Atuul surpriză al celor de la FCSB în lupta pentru play-off: “Nici nu îşi dau seama cât de important e!”

Cum poate ajunge FCSB în play-off. Andrei Vochin a identificat marele avantaj al campioanei României de care trebuie să profite pentru a ajunge în primele 6.
Mihai Dragomir
04.10.2025 | 19:30
Atuul surpriza al celor de la FCSB in lupta pentru playoff Nici nu isi dau seama cat de important e
Cum poate profita FCSB în campionat. Atuul prin care campioana poate recupera punctele pentru play-off. Sursa Foto: Colaj Fanatik.

FCSB a învins Oțelul în etapa a 11-a din SuperLiga și a spart seria de rezultate nefaste din campionat. Andrei Vochin a precizat ce atuu are campioana României în lupta pentru calificarea în play-off-ul din acest sezon.

Atuul cel mai de preț al FCSB-ului în acest moment. Cum poate obține campioana puncte de acum în campionat

FCSB a câștigat ultimele două ediții de SuperLiga, participând și în faza principală din Europa League. Bucureștenii au început însă actuala stagiune extrem de modest, pierzând puncte cu echipe mult mai slab cotate.

Andrei Vochin este de părere că renumele echipei este încă puternic, astfel că adversarele din campionat nu pot juca sigure de victorie cu bucureștenii, în ciuda formei mai slabe arătate. Oficialul FRF este de părere că echipa lui Elias Charalambous, care se pregătește acum de duelul din Europa League cu Young Boys, este imprevizibilă, dar încă extrem de periculoasă.

Marea dilemă a adversarilor FCSB-ului în meciurile directe. Andrei Vochin a spus lucrurilor pe nume

„FCSB mai are încă o mare șansă în acest campionat. Brandul este atât de puternic, iar adversarul este temător. Adversarul nu știe sau nu realizează cât de mult se teme FCSB de el în acest campionat.

E ca atunci când te întâlnești cu un câine pe strada și nu știi dacă se teme de tine sau să te temi tu de el, nu știi cine se sperie mai tare. Dacă adversarii FCSB-ului sau acei adversari care au început fără să aibă în gând că joacă cu FCSB au avut destul de multe de câștigat în meciurile astea.

Oțelul nu are marcatori în momentul acesta, are puțini jucători capabili să înscrie. Are fotbaliști tehnici, mingicari, dar nu au jucători care să marcheze. Absența lui Bană le pune o mare problemă, era un marcator”, a spus Andrei Vochin în direct la FANATIK SUPERLIGA.

Ce loc ocupă FCSB în campionat după 11 etape

FCSB a disputat toate cele 11 etape, față de rivala CFR Cluj, care are un meci restant (cu Csikszereda). „Roș-albaștrii” au strâns în total 10 puncte și se află pe locul 11, bifând 2 victorii, 4 remize și 5 eșecuri. Bucureștenii au un golaveraj de -5 (13 goluri marcate și 18 primite).

Tags:
