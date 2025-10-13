Au bătut cu 66-0, dar sunt la ani-lumină distanță de recordul mondial. Antrenorul a pierdut numărul golurilor, iar un singur jucător a marcat de 17 ori

Scorul anului s-a făcut în Liga Regională de Amatori din Hamburg, unde Mesopotamien II, liderul clasamentului din Liga a 9-a, a învins-o cu 66-0 pe Moorburg, în etapa cu numărul 8.

Neverosimil! Meciul din Germania s-a terminat cu scorul 66-0

Mesopotamien II este liderul clasamentului din Liga a 9-a din Germania, însă nu calitatea superioară a jucătorilor a făcut ca scorul să ia asemenea proporții. Moorburg, victima echipei de pe primul loc, are 16 jucători înregistrați în lot, însă doar 7 au putut ajunge la stadion pentru acest meci, printre care și o femeie.

Deși arbitrul i-a sfătuit să renunțe și să piardă acest meci la „masa verde”, deoarece este clar că nu au nicio șansă, jucând cu patru oameni în minus, cei de la Moorburg au insistat să rămână pe teren, iar rezultatul a fost incredibil. Scorul de la pauză era 32-0 pentru Mesopotamien II, iar Ömer Yıldırım, fundaș al echipei germane, a înscris de 17 ori în această partidă.

La final, Michael Aydogdu, antrenorul echipei câștigătoare, a oferit o declarație uluitoare. El a pierdut numărătoare la 64 de goluri, însă arbitrul l-a corectat și l-a informat că de fapt sunt 66: „Arbitrul m-a corectat apoi și a trecut scorul de 66-0. Se pare că am ratat două goluri. Faptul că cei de la Moorburg au dus totul până la capăt și au rămas corecți în orice moment nu este ceva de la sine înțeles. În prima repriză, Moorburg a încercat tot posibilul să reziste, dar cu șapte jucători, evident că le-a fost greu, așa că am încheiat rapid afacerea”, a declarat tehnicianul lui Mesopotamien II, conform

Departe de recordul mondial! Care este cel mai mare scor înregistrat în istoria fotbalului

Deși scorul este parcă rupt de realitate, cei de la Mesopotamien II ar mai fi avut mult de marcat ca să poată egala recordul mondial deținut de o formație din Madagascar. Pe 31 octombrie 2002, AS Adema o învingea pe SOE Antananarivo cu scorul de 149-0.

Ce alte scoruri incredibile s-au înregistrat de-a lungul timpului

De-a lungul timpului s-au înregistrat mai multe scoruri de-a dreptul ciudate. Printre ele se regăsesc partidele Plateau United Founders – Akurba FC 79-0 , din Nigeria, sau Arbroath 36-0 Bon Accord, meci disputat în Cupa Scoției, în 1885.

Scoruri umilitoare se întâlnesc și între echipe cu nume din fotbalul mondial, însă nu la același nivel ca cele prezentate până acum. Totuși, nimeni nu va uita niciodată cum sau cum Bayern Munchen a desființat-o pe FC Barcelona cu scorul de 8-2 în Champions League.

De curând, chiar în ultimul sezon de Liga Campionilor, nemții n-au avut milă de echipele ce nu au fost concentrate 100% în fața lor. în timp ce Borussia Dortmund a învins-o pe Celtic Glasgow cu scorul de 7-1 în două meciuri din faza ligii.