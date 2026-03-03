Au câștigat în instanță dreptul de a folosi sigla și palmaresul istoric! Decizia este definitivă

ADVERTISEMENT

Veste importantă pentru iubitorii fotbalului din Transilvania! Inter Stars Sibiu 2020 a primit dreptul de a folosi sigla și palmaresul echipei istorice Inter Sibiu.

Fanii echipei istorice Inter Sibiu au primit o veste bună la începutul primăverii. Inter Stars 2020 poate folosi sigla și palmaresul clubului de tradiție. Decizia este definitivă.

„FC Inter Stars 2020 câștigă în instanță dreptul de a folosi sigla Interului și palmaresul clubului de tradiție al fotbalului sibian! Curtea de Apel București a respins, luni, 2 martie, ca nefondat apelul înaintat în instanță de Inter Media and Comunication SpA prin mandatarul Rominvent SA.

Hotărârea este definitivă, astfel că FC Inter Stars 2020 Sibiu poate folosi sigla și culorile FC Inter, în plus va deține palmaresul clubului de tradiție care a realizat cea mai mare performanță fotbalistică pentru Sibiu, câștigarea Cupei Balcanice, în 1991”, se arată în postarea clubului Inter Stars Sibiu 2020.

Ce a declarat Teodor Birț

Teodor Birț, cel care a avut inițiativa de a readuce la viață echipa din Transilvania, s-a arătat încântat de decizia primită. Oficialul clubului susține că este o mare responsabilitate faptul că și și-a propus să readucă echipa la fotbalul de performanță.

„Sunt foarte bucuros că, după o perioadă de câțiva ani, am reușit în sfârșit să recuperăm în instanță un bun al Sibiului. Este o mare realizare pentru fotbalul de la noi din localitate. Am readus la viață FC Inter Sibiu, o echipă de tradiție, iubită de sibieni. Asta ne obligă să facem mult mai mult pe viitor pentru FC Inter.

Este o mare responsabilitate pentru noi de a-i reda acestei echipe strălucirea de altădată, dar suntem convinși că, alături de suporterii sibieni, vom reuși. Este o mare victorie de a recupera palmaresul, sigla și culorile clubului care a obținut, la nivel de seniori, singurul trofeu pentru fotbalul sibian, Cupa Balcanică, cucerită în 1991”, a declarat Teodor Birț, conform .

Cine este Inter Sibiu

FC Inter Sibiu a luat naștere în 1982, denumirea clubului fiind inspirată de întreprinderea Independența și de cartierul sibian Terezian. La patru ani de la înființare, formația a obținut promovarea în Divizia B, iar în 1988 a ajuns în primul eșalon al fotbalului românesc.

În stagiunea 1990/1991, formația din Transilvania a încheiat pe locul al patrulea în Divizia A, iar un an mai târziu au câștigat Cupa Balcanică. În 1996, echipa a retrogradat în Divizia B, iar în 2000 clubul și-a încetat activitatea.

Cei mai cunoscuți jucători care au evoluat la , Gheorghe Mihali și Lucian Burchel. Cu siguranță fotbalul din Transilvania va avea de câștigat după decizia luată de instanțe.