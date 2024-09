Cristi Coste a prezentat cotele pentru calificarea în play-off-ul din SuperLiga la FANATIK SUPERLIGA. CFR Cluj, FCSB, U Cluj, Universitatea Craiova, Rapid București și Farul Constanța sunt favorite să termine sezonul regular în primele 6 poziții.

Au apărut cotele pentru calificarea în play-off-ul din Superliga! Cât câștigi dacă bagi pe FCSB sau pe Rapid: există și o mare surpriză

Lupta pentru calificarea în play-off este mai încinsă ca niciodată în SuperLiga. Pe lângă FCSB, , Rapid și CFR Cluj s-au înscris în luptă și U Cluj, Dinamo București, Oțelul Galați și Sepsi.

CFR Cluj are cea mai mică cotă din SuperLiga, fiind favorită la calificarea în play-off cu Dan Petrescu. Formația din Gruia este urmată de FCSB, U Cluj, Universitatea Craiova, Rapid și Farul Constanța.

„CFR Cluj are cea mai mică cotă, 1.03, FCSB are 1.05, Universitatea Cluj are și ea o cotă de 1.15, la fel ca Universitatea Craiova. Rapid are o cotă de 1.60, Farul de 1.95 și Dinamo e cu 2.1. Pe mine mă surprinde că Sepsi are o cotă mai mică decât Oțelul, care este echipa de pe locul doi și este neînvinsă.

Sepsi are o cotă de 2.65, iar Oțelul Galați are cota 3. Rapidul și Gigi Becali ar trebui să doarmă liniștiți dacă ne luăm după cotele Superbet”

Galați este a noua echipa, cei de la Superbet nu cred că Galați va rezista în top 6. Dacă câștigă în Giulești, Rapid va crește la cota 1,80 și Oțelul va scădea la 2,30. Oțelul are un program destul de dificil, după ce joacă în Giulești au acasă cu Universitatea Craiova.

Înainte să intre în pauză, Dorinel are două meciuri foarte grele. După pauză merg la U Cluj”, a spus Cristi Coste.

Robert Niță: „E cel mai slab lot din primele 6, sunt la bătaie cu Petrolul”

, însă Robert Niță nu le dă nicio șansă „câinilor roșii”. Fostul atacant de la Rapid este de părere că trupa din Ștefan cel Mare are cel mai slab lot din primele șase echipe din clasament în acest moment.

„Dacă bați Oțelul și câștigi la Botoșani ai mari șanse să fii acolo. La Petrolul e greu, nici la Dinamo… Ei joacă fără 5, 6 titulari și adună puncte, câștigă chinuit 1-0, scot un egal. Când sunt doi, trei absenți din primul 11 și te uiți pe banca de rezerve, ferească Dumnezeu.

E cel mai slab lot din primele 6, 7 echipe din punctul meu de vedere, sunt la bătaie cu Petrolul. Când ai accidentați ești nevoit să joci 90 de minute cu Patriche, să joci cu tineri”, a declarat Robert Niță.