Sport

Au apărut primele imagini! AȘA ar putea arăta cel mai nou stadion de lux care se ridică în România! Echipa e abia promovată din liga a 3-a

Autoritățile din Suceava își propun să construiască din fonduri proprii un stadion de 15.000 de locuri. Au apărut primele imagini cu proiectul, pentru finalizarea căruia au fost alocate doar 18 luni.
Emanuel Roşu
24.09.2026 | 07:54
Au aparut primele imagini ASA ar putea arata cel mai nou stadion de lux care se ridica in Romania Echipa e abia promovata din liga a 3a
SPECIAL FANATIK
Noul stadion al Sucevei ar trebui să fie gata în 2028. foto: Monitorul de Suceava
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La Suceava se dorește ridicarea unui complex multifuncțional care să găzduiască atât evenimente sportive, cât și concerte sau acțiuni cu impact social. Se dorește și includerea unor spații comerciale permanente în proiect. Șantierul ar urma să fie organizat în comuna Șcheia, alipită practic de Suceava. Asta după ce planurile inițiale de a construi în oraș nu s-au concretizat din cauza unui conflict între decidenții politici ai județului.

Documentele au fost finalizate, se caută surse de finanțare

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a anunțat la începutul lunii că studiile de fezabilitate au fost realizate și a oferit detalii concrete în privința stadionului. Acesta ar urma să aibă 15.000 de locuri și să fie, astfel, cel mai mare din Moldova. Primele imagini cu noul stadion au fost publicate de Monitorul de Suceava.

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„Vorbim despre o arenă multifuncțională pentru județul Suceava și pentru întreaga Moldovă, unde nu vor fi doar meciuri de fotbal. O să vedeți, este un complex întreg cu spații comerciale care vor fi date în chirie, cu parcare și tot ce trebuie. Va putea fi disponibil pentru foarte multe evenimente”, a dezvăluit Șoldan.

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Termenul de realizare a lucrărilor a fost stabilit la 18 luni. Astfel, într-un scenariu optimist, Suceava ar urma să beneficieze de investiție la sfârșitul lui 2028.

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Cetatea Suceava, rezultate bune după promovarea în liga a 2-a

Înființată în 2024, Cetatea Suceava, echipa care ar urma să joace pe noul stadion, a ajuns din liga a 4-a în cea de-a doua în numai 2 ani. Clubul nu se numără printre cele fără drept de promovare, dar obiectivul sezonului este clasarea pe un loc de play-off. În acest moment, Suceava ocupă poziția a 10-a în liga secundă, cu 12 puncte acumulate în 8 etape. Play-off-ul e la 3 puncte distanță. Antrenorul Cetății este Petre Grigoraș.

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Stadioane noi se mai construiesc acum în România la Timișoara, Pitești, Constanța și Hunedoara, dar și în București. Șantierul de la Dinamo a luat o pauză din cauza unor noi piedici birocratice, pe care fanii le vor depășite până la sfârșitul lui 2026.

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  • 3 victorii are Cetatea Suceava de la începutul sezonului
  • 2024 este anul în care a fost înființată echipa
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Emanuel Roşu
Emanuel Roşu
Unul dintre cei mai respectați jurnaliști sportivi din România, Emanuel Roșu s-a alăturat echipei FANATIK în septembrie 2026. Este singurul român care votează la celebra gală „Balonul de Aur” și colaborează cu publicații de renume din străinătate precum BBC, The Guardian, FourFourTwo, World Soccer și UEFA Champions League Magazine.
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