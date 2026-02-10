Au dat lovitura înaintea meciului decisiv din Cupa României Betano! Fostul jucător de la Dinamo și Rapid a semnat

ADVERTISEMENT

Învinsă clar (4-0) de Rapid în prima etapă a grupei A din Cupa României Betano, CSC Dumbrăvița a trecut cu 2-1 de CSM Slatina în a doua rundă și păstrează șanse la o calificare în sferturi înainte de duelul cu FC Argeș din ultima etapă, care va avea loc marți, de la ora 20:00. Cu o zi înainte de meci, formația din județul Timiș a anunțat o nouă achiziție: Damien Dussaut, fotbalist cu un istoric impresionant în Superliga.

Damien Dussaut a semnat cu Dumbrăvița! Fostul fotbalist de la Dinamo și Rapid nu mai jucase din sezonul precedent

Cu o zi înainte de meciul pe care îl va disputa la Mioveni contra lui FC Argeș în ultima etapă a grupei A din Cupa României Betano, CSC Dumbrăvița a anunțat o nouă achiziție. Este vorba despre fundașul martinican Damien Dussaut (31 de ani), liber de contract după ce s-a despărțit în vara anului trecut de UTA.

„Clubul nostru are bucuria de a anunța o nouă sosire prin care își întărește lotul pentru sezonul de primăvară, Damien Dussaut. Bienvenue, Damien! Îți dorim cât mai multe realizări în alb-verde!”, a transmis formația din județul Timiș pe pagina oficială de .

Cine este Damien Dussaut

Născut la Creteil, în Franța, Damien Dussaut a debutat la nivel de seniori pentru echipa secundă a celor de la Valenciennes. După experiențe în Belgia, la Standard Liege și Sint-Truiden, a sosit în România în 2019, la Dinamo, iar de atunci a evoluat doar pentru grupări din țara noastră.

, a mai jucat pentru Viitorul/Farul Constanța, în trei perioade diferite, Rapid și UTA. Gruparea „roș-albă” a renunțat la Dussaut la finalul sezonului trecut, însă fotbalistul a rămas la Arad, așadar oferta celor de la Dumbrăvița a fost una pe placul apărătorului.

În total, Damien Dussaut a strâns 122 de meciuri în prima divizie a României, în care a marcat de două ori, oferind și 8 pase decisive. Începând din 2022, fotbalistul evoluează la echipa națională a Martinicăi, pentru care a strâns 7 selecții în competițiile continentale din America de Nord și Centrală, Federația nefiind afiliată la FIFA.

Ce șanse are Dumbrăvița la o calificare în sferturile Cupei României Betano

, după FC Argeș, CFR Cluj și Rapid. Pentru a obține o calificare miraculoasă în sferturi, gruparea din județul Timiș are nevoie de o victorie contra lui FC Argeș, combinată cu o remiză sau un succes al lui CFR Cluj în partida pe care gruparea din Gruia o va juca împotriva Rapidului.