Au bărbați care fac, sau au făcut, saci de bani pe gazon. Dar nu „atârnă” de ei, pentru că și ele sunt „bazate”

Sunt cunoscute, sunt bogate, sunt invidiate. Și pentru că sunt soțiile unor fotbaliști sau foști fotbaliști celebri, dar și prin ceea ce sunt ele fără ei.

N-au stat „pe tușă”, acasă sau „la sală” toată ziua, au intrat „în joc”, profesional vorbind, și au „agonisit” bănuți albi pentru zile negre independent(e) de averea jumătății masculine și faimoase.

FANATIK îți oferă „clasamentul” celor mai bogate 10 soții de fotbaliști. Sau foști fotbaliști. Dar toți celebri. Atenție, acest top se poate schimba de la o zi la alta…

Top 10 soții de fotbaliști… prospere!

1. Victoria Beckham (47 de ani pe 17 aprilie) – 421,4 milioane de euro

Componentă a trupei pop de succes în anii ’90 „Spice Girls”, când a fost poreclită „Posh Spice”, soția lui David Beckham (averea lui „bate” spre 700 de milioane de euro) este o ambițioasă femeie de afaceri, creatoare de modă, scriitoare, actriță și cântăreață.

Pe scurt, după despărțirea de „Spice Girls”, a urmat o carieră muzicală solo, a lansat mai multe discuri single, a ajuns pe locul 2 în UK Singles Chart, și-a creat propria marcă în lumea modei, „dVb Style”, propria linie de ochelari de soare și de parfumuri, „Intimately Beckham”, o gamă de genți de mână și de bijuterii, a scris două cărți devenite „best-seller”, o autobiografie și un ghid de modă, a participat la nenumărate emisiuni TV, a făcut… avere. Pe scurt…

63 de milioane de dolari a pierdut compania de modă a lui „Posh Spice” în ultimul an, din cauza pandemiei de COVID-19

2. Shakira (44 de ani din 2 februarie) – 257,5 milioane de euro

Celebra cântăreață columbiană își „zdrobește” financiar „jumătatea” fotbalistică, Gerard Pique, care n-a reușit să strângă „decât” 35 de milioane de euro în cariera sa de 17 ani pe gazon (2004-2008 la Manchester United, 2006-2007 împrumutat la Real Zaragoza și din 2008 la FC Barcelona).

În ianuarie, Shakira a reușit un „boom” financiar prin vânzarea drepturilor asupra pieselor sale, 145 la număr, firmei londoneză de investiții în redevențe muzicale „Hipgnosis Song Fund”, care a achiziționat recent și „tezaurul” muzical aparținând altor două nume celebre, Blondie și Neil Young. Compania britanică nu a dezvăluit detaliile financiare ale vânzării, dar plătește de obicei echivalentul drepturilor de autor pe 15 ani.

80 de milioane de discuri a „vândut” Shakira de când a lansat primul ei album, în 1991, la vârsta de 13 ani, fiind cea mai bine vândută artistă latină din toate timpurile, câștigătoare a 3 premii Grammy și 12 premii Latin Grammy

3. Coleen Rooney (35 de ani pe 3 aprilie) – 16,5 milioane de euro

L-a cunoscut pe Wayne Rooney la 12 ani, a devenit iubita lui la 16, soție la 22. Nu se compară financiar cu averea lui, 158 de milioane de euro câștigați într-o carieră de succes începută în 2002, la Everton și încheiată pe 15 ianuarie 2021, la Derby County, când a renunțat la statutul de jucător pentru cel de antrenor la formația de pe locul 19 din Championship, liga secundă din Anglia.

Coleen a scris rubrici de modă în celebrele reviste „OK!” și „Closer”, a produs o serie de emisiuni TV la ITV pentru „femei adevărate”, a vândut un DVD de exerciții fizice devenit „best-seller”, a scris 6 cărți autobiografice, referitoare la diferite domenii din viața sa și 3 pentru copii. 3 milioane de lire-sterline (aproximativ, 3,5 milioane de euro) a primit pentru a coordona campania de promovare a brandului de îmbrăcăminte „George” al lanțului britanic de magazine „Asda”.

4. Georgina Rodriguez (27 de ani din 27 ianuarie) – 8,2 milioane de euro

Frumoasa parteneră spaniolă a super-starului portughez al echipei italiene Juventus, Cristiano Ronaldo, are micile ei „afaceri”, la ani-lumină, financiar vorbind, de cele ale „brandului” CR7, peste 500 de milioane de euro în bunuri mobile și imobile, plus conturi bancare, jumătate din câștigurile carierei de 19 ani, fiind primul fotbalist care a depășit miliardul de euro la încasări…

Georgiana are 24 de milioane de „urmăritori” pe Instagram (și aici departe rău de iubit, cu 226 de milioane de „urmăritori”!), este cea mai „comercializabilă” soție sau iubită de fotbalist în prezent. Numai din publicitatea pe care o face pe Instagram pentru diferite branduri încasează săptămânal 300.000 de euro. Ceea ce înseamnă 15,6 milioane de euro pe an, echivalentul unui salariu foarte bun în fotbalul mare.

În plus, mai are și un contract cu compania italiană de costume de baie „Yamamay” și și-a arătat recent, în colecția de vară 2021, „curbele” care l-au vrăjit (și) pe Cristiano. A pozat în reviste pentru femei, Nova Gente, Lux, VIP, Women’s Health și LOVE, iar acum are propriul său brand de modă numit „OM de G”.

5. Perrie Edwards (28 de ani pe 10 iulie) – 7,1 milioane de euro

„Care Edwards, unde joacă ăsta?”, vă veți întreba. Sunt, cu siguranță, mai mulți „Edwards” prin ligile britanice de fotbal, dar niciunul nu se „bucură” de grațiile lui Perrie. Pentru că „titularul” frumoasei blonde este Alexander Mark David Oxlade-Chamberlain (acesta este numele complet al mijlocașului de la Liverpool).

Perrie este cântăreață și a făcut „bani frumoși” cu formația pop „Little Mix”, trupă „născută” la X Factor, în 2011, prima care a câștigat competiția, reușind apoi să vândă peste 50 de milioane de discuri.

În 2019 a devenit imaginea mărcii italiene de încălțăminte „Superga” și și-a lansat prima colecție de pantofi. Anul trecut a semnat contracte de reprezentare pentru firma de nutriție „Supreme Nutrition” și compania alimentară „Nando”.

Reclamele pe Instagram au contribuit și ele la consolidarea contului, Perrie având nu mai puțin de 10,4 milioane de „urmăritori”. Mult peste cei 4,8 milioane ai iubitului fotbalist…

6. Christine Lampard (42 de ani din 2 februarie) – 5,85 milioane de euro

Soția lui Frank Lampard este o femeie foarte curajoasă. Și-a asumat riscurile unei sarcini în plină pandemie la o vârstă la care 9 femei din 10 nici nu s-ar fi gândit la așa ceva… Și pe 15 martie a venit pe lume Frederick (Freddie) George Lampard, al doilea lor copil, după Patricia, care are 2 ani (Frank mai are două fete, Luna, de 14 ani și Isla, de 13, din căsătoria cu Elen Rivas).

Altfel, Christine, pe care Frank o laudă peste tot că îl sprijină ca nimeni alta în tot ce face el, aduce bani serioși „în casă” (și în contul ei!) de la… televizor!. Este moderatoarea unor show-uri de succes pentru femei de mulți ani, fiind o feministă convinsă, dar nu… agresivă! Din 2016 prezintă „Loose Women” (Femei libere) la ITV, zilnic, de la 12:30 la 13:30, în timpul săptămânii. Pentru care este plătită cu 3.000 de lire sterline (3.482 de euro) pe săptămână. Care îi permit să se considere o „femeie liberă” alături de un soț-record (mijlocașul cu cele mai multe goluri din istoria Premier League – 177, golgheterul all-time al lui Chelsea – 211, 105 selecții cu 29 de goluri la naționala Angliei), care are în conturi 40,8 milioane de euro.

7. Oriana Sabatini (25 de ani pe 19 aprilie) – 4,65 milioane de euro

Iubita lui Paulo Dybala este cântăreață, actriță, fotomodel și… nepoata uneia dintre cel mai frumoase jucătoare de tenis all time, Gabriela Sabatini, acum în vârstă de 50 de ani. După ce au trecut împreună prin infectarea cu coronavirus anul trecut, în martie, Oriana declara că această încercare i-a întărit dorința de a avea copii cu Paulo, dar nu oricum… „Aș vrea să mă căsătoresc și Paulo știe asta. Înainte de a deveni mamă, aș vrea să mă căsătoresc. Cred în ordinea pașilor: curtare, conviețuire, căsătorie și maternitate”, a declarat Oriana (chiar dacă a recunoscut că este… bisexuală!) într-un interviu din tabloidul „The Sun” la scurt timp după ce s-au însănătoșit. Mai trebuie să vrea și Paulo, care conform „Gazzetta dello Sport”, și-a prelungit anul trecut contractul cu Juventus până în 2025, cu un salariu anual pornind de le 8.000.000 de euro și bonusuri de performanță, pe care atacantul argentinian îl vrea majorat la cel puțin 10 milioane…

8. Wanda Icardi (34 de ani din 10 decembrie 2020) – 3,49 milioane de euro

Personalitate TV (conform thesun.ko.uk…), model, agent de fotbaliști (în exclusivitate pentru soț începând de prin 2014…), patroană a unei game proprii de cosmetice, autoproclamată pe Instagram, de „Valentine’s Day” din acest an, „cea mai bună în pat dintre soțiile de fotbaliști”, Wanda Nara Icardi este o mare figură a „mondenului” mondial. În prima săptămână a lui februarie, de exemplu, s-a confruntat cu temperaturi sub zero grade Celsius într-o filmare în… costum de baie pentru promovarea unor apreschiuri Louis Vuitton! În… zăpadă! Tabloidele britanice „bârfesc” că a „suferit” pentru vreo 25.000 de euro, „dăcât” atât fiind contractul… Este recunoscută pentru duritatea în afaceri, salariul lui Mauro Icardi la PSG, 10 milioane de euro net pe sezon, fiind exclusiv „opera” ei.

„Corpul meu a trăit cinci sarcini, cinci cezariene și, deși mi-aș permite, nu am avut extensii ale pielii sau liposucții” – Wanda Icardi

7,4 milioane de fani are Wanda Icardi pe Instagram

9. Abbey Clancy (35 de ani din 10 ianuarie) – 2,9 milioane de euro

Soția lui Peter Crouch este un foarte apreciat model, imaginea „femeii fatale” în campania pentru motocicleta „Triumph Bonneville” sau a unei soții „medium class” în reclamele pentru îmbrăcămintea sportivă „Umbro”, aleasă și de cunoscutul designer de modă englez Giles Deacon pentru prezentarea colecției sale de primăvară 2021. Din 2015 Clancy este „gazda” TV a show-lui „Next Top Model ”din Marea Britanie, emisiunea la care a fost ea însăși descoperită în 2006.

10. Helen Flanagan (31 de ani pe 7 august) – 2,31 milioane de euro

Poreclită „BBF” (Blonde Bomb Flanagan), Helen este împreună cu Scott Sinclair, ex-Celtic Glasgow, din ianuarie la Preston North End, în Championship și este însărcinată cu al treilea lor copil. Actriță în special de „soap”, filmografia ei în acest domeniu numără 29 de seriale. A participat, de asemenea, la nenumărate „reality show-uri” care i-au adus câștiguri substanțiale. Relația cu atacantul de 31 de ani care a trecut și pe la Chelsea, Manchester City sau QPR, durează din 2009, fiind „încununată” cu o logodnă care durează din 2018…