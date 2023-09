Atuurile Elenei Lasconi în lupta pentru Cotroceni. Poate primarul USR să repete scenariul „Iohannis 2014”?

Analiștii politici sunt de părere că alegerile prezidențiale de anul viitor vor fi decisive pentru succesul în alegeri al partidelor, iar un candidat capabil să mobilizeze electoratul partidului, dar și să se adreseze celor din afara propriului electorat va reprezenta un element esențial pentru succesul în cele patru rânduri de alegeri. În acest sens Uniunea Salvați România (USR) pare să fi făcut prima mutare prin anunțarea listei candidaților pentru alegerile europene cu Elena Lasconi în frunte. Un succes în aceste alegeri ar putea-o propulsa pe primărița orașului Câmpulung în lupta pentru Cotroceni.

Atuurile Elenei Lasconi în lupta pentru Cotroceni

USR a anunțat la mijlocul lunii septembrie numele primilor patru candidați pentru alegerile europarlamentare, iar surpriza majoră a fost numele Elenei Lasconi, fosta vedetă a ProTv care a reușit să câștige primăria Câmpulung Muscel în 2020, pe prima poziție în această listă. Această mișcare pare ă, având deja o imagine pozitivă de primar de succes, care a reușit să dezvolte orașul cu ajutorul fondurilor europene. USR susține că a atras 400 milioane lei, „bugetul orașului pe zece ani”.

Consultantul politic Radu Delicote este de părere că mișcarea USR este una curajoasă, fiind făcută cu intenția ca Lasconi că câștige suficientă notorietate la alegerile europarlamentare pentru a îi oferi o șansă reală în alegerile pentru Cotroceni. Analistul este de părere că primarul orașului Câmpulung are o serie de atuuri importante pentru acest rol.

„E o mișcare curajoasă, și pentru un partid din România, să-și anunțe candidatul, evident nu pe față, dar indirect, la prezidențiale atât de devreme este o mișcare bună. Asta pentru că Elena o să reușească să-și construiască notorietate, mai ales în timpul campaniei pentru europarlamentare. Oricum campania pentru europarlamentare nu cred că reprezintă o miză pentru partidele noastre, cel mult de imagine și atât.

Elena Lasconi are trei atuuri. Este un primar de succes, la nivel național perceput, omul gospodar, doi, este femeie, ceea ce, într-o lume a bărbaților mi se pare un mare atu, un candidat femeie, și trei, Elena este un bun comunicator pentru că are atâția ani de școală de media în spate. Știe cum să reușească să capteze, să transmită electoratului un mesaj”, a declarat, pentru FANATIK, Radu Delicote, care subliniază că USR pare să-și fi consolidat poziția de lider al coaliției de dreapta ce se prefigurează alături de PMP și Forța Dreptei, partidul lui Ludovic Orban.

Practic, scenariul pe care merge USR este ca la alegerile europarlamentare USR să o testeze pe , cu miza majoră ca alianța de dreapta să se claseze în fața PNL-ului. Acest lucru ar transforma-o automat în candidatul pentru prezidențiale al opoziției, unde scopul principal ar fi să ajungă cel puțin în turul doi.

La ultimele alegeri locale, Elena Lasconi a reușit o victorie surpriză la primăria Câmpulung, obținând 56% din voturile exprimate, aducând și victoria alianței USR-PLUS la consiliul local, care a obținut 32% din voturi, cu zece procente peste PSD. Cu o carieră de 24 de ani la ProTv, Elena Lasconi declara atunci că secretul succesului a stat în autenticitate, în faptul că s-a prezentat sincer în fața alegătorilor.

„E foarte simplu de ce m-au ales oamenii. Au văzut că nu am discurs politic, că sunt un om autentic. Secretul e să iubești oamenii. Am intrat în politică că să o folosesc exact că pe un instrument pentru a ajuta oamenii și pentru a face lucruri bune în orașul pe care îl iubesc și îl simt acasă”, declara aceasta pentru Digi24 după victoria din septembrie 2020. Aceasta sublinia succesul pe care l-a avut chiar în fața candidaților PSD și al fostului primar. „Într-o secție în care s-a votat de 30 de ani PSD am câștigat cu peste 70%, iar primarul în funcție a luat 4%. Aici este vorba despre oameni. Nu e vorba de alegerea unui rege la primărie, căruia să-i pupi inelul, ci e vorba de alegerea oamenilor la primărie”, mai declara aceasta.

În plus, din numeroasele interviuri pe care le-a dat presei, fosta jurnalistă ProTV și câștigătoare a Masterchef în 2013, a demonstrat capacitatea de a-și spune povestea vieții, cu episoadele de greutate din copilărie când a suferit de pe urma sărăciei (povestea când bunica le dădea doar pâine neagră să mănânce), prima căsnicie eșuată, cum și-a crescut singură fetița, cel de-al doilea mariaj și, nu în ultimul rând, rolul important pe care credința îl joacă în viața ei.

George Jiglău, profesor la Facultatea de Științe Politice a UBB, este de părere că USR caută o altă strategie, Cătălin Drulă fiind foarte aproape ca imagine de Dan Barna, cu un lider care să fie capabil să se adreseze și electoratului din afara partidului.

„S-ar putea să fie o idee bună, mai ales dacă ne uităm la alternative. Se pare că au așteptat să vadă dacă vine Kovesi, un scenariu care nu se leagă, Cătălin Drulă nu a zis niciodată un da categoric, și cred că-și dă seama că nu e o persoană care să capteze foarte mult electorat. Au avut și experiența cu Barna, care era cam din aceeași poziție ca și Drulă ca notorietate, ca imagine publică. E important, pentru a prinde un tur secund la prezidențiale, să vină cu un candidat care să iasă din bazinul electoral al USR-ului”, a declarat George Jiglău pentru FANATIK.

Un rol prea mare pentru Cătălin Drulă

Președintele USR, Cătălin Drulă nu a declarat niciodată categoric că el va fi candidatul partidului la alegerile prezidențiale. La începutul lunii septembrie, cea mai recentă declarație pe acest subiect, acesta vorbește despre acest lucru ca despre „asumarea unei responsabilități”. Analiștii politici sunt de părere că acest ultim an a arătat limitele pe care acesta le are, nereușind să vitalizeze partidul și să demonstreze că se poate adresa unui public mult mai larg, dincolo de electoratul partidului. În contrast cu imaginea oarecum rigidă a lui Cătălin Drulă, Elena Lasconi vine cu o altă energie.

În acest sens, strategia de a merge pe un tandem Lasconi-Drulă (președinte/ premier) este și o recunoaștere a acestor limite ale lui Cătălin Drulă, deci și o înfrângere asumată de către acesta, sunt de părere analiștii politici.

„Dacă Cătălin Drulă nu își folosește funcția și nu își asumă o candidatură, legitimitatea lui în interiorul partidului va fi mult, mult mai mică și probabil va pierde după alegeri funcția de președinte. Este clar că domnul Drulă nu a reușit să îndeplinească așteptările celor din partid, adică să crească partidul. Există o creștere mică, îl ajută faptul că este în opoziție, dar într-adevăr Drulă nu se ridică la așteptările membrilor. Pe de altă parte, era și greu să reușească acest lucru, pentru că a avut un spațiu de manevră mult mai mic”, a declarat, pentru FANATIK, sociologul Cristian Hrituc.

Consultantul politic Adrian Zăbavă este și el de părere că această posibilitate ca USR să meargă pe Elena Lasconi la alegerile pentru Cotroceni este o dovadă că Drulă s-a dovedit un președinte slab, și subliniază că această strategie reprezintă încercarea partidului de adaptare exact la această situație, cu Cătălin Drulă care nu performează ca lider.

„Această poveste subliniază lipsa unui lider puternic în fruntea USR. Cătălin Drulă, din păcate pentru el, nu a reușit să se impună ca un lider puternic în afara USR. În interiorul partidului pare că a reușit să se impună cu mână forte, dar asta nu-l face și un lider prizabil pentru marea masă a oamenilor. Îmi imaginez oricum, după cum a fost prezentată Elena Lasconi, că aceasta face parte din echipa lui Drulă, nu e vorba de o dezicere a partidului de liderul său ci e doar o încercare de adaptare a partidului la o situație în care e clar că Drulă nu performează ca lider. Nu reușește să tragă partidul în sus. Deși partidul e foarte jos, acesta e sub partid astăzi în sondajele de încredere”, a declarat, pentru FANATIK, Adrian Zăbavă.

Pe de altă parte, analistul politic subliniază că USR nici nu are în acest moment un alt lider politic cu potențialul de a ridica partidul. O stare de fapt pentru care de vină nu este decât actuala conducere a partidului. „Din interiorul partidului, oricum nu părea că în USR ar exista alternativă, cineva cu potențial care într-un timp foarte scurt să tragă partidul în sus. Asta și în contextul în care echipa din jurul lui Cătălin Drulă a condus partidul cu mână de fier. Întreaga decizie și întreaga strategie a fost acolo, și nu văd ce s-ar putea schimba. Și-au limitat singuri potențialul prin ceea ce au făcut”, a declarat acesta.

De altfel, faptul că USR a anunțat numele primilor patru candidați pentru aceste liste, printre care mai figurează Dan Barna, Vlad Voiculescu și Vlad Botoș – în condițiile în care USR oricum este așteptat să câștige circa patru mandate – a stârnit critici interne în partid. Un grup intern a acuzat o încălcare a statutelor partidului, conducerea USR anunțând alegeri interne pentru restul de 43 de locuri de pe listele pentru europarlamentare. „USR-ul își încalcă principiile care-l făceau cât de cât diferit de alte partide, respectiv democrația internă”, a declarat sociologul Mircea Kivu, care se arată sceptic privind succesul strategiei de a apela la primarul de succes al Câmpulungului pentru bătălia de la prezidențiale.

Minusuri pentru Lasconi

Nu toți analiștii sunt însă de părere că Elena Lasconi poate fi candidatul de succes pentru USR. Sociologul Cristian Hrituc este de părere că, dacă scenariul cu Lasconi se concretizează ca o opțiune serioasă pe care USR e dispus să meargă, dat fiind că această candidatură pare mai anunțată pe surse, Elena Lasconi are în acest moment o notorietate sub cea a lui Cătălin Drulă, iar scenariul nu este similară cu cea a lui Iohannis în 2014.

„Chiar dacă a fost pe sticlă mult timp, nu cred că în acest moment are o cotă de notorietate mai mare decât a lui Cătălin Drulă. Faptul că vine dintr-o primărie mică nu este un atuu major, nu se poate compara cu cazul Klaus Iohannis. Acesta era primar după câteva mandate, se crease o poveste în jurul lui cu Sibiu, capitală europeană. Dacă USR-ul merge pe o astfel de judecată cred că greșește, cazurile nu sunt comparabile”, a declarat sociologul Cristian Hrituc, pentru FANATIK.

La fel, și profesorul George Jiglău este de părere că scenariul cu „primarul gospodar” cu care Iohannis a câștigat alegerile în 2014 nu e neapărat repetabil acum cu Lasconi, în condițiile în care Victor Ponta venea atunci cu un întreg bagaj PSD. Apoi, subliniază acesta, nu e încă clar cât de mult Elena Lasconi se adresează și unui alt electorat decât cel al USR.

„S-a și promovat destul de mult imaginea ei ca primar de succes, mai mult ca oricare alt primar USR, însă nu-mi dau seama în ce măsură profilul ei de candidat poate ieși mult din acest bazin electoral. Ei i s-a promovat imaginea tot pe un anumit tip de electorat, pe care tot USR îl țintește. Nu știu câți știu de doamna Lasconi, în afară de un electorat urban, tânăr cu studii superioare”, a declarat acesta, pentru FANATIK. Mai mult, în condițiile unor alegeri în care teme precum securitatea națională și războiul din Ucraina vor fi teme importante, iar Mircea Geoană un posibil contracandidat, profesorul Jiglău subliniază că primarul din Câmpulung va trebui să dovedească că poate stăpâni acest tip de subiecte importante.

„Presupunând că va ajunge în postura de candidat la prezidențiale va trebui să demonstreze un nivel de competențe cât de cât raportat la temele mari cu care are de-a face o țară, și raportat la atribuțiile președintelui. Românul vrea un fel de super-personaj care să schimbe politica din țară, nu prea se gândește că face mai mult în exterior. Totuși, dacă intră în competiție, împotriva unuia ca Geoană, va fi întrebată pe teme precum războiul, criza de securitate. E timp, dacă vor să o promoveze, însă trebuie să-i mai atașeze destul de multe atribute pentru a fi un candidat cu șanse”, a declarat George Jiglău.

La fel, consultantul politic Adrian Zăbavă nu crede că în acest moment Elena Lasconi este pregătită pentru politica mare, subliniind că notorietatea ei este sub cea a lui Cătălin Drulă în acest moment. În final, subliniază acesta, alegerile europarlamentare vor confirma dacă Lasconi poate reprezenta soluția USR pentru alegerile prezidențiale din toamnă.

„E clar că are câteva avantaje, în primul rând experiența media, faptul că trece sticla, e un personaj vivace, probabil că dacă ar fi fost într-o poziție mai importantă am fi avut parte și mai mult de ea. Dar, de aici și până a confirma în politica mare e un drum foarte lung. . E prea mult să discutăm azi despre Lasconi ca despre un candidat serios la alegerile prezidențiale. Progresele pe care ea ar trebui să le facă într-un timp foarte scurt sunt imense. Dar, faptul că va fi în fruntea listelor la europarlamentare ne arată că teoretic există o încercare în această direcție”, a declarat Adrian Zăbacă pentru FANATIK.