Atuul naționalei României: „E un gest frumos făcut de Edi Iordănescu!”

„Eroul de la Sevilla” este de părere că forța grupului este importantă pentru „tricolori” și consideră că Edi Iordănescu a știut cum să-i apropie pe fotbaliști, deși a comentat aspru faptul că aceștia nu au marcat în meciurile amicale cu Bulgaria și cu Liechtenstein, ambele terminate cu „remize albe”.

Atuul naționalei României înainte de EURO 2024

un atuu important al naționalei României, și anume forța grupului, lăudându-l pe Edi Iordănescu pentru că l-a chemat pe Olimpiu Moruțan alături de colegii săi, deși fotbalistul este accidentat:

„Eu cred că Ucraina va ajunge departe la acest Campionat European! Nu sunt de acord că nu am fost concentrați în meciuri. Am fost concentrați, dar am fost pripiți în fața porții.

Grupul este unit, într-adevăr! Este un gest frumos că l-au luat pe Moruțan cu ei. Chiar dacă nu au valoarea pe care noi ne-o dorim sau pe care și-o doresc fanii, dar grupul e unit”.

„Acesta este un atuu al nostru, ceea ce s-ar putea să ne ajute pe viitor, nu știu dacă la acest turneu final… dacă rămâne Edi Iordănescu. Eu cred că problema e financiară în privința rămânerii lui Edi.

Am văzut niște statistici cu salariile altor antrenori. Să ai salarii de șase ori mai mare ca selecționer al Serbiei sau al altor naționale ca ale noastre. Dacă nu dă răspunsul până luni, nu se va întâmpla nimic.

Nu are vreo pistă pentru un alt antrenor. Și nu cred că se va spune ceva până la Campionatul European”, a mai spus Helmuth Duckadam, la TV .

„Stanciu a fost singurul care a mai mișcat în meciurile astea!”

prestația fotbaliștilor României în meciurile amicale cu Bulgaria și cu Liechtenstein, lăudându-l doar pe Nicolae Stanciu, despre care a spus că a mai „mișcat” pe teren:

„Stanciu a fost singurul care a mai mișcat în meciurile astea. Nu a fost strălucit, dar am mai văzut un dribling, o pasă. Avem spirit și unitate, dar ce n-avem?

Sunt rău pentru că era un meci amical, cu o echipă slabă, era un adversar pe care noi l-am învins mereu când am jucat contra lui și era chiar înainte de Campionatul European”.

„Eu am spus că alegerile de meciuri amicale au fost bune, mai ales că aveai un moral bun dacă ai fi câștigat aceste două meciuri. Sunt curios cu ce moral intri acum la turneul final”, a mai spus Ion Crăciunescu.