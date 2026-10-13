Au dat gol cu două mingi! Moment neverosimil în China. Video

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Un moment din meciul Shaanxi Union și Foshan Nanshi a adus un moment șocant pentru cei aflați pe stadion. Două mingi au intrat simultan în poarta oaspeților. Reușita a fost anulată, dar momentul s-a viralizat pe rețelele de socializare, unde internauții nu au ratat ocazia de a râde de faza controversată.

Shaanxi a dat gol cu 2 mingi

Duelul dintre Shaanxi Union și Foshan Nanshi, din etapa 26 a Ligii a doua din China, s-a terminat cu o victorie zdrobitoare a gazdelor, 5-1. Totuși, pe lângă recitalul de goluri, partida a adus , în debutul reprizei secunde a partidei.

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În minutul 47, la scorul de 2-0 pentru Shaanxi Union, gazdele au continuat atacul la poarta lui Foshan Nanshi. În timpul fazei, 2 mingi se aflau în joc. Pentru a opri faza, atacantul lui Foshan Nanshi, Mame Ndiaye a șutat balonul spre propria poartă. În acele momente, Astrit Selmani a șutat. Ambele mingi au intrat în poarta apărată de Xianton Shi, iar reușita a fost anulată. Vârful oaspeților a primit cartonaș galben pentru că a oprit intenționat atacul.

5 minute mai târziu, oaspeții au redus din diferență prin golul lui Chang Feyia. Totuși, Foshan Nanshi nu a reușit să restabilească egalitatea și a primit încă 3 goluri, toate semnate de fostul atacant al lui Dinamo, Astrit Selmani. După eșecul suferit, Foshan Nanshi este aproape matematic retrogradată în Liga 3. Echipa se află pe ultimul loc și are nevoie să recupereze 6 puncte în 4 meciuri rămase de disputat din campionat.

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În tabăra cealaltă, Shaanxi Union se află pe locul 5, cu 42 de puncte. Echipa la care evoluează Astrit Selmani se află la 6 puncte față de locul 2, poziție ce asigură promovarea în . Shaanxi Union va juca, etapa viitoare, împotriva liderului campionatului Guangdong GZ-Power.

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Golul cu două mingi s-a viralizat pe rețelele sociale

”Dubla reușită” din duelul de la Shaanxi s-a viralizat pe rețelele sociale și mai mulți oameni au fost șocați de momentul din duelul chinezesc: ”Nu este neobișnuit să ai două mingi pe teren, dar să le vezi pe amândouă intrând în poartă este ceva ce nu am mai văzut în viața mea” sau ”Arbitrul trebuie să fi fost la fel de nedumerit. Se uita cu două mingi prezente și a oprit jocul abia după ce ambele au intrat în poartă”. Un alt fan s-a amuzat de moment și a întrebat: ”Nu ar trebui să se pună 2 goluri?”.

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Mai mulți internauți au susținut că cea mai bună pedeapsă pe care trebuia arbitrul să i-o aplice lui Mame Ndiaye ar fi fost să fi validat golul, deși acest lucru ar fi încălcat regulamentul. Atunci când o minge în plus se află în teren, arbitrul nu este obligat să oprească imediat jocul. Totuși, dacă aceasta influențează faza de joc aflată în desfășurare, partida trebuie oprită până când rămâne un singur balon pe teren.