Au apărut pirații Europei! Cine sunt fotbaliștii de top care se antrenează cu un ochi acoperit

Silvio Baldini, selecționerul naționalei U21 a Italiei, a reușit să ducă fotbalul la un alt nivel. În timpul unei sesiuni recente de antrenament, jucătorii săi au intrat pe teren purtând bandaje pe ochi, ca niște pirați adevărați.

ADVERTISEMENT

Antrenamentele ca pirații, de la naționala Italiei, împrumutate din box

Deși poate părea neobișnuit, acest exercițiu ciudat are un scop clar. Antrenamentul cu un ochi acoperit are scopul de a îmbunătăți coordonarea și timpul de reacție, forțând creierul să se adapteze la vizibilitatea redusă și, în același timp, să reducă oboseala mentală.

Sesiunile durează maximum 20 de minute și sunt împărțite în trei faze. Prima implică acoperirea ochiului dominant, cel conectat la mâna sau piciorul cel mai utilizat. A doua necesită acoperirea celuilalt ochi, în timp ce a treia fază include antrenament cu ochii descoperiți. Se pare că această practică este utilizată și în box

ADVERTISEMENT

Nu este prima dată când Baldini recurge la astfel de antrenamente. A făcut-o și la Pescara și la Palermo, cu rezultate mulțumitoare. Tehnica este împrumutată din box, acolo unde dezvoltarea reflexelor și a vederii periferice sunt esențiale pentru performanță.

Silvio Baldini are și alte metode inedite de antrenament

„Vreau să îi încurajez pe băieți să privească terenul nu doar cu ochii, ci și cu mintea și corpul”, a spus Baldini, vorbind despre metodele sale de pregătire, folosite la naționala U21 a Italiei.

ADVERTISEMENT

Manager cu multă experiență, el are și alte idei interesante, printre care cazarea jucătorilor în camere duble la hotel, alocate în funcție de poziția din teren a fiecăruia. De asemenea, el aplică o politică strictă în ceea ce privește telefoanele.

ADVERTISEMENT

Telefoanele mobile nu sunt permise în vestiar. Ele rămân în cameră sau într-un coș, oprite, până la ultima sesiune de antrenament. Baldini, în vârstă de 67 de ani, a șocat și când a ținut o sesiune de antrenament chiar pe plajă.

Italia U21 are maximum de puncte în calificările CE 2027

Se pare că metodele lui Silvio Baldini dau roade. Italia U21 a zdrobit Armenia cu 5-1 și Suedia cu 4-0, în meciurile din luna octombrie. Anterior, a învins Muntenegru și Macedonia de Nord și are 12 puncte din 12 posibile în Grupa E de calificare la Campionatul European din 2027.

ADVERTISEMENT

Printre fotbaliștii care s-au antrenat cu un ochi acoperit se numără și . Acesta a făcut ulterior pasul la naționala mare, pentru care chiar a marcat un gol în meciul cu Estonia.