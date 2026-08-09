Au dat lovitura pe piața transferurilor înainte de Universitatea Craiova – FC Argeș: „E un băiat senzațional”

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Etapa 4 din SuperLiga le aduce față în față pe Universitatea Craiova și pe FC Argeș. Înaintea meciului de la 21:30 de pe „Oblemenco”, Dani Coman a dezvăluit cel mai nou transfer făcut de piteșteni. Cine este jucătorul de națională care s-a antrenat deja cu elevii lui Bogdan Andone.

Transfer de top făcut de FC Argeș înaintea meciului cu Universitatea Craiova

În dimineața zilei de duminică, Dani Coman a avut o intervenție în direct în care a vorbit despre FC Argeș, înainte de . Președintele „vulturilor” a transmis că echipa lui va mai beneficia de alte două transferuri pe lângă cel oficializat deja. Mai exact, piteștenii s-au întărit prin aducerea lui Igor Nikic, internațional muntenegrean care a evoluat în eșalonul secund din Spania sezonul trecut.

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„Vor mai veni jucători. Am adus un portar. Este portarul naționalei Muntenegrului, ieri a venit. A apărat în meciurile recente. Va mai veni un winger și un atacant. Am avut o discuție cu el, Igor Nikic îl cheamă. I-am prezentat proiectul, a urmărit și el clubul, a fost impresionat că am ajuns în play-off. I-am prezentat baza de antrenament și tot ce avem noi. E un portar bun și un băiat senzațional. A făcut deja antrenament, este cu echipa.

Nu poate juca încă pentru că este extracomunitar și nici nu este pregătit încă. Nu pot spune dacă va fi titular, avem și alți portari. Căbuz și Straton au apărat foarte bine. Am zis să ne întărim și pe acest post. Este un portar tânăr, de 25 de ani. Românii sunt foarte scumpi. Am vrut un atacant român și nu am putut din motive financiare. El cerea 9.000 de euro pe lună plus 20.000 la semnătură, iar noi nu putem oferi și nici nu cred că merita. Preferăm să luăm jucători care se încadrează în nivelul nostru salarial”, a spus inițial Dani Coman.

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Dani Coman anunță că FC Argeș vrea victoria pe „Oblemenco”

După ce antrenorul și Dani Coman a anunțat că FC Argeș merge în Bănie pentru a câștiga, nepăsându-i cine va juca pentru olteni sau de situația în care se află echipa pe plan european. „Va fi un meci foarte greu, întâlnim campioana. Este echipa care a luat toate trofeele și ne reprezintă în Europa. Au prima șansă, dar mergem la Craiova să câștigăm. Am câștigat în prima etapă din play-off, dar niciun meci nu seamănă.

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Sunt convins că și-au luat toate măsurile, chiar dacă au jucat joi. Au două echipe foarte bune și se pot lupta la campionat. Eu cred că vor fi și cu gândul la meciul retur contra KuPS, dar sunt convins că vor da totul pentru a câștiga meciul din această seară. Mă interesează mai puțin ce se întâmplă la ei sau cine va juca. Eu vreau să ieșim noi cu capul sus de pe teren și să demonstrăm că am făcut totul pentru a câștiga”, a mai spus Dani Coman la

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