Sport

Au apărut primele suveniruri ale campionilor! Cât costă eșarfele lansate de Universitatea Craiova și ce se întâmplă cu tricourile speciale

Universitatea Craiova a lansat eșarfele dedicate sezonului în care a cucerit eventul. Află cât costă noile produse și ce au transmis oficialii clubului despre tricourile speciale ale campionilor.
Tibi Cocora
05.06.2026 | 20:15
Au aparut primele suveniruri ale campionilor Cat costa esarfele lansate de Universitatea Craiova si ce se intampla cu tricourile speciale
SPECIAL FANATIK
Universitatea Craiova a lansat eșarfele dedicate sezonului în care a cucerit eventul. Foto: Colaj Fanatik.
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Universitatea Craiova continuă să sărbătorească sezonul istoric în care a cucerit campionatul și Cupa României. După imaginile de la petrecerea de titlu și paradele dedicate eventului, clubul le-a pregătit acum suporterilor primele produse oficiale dedicate performanței din stagiunea 2025-2026. În plus, alb-albaștrii au oferit și informații despre tricourile speciale ale campionilor, așteptate cu nerăbdare de fani încă din momentul în care Știința și-a asigurat matematic trofeul de campioană.

Universitatea Craiova a lansat eșarfele campionilor

Clubul din Bănie a pus în vânzare mai multe modele de eșarfe dedicate sezonului în care Universitatea Craiova a cucerit atât campionatul, cât și Cupa României. Produsele pot fi achiziționate atât online, de pe site-ul Craiovei, cât și din magazinele oficiale ale clubului, iar prețul unei eșarfe este de 50 de lei.

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Printre modelele disponibile se regăsesc mai multe mesaje și elemente grafice care fac trimitere la performanța istorică a alb-albaștrilor:

  • „Universitatea Craiova”, alături de trofeul SuperLigii
  •  „1, 2, 3, 4 – Cupa și Campionatul”
  •  „Forza Știința”, însoțit de cifrele 5 și 9, care simbolizează cele cinci titluri și cele nouă trofee majore cucerite de club
  •  „Campioana României”
  •  „Campioni 2025-2026”
  •  „Știința”, alături de cele două trofee câștigate în acest sezon
  •  „Campioana României 2025-2026”

Ce se întâmplă cu tricourile campionilor

Interesul suporterilor nu se oprește însă la eșarfe. În ultimele zile, numeroși fani au întrebat pe rețelele de socializare când vor fi disponibile tricourile speciale dedicate sezonului în care Universitatea Craiova a cucerit eventul.

Clubul a oferit deja un indiciu clar în acest sens, răspunzând printr-un sticker cu mesajul „Coming Soon”, semn că tricourile campionilor se află în pregătire și vor fi lansate în perioada următoare.

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Ce se întâmplă cu tricourile speciale de campioni ale Universității Craiova!
Ce se întâmplă cu tricourile speciale de campioni ale Universității Craiova!

 

Până atunci, eșarfele campionilor reprezintă primul produs oficial prin care fanii pot păstra o amintire a unuia dintre cele mai importante sezoane din istoria Universității Craiova.

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Când pune Universitatea Craiova în vânzare noile abonamente pentru sezonul 2026/2027

Unul dintre cele mai așteptate momente pentru suporteri este lansarea noilor abonamente pentru sezonul 2026-2027. Potrivit informațiilor FANATIK, oficialii Universității Craiova vor anunța în următoarele zile toate detaliile legate de noile abonamente pentru sezonul viitor. Tot atunci vor fi afișate și prețurile pentru fiecare categorie de abonament, dar și data exactă de la care suporterii își vor putea asigura locul pe stadionul „Ion Oblemenco”.

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Astfel, fanii alb-albaștrilor mai au de așteptat câteva zile până la startul oficial al campaniei de abonamente pentru noul sezon. După titlul istoric cucerit de Universitatea Craiova, primul după 35 de ani, interesul pentru noile abonamente se anunță uriaș. Se așteaptă la o creștere importantă a numărului de abonați față de actuala stagiune, în care 6.000 de suporteri și-au asigurat locul pe „Ion Oblemenco”.

 

 

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