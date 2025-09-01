Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

„Atunci ne-a trecut glonțul pe la ureche. Acum e un alt Mirel!". Sorin Cârțu explică marea transformare a lui Rădoi față de primul mandat la Craiova

Sorin Cârțu a vorbit la superlativ despre Mirel Rădoi. Președintele de onoare a comparat cele două mandate ale antrenorului la Universitatea Craiova
Cristian Măciucă
01.09.2025
Atunci nea trecut glontul pe la ureche Acum e un alt Mirel Sorin Cartu explica marea transformare a lui Radoi fata de primul mandat la Craiova
„Atunci ne-a trecut glonțul pe la ureche. Acum e un alt Mirel!”. Sorin Cârțu explică marea transformare a lui Rădoi față de primul mandat la Craiova. FOTO: Fanatik

Sorin Cârțu (69 de ani) l-a lăudat pe Mirel Rădoi (44 de ani) după parcursul Universității Craiova din acest sezon. Fostul căpitan al Stelei este la al doilea mandat în calitate de antrenor al alb-albaștrilor.

Sorin Cârțu, laude pentru Mirel Rădoi, aflat la al doilea mandat ca antrenor la Craiova

Cu Rădoi la timonă, U Craiova are un parcurs excelent. S-a calificat în premieră în grupele unei competiții europene, iar acum atacă titlul. Trofeul de campioană n-a mai ajuns în Bănie de la finalul sezonului 1990-1991, când antrenor era Sorin Cârțu.

Instalat în funcția de „principal” în ianuarie 2025, Mirel Rădoi e la al doilea mandat pe „Ion Oblemenco”. El a mai pregătit-o pe U Craiova în perioada 9 august – 8 decembrie 2022, când a rezistat doar 20 de meciuri pe banca oltenilor.

(n.r. – Cât s-a schimbat Rădoi în ultimii doi ani?) Să știi că Rădoi tocmai pentru ce a arătat în prima perioadă de la Craiova a fost adus înapoi și s-au împăcat el și Mihai Rotaru. Pentru că a fost e un antrenor care muncește foarte mult, e un antrenor care știe să transmită din filozofia lui.

Într-un grup mai sunt și jucători pentru care faptul că nu joacă poate să nu placă și poate de aceea s-a întâmplat ce s-a întâmplat la vremea respectivă. El s-a schimbat față de ce a fost prima dată.

Spuneați și voi de deciziile alea pe care le-a luat de unul singur. Păi ce s-a întâmplat atunci cu Vînă și cu Hanca… Ne-a trecut glonțul pe la ureche, cu atitudinea pe care a avut-o el față de jucătorii respectivi.

Dar acum e un altfel de Mirel. Și asta e ceva pozitiv. A știut să își facă o analiză, unde a greșit și cum să reacționeze”, a declarat Sorin Cârțu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

„Avem un antrenor pe care ne putem baza” 

„La meciul cu Bașakșehir, am văzut un antrenor care se comportă așa cum trebuie într-un meci de asemenea anvergură. Am văzut la el un echilibru fantastic, pe care nu l-aș fi bănuit înainte având în vedere modul în care trăiește partida.

Dar el a fost cât se poate de echilibrat, a rămas lucid în toate momentele jocului, să poată să atenționeze și să tragă concluziile pertinente și cele mai bune pentru noi, pentru echipă.

În sensul ăsta avem un antrenor pe care ne putem baza la obiectivele pe care le avem. Pe primul l-a făcut. Targetul acestor prime etape ale sezonului era accederea în grupa de Conference.

Noi am îndeplinit obiectivul ăsta. E un antrenor, care din ce i s-a transmis, la ceea ce s-a angajat și el, a rezolvat un obiectiv de etapă și foarte important”, a adăugat președintele de onoare al Universității Craiova.

Sorin Cartu, DEZVALUIRI despre Mirel Radoi: “AM VAZUT UN ECHILIBRU EMOTIONAL FANTASTIC”

