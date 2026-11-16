„Au crezut că va dispărea imediat de la națională!” Răsturnare spectaculoasă cu Eissat. Decizia lui Gică Hagi i-a mirat pe mulți

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Lisav Eissat (21 de ani) își construiește viitorul în România, țară despre care știa foarte puține lucruri în urmă cu 2 ani. Din informațiile FANATIK, Eissat le-a transmis prietenilor că vrea să-și cumpere o locuință în București. Are o iubită româncă de câteva luni și face progrese lună de lună în privința exprimării în limba română.

Apărut, practic, de nicăieri în anturajul naționalei mari, Eissat a trebuit să dea la o parte un munte de neîncredere pentru a-și păstra locul în lot. S-a întâmplat atât sub comanda lui Mircea Lucescu, selecționerul care i-a oferit debutul în tricoul României, cât și a lui Gheorghe Hagi. Un insider aflat în anturajul echipei naționale explică pentru FANATIK modul în care Eissat a transformat privirile sceptice într-o motivație uriașă care l-a propulsat către tricoul de titular în echipa națională.

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Nu i-a impresionat pe colegi, dar i-a convins pe Lucescu și Hagi

Lisav Eissat a debutat în naționala României acum un an, în amicalul contra Moldovei de pe Arena Națională. Partida disputată pe 9 octombrie 2025 s-a încheiat cu victoria României, 2-1. Eissat a fost remarcat de fostul selecționer de la U21, Costin Curelea, în momentul în care căuta soluții externe pentru „tineret”. Curelea, acum antrenor secund la FCSB, l-a văzut pe viu și a intrat în contact cu el pentru a-l întreba dacă ar fi interesat să reprezinte România.

Cum răspunsul a fost pozitiv, Curelea a transmis FRF să demareze procedurile de naturalizare. Eissat a reușit să parcurgă rapid procesul datorită faptului că bunica sa e româncă, născută în Dorohoi și plecată cu mult timp în urmă în Israel. Fundașul a informat ulterior FIFA că își dorește să evolueze pentru România. Impresionat de discuția pe care a avut-o cu fotbalistul și cu părinții acestuia, Mircea Lucescu l-a văzut și el în mai multe jocuri și a hotărât să-l cheme direct la naționala mare a României.

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„Lisav a avut mereu o atitudine foarte bună, asta a plăcut la el din prima. Chiar dacă nu vorbea limba română, făcea eforturi să se integreze, nu era afectat de realitatea în care nimerise. Inițial, a părut că este chemat doar ca să nu-l pierdem pentru echipa mare. Cam aceeași strategie ca la Enes Sali, să zicem. Probabil că majoritatea credea că va trece apoi la U21. Dar Lucescu a continuat să se bazeze pe el, cu toate că în jurul naționalei, și chiar în interiorul ei, lumea nu era convinsă că Eissat poate juca la nivelul ăsta. Să nu ne ascundem: mulți au crezut că va dispărea de la echipa națională foarte repede”, a explicat sursa FANATIK.

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Viața lui Eissat s-a schimbat radical în doar un an: de la retrogradarea în liga a doua din Israel, la titular în naționala României și la Bristol City

Eissat și-a arătat disponibilitatea față de stafful tehnic și de colegi, dar părea „doar puternic și lipsit de abilități tehnice”, spun oameni din apropierea echipei naționale. În momentul primei convocări, Eissat era proaspăt revenit la Maccabi Haifa după un an de împrumut la Hapoel Hadera, cu care retrogradase din prima ligă.

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După debutul cu Moldova, a rămas în planul de bază al echipei naționale cu o unică excepție, fereastra din luna martie, cea a barajului ratat pentru Mondial. Atunci a jucat la U21 în meciurile contra naționalelor de tineret din Kosovo (1-0, pe 27 martie) și San Marino (3-0, pe 31 martie). Gică Hagi, cel care i-a urmat lui Mircea Lucescu în funcție, l-a implicat în acțiunea din iunie, ulterior în septembrie și octombrie. În viziunea lui Hagi, Eissat este mai util ca fundaș lateral, în banda stângă, nu în centru.

„Regele” îl vede în concurență cu Nicușor Bancu, liderul campioanei Craiova, pentru postul de titular. Lisav i-a luat fața unuia dintre „copiii lui Hagi”, Andrei Borza, fotbalist crescut în academia de la Ovidiu și campion în SuperLigă cu Farul în 2023. , Eissat a bifat cea de-a șaptea selecție în echipa națională a României. Își construiește un caz tot mai important pentru titularizare, ajutat și de vârstă, dar și de ceea ce a arătat pe gazon. Contribuie și , echipa engleză de ligă secundă care l-a cumpărat în vară de la Maccabi Haifa cu 2,5 milioane de euro.

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Eissat și-a temperat criticii și are parte de un feedback pozitiv și din partea fanilor. A fost menajat și de ultrașii din Peluza Națională, care inițial s-au arătat nemulțumiți de hotărârea FRF de a-l aduce în lot. În fața Poloniei, Eissat a avut 9 contribuții defensive (5 tacklinguri și 4 degajări). A recuperat posesia de 4 ori și a fost driblat o singură dată. Eissat și-a câștigat ambele dueluri aeriene și a ieșit învingător în 6 din 13 dueluri la sol. A făcut și 4 faulturi. Hagi îl apreciază pentru faptul că nu dă niciodată înapoi și e dispus să-i accepte momentele de stângăcie. Pe Eissat îl ajută și vârsta. Hagi și Federația îl văd acum drept un proiect de viitor pentru România, departe de imaginea pe care o avea după primele contacte cu tricolorii și cu staff-ul extins.

Lisav Eissat: „Îmi dau lacrimile când trebuie să vorbesc de Lucescu. Mă duc la mormântul lui de câte ori sunt în România”

Într-un înaintea meciurilor României din noiembrie, Eissat a vorbit despre impactul pe care Mircea Lucescu l-a avut asupra lui și a dezvăluit că nu ratează niciun prilej de a-i omagia memoria.

„Îmi dau lacrimile când trebuie să vorbesc despre Mircea Lucescu! A fost o persoană foarte specială pentru mine. M-a învățat multe lucruri și mi-a dat o mare încredere, chiar dacă am colaborat puțin timp. Nu e ușor pentru un puști de 20 de ani să vină să joace la o echipă națională unde nimeni nu-l cunoaște. Dar susținerea dânsului mi-a dat aripi! Îmi spunea mereu: ‘Tu o să ajungi la echipe de top din lume!’. Așa de rău îmi pare că a plecat dintre noi! Fie-i țărâna ușoară! De fiecare dată când sunt în România, e obligatoriu să fac un drum la cimitir, să-i vizitez mormântul.

Am un respect imens pentru dânsul. A însemnat o prezență importantă în viața mea. A găsit modalitatea prin care să contribuie la modelarea personalității mele într-un timp foarte scurt. Întâlnirea cu Mircea Lucescu m-a făcut să am o încredere extraordinară în potențialul meu și să nu-mi fie teamă de nimic pe teren”, a spus Eissat pentru sursa citată.