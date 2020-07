“Atuul Craiovei este Cristiano Bergodi!” Rămâne Silviu Lung la Kayserispor? “Sunt în discuţii”

Situația din Liga 1 s-a încurcat teribil după aflarea veștii că Astra Giurgiu a raportat un caz de coronavirus în sânul echipei.

Meciul cu U Craiova trebuia să se dispute miercuri, dar a fost amânat pentru vineri. În aceeaşi zi, CFR Cluj, rivala oltenilor la titlu, joacă derby-ul cu FCSB, o altă partidă care a avut de suferit din cauza coronavirusului.

Silviu Lung junior, unul dintre cele mai bune produse ale Băniei din ultimii 20 de ani, anunță că antrenorul Cristiano Bergodi este atuul Craiovei în bătălia pentru titlu.

Goalkeeper-ul Silviu Lung jr a revenit în țară după ce a terminat sezonul în prima ligă din Turcia: „Sunt acasă, e foarte bine. Am ajuns după 7 luni la Craiova. Am plecat în cantoment în Turcia pe 2 ianuarie și abia acum am ajuns. Am făcut 23 de ore cu mașina, sper să nu mai repet aventura asta. Toate zborurile sunt oprite, așa că singura soluție a fost să vin cu mașina. Mă bucur de aceste zile libere.”

Aflându-se în plin sezon cu Kayseri, Lung nu a privit cu atenție partidele din Liga 1, însă este la curent cu situația Universității Craiova: „Nu prea am văzut meciurile din România, dar sunt la curent cu ceea ce se întâmplă. Campionatul este în scădere, dar și din cauza acestor probleme care sunt în contextul social-economic, dar sper să-și revină. Atunci când jucam în țară, noi (nr. Astra) și FCSB jucam în grupele Europa League an de an.”

Mandatul lui Bergodi pe banca Științei a decurs perfect până în acest moment, șase victorii din șase posibile, iar oltenii pot aduce titlul în Bănie după 29 de ani: „Cei de la Craiova au avut un campionat după pandemie foarte bun, au făcut alegerea corectă cu Cristiano Bergodi. Mereu mi-a plăcut de Bergodi, echipele se exprimau foarte bine. Cel mai mare atuu este numirea sa pe banca Craiovei. Nu am lucrat cu el, dar am vorbit cu jucători care au lucrat cu el și spuneau numai lucruri frumoase.”

Fostul portar al Craiovei a vorbit și despre problemele cu COVID-19 cu care se confruntă formațiile din România: „Am trecut și noi prin situație de acest gen în Turcia, dar în ultimele două luni nu s-a amânat niciun meci. Noi avem un protocol, cu două zile înainte de fiecare meci se fac teste și dacă găsesc un jucător pozitiv, acesta este izolat și meciul continuă. Protocolul de aici este diferit.”

Lung vrea să continue în Turcia: „Să vedem cât de mult mă iubesc”

Aflat la final de contract cu Kayserispor, Lung este foarte apreciat de cei de la clubul turc. Kayseri s-a salvat de la retrogradare în urma unei decizii luate de către oficialii Super Ligii. Nu va retrograda nimeni, iar din liga secundă vor promova trei echipe, numărul de formații din primul eșalon va ajunge la 21: „Turcia mi se potrivește și o să încerc să continui. Nu meritam să retrogradăm, problema la noi a fost în prima parte a sezonului. După primele 17 etape, noi adunasem doar 10 puncte, în condițiile în care din septembrie până în decembrie nu am avut patron.

A fost o debandadă, dar din decembrie a venit această femeie care a pus toate lucrurile la punct și în a doua parte am fost în primele 9 echipe din ligă. Am o patroană extrem de corectă, nu am mai văzut pe cineva atât de corect în fotbal. Mulți bărbați ar trebui să ia lecții.”

„Campionatul în Turcia începe pe 11 septembrie, așa că o săptămână-două o să mai stau. O să vedem ce ofertă de prelungire o să am de la Kayseri, sunt în discuții și cu alte cluburi și o să iau cea mai bună decizie pentru mine. Să vedem cât de mult mă iubesc cei de la club, aștept oferta lor de prelungire. E foarte greu să plec dintr-un loc în care sunt apreciat”, a mai adăugat portarul.

29 de apariții a strâns Silviu Lung sezonul trecut la Kayserispor

800.000 de euro este cota portarului de 31 de ani

Perioada petrecută la Astra Giurgiu i-a lăsat amintiri frumoase lui Silviu Lung. Acesta a reușit să câștige toate cele trei trofee interne alături de giurgiuveni: „Nu pot eu să îi sfătuiesc pe Budescu sau Alibec să aleagă Craiova, ei știu mai bine ce este de făcut. La cum îl știu eu pe Budi, el se simte foarte bine la Giurgiu. Ne-am simțit bine la Astra, consideram că puteam să ne bătem cu orice echipă din Europa. Am păstrat legătura cu Ionuț Boșneag, Budi, Dani Coman, Alibec, sunt oameni de caracter și îmi sunt dragi. Și cu Șumi am mai vorbit, ținem legătura, ne spunem impresii, e normal.”

„Liga 1 merge mai departe și fără Dinamo”

Au trecut trei ani de când Silviu Lung a ales să joace în Turcia, iar portarul anunță că nu vrea să schimbe țara sau să revină acasă: „M-am obișnuit în Turcia, am învățat și limba, una grea, așa că îmi e greu să schimb țara. Așa cum am văzut Liga 1 fără Craiova timp de 3-4 ani de zile, eu cred că prima ligă poate să meargă înainte să fără Dinamo, dar consider că este mai bine cu echipe de tradiție în prima ligă.”

Prezență constantă în lotul „tricolorilor”, Lung speră ca Mirel Rădoi să ducă echipa națională a României la EURO 2020: „Atâta timp cât o să fiu convocat, o să răspund cu drag convocărilor. Știu că până la meciul cu Islanda, mai avem două meciuri în Nations League și trebuie tratat fiecare meci în mod corect. Evoluăm sub „tricolor”.

Sunt foarte multe necunoscute până la jocul cu Islanda, nu știm cum o să fie forma jucătorilor, dacă o să se mai întâmple ceva, vedem ce va fi cu acest virus. Eu sunt o fire optimistă. Le doresc multă baftă și lui Mirel Rădoi și lui Adrian Mutu la echipele naționale.”