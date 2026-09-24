Au apărut primele imagini! AȘA ar putea arăta cel mai nou stadion de lux care se ridică în România! Echipa e abia promovată din liga a 3-a

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La Suceava se dorește ridicarea unui complex multifuncțional care să găzduiască atât evenimente sportive, cât și concerte sau acțiuni cu impact social. Se dorește și includerea unor spații comerciale permanente în proiect. Șantierul ar urma să fie organizat în comuna Șcheia, alipită practic de Suceava. Asta după ce planurile inițiale de a construi în oraș nu s-au concretizat din cauza unui conflict între decidenții politici ai județului.

Documentele au fost finalizate, se caută surse de finanțare

Președintele Consiliului Județean Suceava, , a anunțat la începutul lunii că studiile de fezabilitate au fost realizate și a oferit detalii concrete în privința stadionului. Acesta ar urma să aibă 15.000 de locuri și să fie, astfel, cel mai mare din Moldova. Primele imagini cu noul stadion au fost publicate de .

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„Vorbim despre o arenă multifuncțională pentru județul Suceava și pentru întreaga Moldovă, unde nu vor fi doar meciuri de fotbal. O să vedeți, este un complex întreg cu spații comerciale care vor fi date în chirie, cu parcare și tot ce trebuie. Va putea fi disponibil pentru foarte multe evenimente”, a dezvăluit Șoldan.

Termenul de realizare a lucrărilor a fost stabilit la 18 luni. Astfel, într-un scenariu optimist, Suceava ar urma să beneficieze de investiție la sfârșitul lui 2028.

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Cetatea Suceava, rezultate bune după promovarea în liga a 2-a

Înființată în 2024, , echipa care ar urma să joace pe noul stadion, a ajuns din liga a 4-a în cea de-a doua în numai 2 ani. Clubul nu se numără printre cele fără drept de promovare, dar obiectivul sezonului este clasarea pe un loc de play-off. În acest moment, Suceava ocupă poziția a 10-a în liga secundă, cu 12 puncte acumulate în 8 etape. Play-off-ul e la 3 puncte distanță. Antrenorul Cetății este Petre Grigoraș.

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Stadioane noi se mai construiesc acum în România la Timișoara, Pitești, Constanța și Hunedoara, dar și în București. Șantierul de la Dinamo a luat o pauză din cauza unor noi piedici birocratice, pe care fanii le vor depășite până la sfârșitul lui 2026.

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