiind centralizate şi mărturiile altor foști militari israelieni.

ADVERTISEMENT

Potrivit acestora, războiul din Fâşia Gaza s-a diferenţiat prin faptul că oficialii armatei israeliene nu le-a oferit soldaţilor reguli formale, precum cele cu privire la modul de identificare a civililor. Toți bărbații de vârstă militară erau tratați ca ținte legitime, iar definiția vârstei militare a fost lăsată periculos de variabilă. „Putea fi între 16 și 60 de ani sau chiar mai mică de 16 ani”, a declarat el.

ADVERTISEMENT

Fiecare unitate israeliană din Gaza avea „ţânţarul” ei

„Majoritatea oamenilor pe care i-au ucis cei din unitatea mea nu erau înarmați. Am avut cazuri în care am ucis oameni și nu am verificat dacă purtau uniforme militare sau arme”, mai spune Jonathan, care adaugă că soldaţii trăgeau în orice siluetă care se vedea în zona liniei, la câteva sute de metri distanţă. Cuvântul „civil” nu făcea parte din vocabularul operațional.

ADVERTISEMENT

Pe lângă „linia câinelui”, dezvăluirile lui Jonathan au scos la iveală o practică devenită atât de răspândită încât și-a căpătat propriul nume de cod. Este vorba de folosirea civililor drept „scuturi umane”. Civilii palestinieni, predominant bărbați de vârstă militară, erau reţinuţi și forțați , să verifice dacă există mine sau dispozitive explozive și să ghideze trupele prin zonele părăsite de luptătorii Hamas. Practica era numită „acordul cu țânțarii”.

Jonathan a povestit că „ţânţarul” unităţii sale era un tânăr care fusese transferat de la o altă unitate. Noaptea era legat într-un colț, lângă postul de pază. „Am avut nişte certuri în pluton, dar nu legate de moralitatea folosirii lui ca scut uman. Era vorba despre cum să-l tratăm: ce și cât ar trebui să-i dăm de mâncare, dacă ar trebui să-l batem sau nu”, a mai povestit el. Când unitatea a fost retrasă din zonă, „ţânţarul” a fost eliberat într-o zonă unde bărbații de vârstă militară riscau să fie împușcați.

ADVERTISEMENT

Aproape 300 de soldaţi israelieni au încercat să se sinucidă în mai puţin de un an şi jumătate

Unii cu o deziluzie profundă legată de situaţia şi acţiunile întreprinse în Gaza, mai scrie The Economist. „Nu pot explica această distrugere dintr-o perspectivă militară. Nu are nicio legătură cu securitatea sau cu înfrângerea Hamas. E altceva, cartiere întregi au dispărut complet”, a mai povestit Jonathan. El adaugă că în comunicațiile radio militare israeliene, palestinienii erau denumiți printr-un cuvânt ebraic care se traduce prin „murdari”, soldații discutau despre mersul în Gaza la „vânătoare”. „În ochii multor israelieni și soldați, fiecare palestinian din Gaza este un terorist; dacă este un copil, ar putea fi un viitor terorist; dacă este o femeie, ar putea fi mama unui viitor terorist”, a completat Jonathan.

The Economist mai scrie că veteranii israelieni care au avut misiuni în Gaza se confruntă cu probleme grave de sănătate mintală. Rapoartele oficiale israeliene indică faptul că 279 de soldați au încercat să se sinucidă între ianuarie 2024 și iulie 2025, iar cazurile de tulburare de stres posttraumatic (PTSD) au crescut cu 40% între septembrie 2023 și ianuarie 2026.