Au aruncat o scrisoare într-o sticlă în Atlantic, iar ce a urmat 13 ani mai târziu a fost complet neașteptat. Povestea emoționantă a unui cuplu

În toamna anului 2012, toi tineri au avut o întâlnire romantică în Newfoundland, la capătul estic al Canadei. La finalul ei, cei doi au decis să pună un mesaj într-o sticlă pe care au aruncat-o în Atlantic.

Ce s-a întâmplat la 13 ani după ce doi tineri au aruncat o scrisoare în sticlă

Au trecut 13 ani de atunci și se pare că sticla a ajuns pe un alt continent. Cine a găsit-o însă? Mai sunt cei doi tineri împreună? Povestea este una cât se poate de emoționantă, iar finalul e unul fericit.

Mai exact, un alt cuplu, Kate și John Gay, au găsit sticla în golful Scraggane din comitatul Kerry, pe malul vestic al Irlandei. , iar mai apoi au ciocnit un pahar pentru Anita și Brad, cei care au scris scrisorea.

Ce scria, de fapt, în scrisoarea din sticlă

Pe hârtia găsită, cei doi tineri scriau în 2012 cum s-au bucurat de acea seară. Mai mult de atât, în același mesaj, cuplul a cerut celor ca o să îl găsească să îi sune, iar la finalul biletului era și un număr de telefon.

„Excursia de o zi a Anitei și a lui Brad la Bell Island. Astăzi, ne-am bucurat de cină, de această sticlă de vin și unul de celălalt, la marginea insulei”, se arată în mesaj, conform .

Și iată că la 13 ani de când au aruncat o scrisoare într-o sticlă în Atlantic, aceasta a ajuns 3.000 de kilometri mai departe. Cuplul care a găsit sticla a sunat la numărul de telefon, însă nu a răspuns nimeni. Ulterior însă, le-a venit o altă idee.

Cum au fost găsiți Anita și Brad Squires

Kate și John Gay au decis să posteze un mesaj pe pagina de Facebook a Maharees Heritage and Conservation. Acesta este un grup ecologist care a organizat curățarea golfului care a dus la descoperirea sticlei.

Cei doi au așteptat, iar . Prietenii din Canada i-au alertat pe Anita și Brad Squires. Și se pare că cei doi au rămas într-adevăr împreună, s-au căsătorit, au trei copii și locuiesc încă în Newfoundland.

„Ultimele 24 de ore au fost minunate – știind că povestea este apreciată de atât de mulți oameni. Am fost doar niște tineri îndrăgostiți. Acum suntem oameni în vârstă îndrăgostiți. Ne bucurăm că povestea a ieșit la iveală.

Ne vom face noi prieteni cu acest prilej și sperăm că ne vom întoarce în Irlanda în curând”, a declarat Brad miercuri la emisiunea Morning Ireland de la radioul RTÉ.

Cuplul care a aruncat o scrisoare într-o sticlă în Atlantic se întâlnea deja de un an în 2012 când a făcut asta. Ulterior, cei doi s-au căsătorit în 2016. Și se pare că povestea lor a fost o sursă de inspirație și pentru alții.