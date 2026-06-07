Au câștigat Liga Campionilor cu Metz și se transferă în România! Starurile care vor evolua în campionatul intern

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Metz a câștigat Liga Campionilor după o prestație formidabilă în finala din MVM Dome împotriva lui Gyor, iar Franţa dă astfel noua campioană a Europei, în premieră. Două dintre starurile echipei din „Hexagon” se transferă în România.

Tyra Axner, câștigătoare de Liga Campionilor cu Metz, a semnat cu CSM București

Metz este noua câştigătoare a Ligii Campionilor. Gruparea franceză a trecut de Gyor cu 31-29 și a pus mâna astfel pe medaliile de aur. Tyra Axner, cea care a punctat în succesul formației sale, Jucătoarea din naționala Suediei a semnat cu echipa din capitala României încă de la începutul acestui an.

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Participantă la JO de la Paris cu naţionala ţării sale, unde a ocupat locul 4, Tyra va evolua pentru formația care a obținut bronzul în Final Four, după 32-26 contra altei formații din Franța, Brest. „Piesă de bază în echipa națională a Suediei, interul stânga a demonstrat că explozia și viteza în mecanica acțiunilor, inteligența în joc și deciziile mature, precum și versatilitatea sa, alături de disciplina defensivă, fac din tânăra viitoare tigroaică o jucătoare de temut pentru echipele adverse”, nota pe pagina oficială, printre altele, CSM București în momentul anunțului transferului suedezei.

Grace Zaadi o lasă pe Metz pentru a juca la SCM Râmnicu Vâlcea

. Vâlcencele au reușit să o convingă pe Grace Zaadi, cea care a început sezonul la Krim Ljubljana și l-a terminat la Metz, câștigând Liga Campionilor, să li se alăture. Sportiva de 32 de ani a evoluat în trecut și pentru CSM București.

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„Am început sezonul cu altă echipă, cu Krim, și apoi am avut șansa să vin la Metz, unde am câștigat cea mai importantă medalie cu clubul meu de suflet. Am câștigat tot ce se putea câștiga. Concentrarea mea nu e pe sezonul viitor acum, dar abia aștept să merg la Râmnicu Vâlcea. Vreau să descopăr orașul, fanii. Am avut doi ani frumoși la CSM București și acum vreau să fac parte din istoria celor de la Râmnicu Vâlcea, care este un club de tradiție”, a spus Grace Zaadi, după victoria din finala Final Four, pentru