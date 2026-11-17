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România întâlnește Bosnia în etapa a 6-a a Ligii Națiunilor, ultima din această campanie. Pe stadionul Bilino Polje, din Zenica, și-au făcut apariția mai multe suportere pătimașe ale gazdelor. Acestea au atras toate privirile înaintea fluierului de start.

Bosniacele au atras toate privirile la Zenica

Bosnia are cu ce să atace și când vine vorba de . Însă nu doar acestea impresionează prin frumusețea lor, ci și simplele suportere ale naționalei Bosniei, care au venit în număr mare la meciul contra României. Dacă bărbații au ținut să facă prin scandări și aprinderea torțelor, femeile au căutat atenția camerelor. Pe arena Bilino Polje, din Zenica, au fost surprinse mai multe reprezentante ale sexului frumos.

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Mai multe doamne au lăsat activitățile gospodărești sau orice alte variante de a-și petrece o seară de marți pentru a venit la stadion și a fi alături de naționala Bosniei. Gestul lor este cu atât mai impresionant cu cât partida se joacă în cursul săptămânii, iar ora la care se termină este una târzie. Nici vremea nu a fost cea mai prietenoasă, mai mulți stropi de ploaie căzând pe timpul desfășurării jocului.

Imnul României, huiduit la Zenica

Bosniacii nu au scăpat de . Acum, la întâlnirea de marți seară, , „Deșteaptă-te, române!”. Fanii gazdelor au început să fluiere și să creeze vacarm, arătând o nouă lipsă totală de respect față de poporul român.

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Motivul pentru care naţionala Bosniei joacă la Zenica

Naţionala pregătită de Sergej Barbarez joacă meciurile de pe teren propriu la Zenica, unde are nevoie de derogări de la UEFA pentru a putea evolua pe stadionul Bilino Polje. Arena nu mai corespunde deja de mult timp standardelor pentru meciurile internaţionale. Construită în 1972, aceasta a suferit de-a lungul timpului o serie de reparaţii şi modernizări, însă tot nu au putut reda condițiile cerute în prezent.

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Prima partidă disputată de bosniaci aici a fost pe 24 aprilie 1996, în faţa Albaniei, scor 0-0. Din 2012, după o serie de renovări, naționala Bosniei joacă constant aici. la meciurile de acasă este stilul „englezesc” în care a fost construit. Mai exact, tribunele sunt foarte aproape de teren, iar suporterii gazdelor pun presiune din plin pe orice adversar. Fanii se află practic la doar câţiva metri de suprafaţa de joc.