Atuurile României în barajul cu Turcia! Marius Şumudică a analizat „finala” pentru Mondial: „Câteodată e mai bine să fii outsider!”

România a încheiat grupa H din preliminariile Cupei Mondiale pe locul 3 și a obținut calificarea la baraj datorită parcursului din Liga Națiunilor. În semifinală, „tricolorii” vor avea o misiune extrem de complicată, deoarece vor evolua la Istanbul contra naționalei Turciei. Marius Șumudică, tehnician care a activat timp de mai mulți ani în „Țara Semilunii”, a vorbit la SUPER GALA FANATIK 2025 despre partida de la baraj.
Tehnicianul e de părere că Turcia pornește cu prima șansă, însă acest lucru ar putea fi benefic pentru echipa antrenată de Mircea Lucescu. „Este o finală. Plecăm cu a doua șansă, dar câteodată e mai bine să fii outsider. Consider că e un meci de totul sau nimic, se poate întâmpla orice.
Nu este ceva ‘a la long’, ca o grupă, cu meciuri tur-retur. Este un singur meci, depinde de ziua pe care o prinzi. Valoric suntem sub ce este Turcia la momentul ăsta, dar… cu Dumnezeu înainte”, a declarat Marius Șumudică la SUPER GALA FANATIK 2025, eveniment în cadrul căruia a vorbit și despre revenirea pe banca tehnică.
Barajul dintre Turcia și România se va disputa pe 26 martie 2026, de la ora 19:00, la Istanbul, pe stadionul celor de la Beșiktaș. În cazul în care vor produce surpriza, „tricolorii” ar disputa finala tot în deplasare, pe 31 martie, contra învingătoarei din disputa Slovacia – Kosovo.
FIFA a efectuat tragerea la sorți a grupelor în această lună, iar în cazul în care va obține calificarea, naționala României va face parte din grupa D a turneului final, unde ar întâlni Australia, Paraguay și țara gazdă, Statele Unite. Primul duel s-ar disputa în Canada, iar celelalte două în statul american California, orele de disputare nefiind foarte „prietenoase” în România.
Marius Șumudică s-a pronunțat cu privire la calitatea adversarelor pe care România le-ar întâlni la Cupa Mondială din 2026. „Grupa este mult mai ușoară decât barajele pe care le avem. Cred că am spus totul”, a afirmat fostul antrenor al Rapidului.