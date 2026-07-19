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Au decis să îi dea deja trofeul lui Lionel Messi! FIFA, decizie controversată înainte de finala CM 2026

Lionel Messi pare să fi pierdut lupta cu Kylian Mbappe pentru „Gheata de Aur”, dar e în continuare în cursa pentru cel mai important trofeu: Cupa Mondială! Ce a decis FIFA înainte de finala Spania - Argentina
Cristian Măciucă
19.07.2026 | 13:31
Au decis sa ii dea deja trofeul lui Lionel Messi FIFA decizie controversata inainte de finala CM 2026
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Au decis să îi dea deja trofeul lui Lionel Messi! FIFA, decizie controversată înainte de finala CM 2026. FOTO: Fanatik
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FIFA a luat o decizie care va stârni multe controverse, mai ales în rândul contestatarilor lui Lionel Messi (39 de ani) și ai naționalei Argentinei. Forul condus de Gianni Infantino a decis să îi acorde trofeul sud-americanului chiar înainte de marea finală CM 2026, Spania – Argentina.

Lionel Messi e câștigător! FIFA a decis să îi dea trofeul înainte de Spania – Argentina

Este vorba despre trofeul „Golden Ball”, trofeul care se acordă pentru cel mai bun fotbalist de la turneul final al Campionatului Mondial. În acest moment, înaintea duelului Spania – Argentina, octuplul Balon de Aur a contribuit la calificarea „pumelor” în ultimul act cu 8 goluri și 4 pase decisive.

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Publicația britanică „The Touchline” anunță că membrii din conducerea FIFA s-au întâlnit înaintea marelui meci de la New York/New Jersey și au hotărât să îi acorde lui Lionel Messi titlul de cel mai bun fotbalist de la CM 2026, indiferent de ce se va întâmpla în finala Spania – Argentina. Confruntarea de pe MetLife stadium are loc duminică, 19 iulie, de la ora 22:00.

Lionel Messi are astfel șansa să își treacă în palmares nu doar două titluri mondiale, ci și trei trofee „Golden Ball”. Superstarul lui Inter Miami a fost desemnat cel mai bun fotbalist al turneului și la ediția din 2022, atunci când Argentina a cucerit Cupa Mondială, dar și la ediția din 2014, atunci când „pumele” au fost învinse în ultimul act de Germania.

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Trofeul „Golden Ball” se acordă celui mai bun jucător de la Campionatul Mondial, iar Argentina este țara cu cele mai multe trofee „Golden Ball”, patru la număr. Este vorba despre Mario Kempes (1978), Diego Armando Maradona (1986) și Lionel Messi (2014). Celelalte țări care au câștigat „Golden Ball” sunt Italia (Paolo Rossi 1986, Salvatore Schillaci 1990), Brazilia (Romario 1994, Ronaldo 1998), Franța (Zinedine Zidane 2006), Uruguay (Diego Forlan 2010) și Croația (Luka Modric 2018).

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Kylian Mbappe, favorit la „Gheata de Aur”

Deși este foarte greu, Messi încă are șanse matematice să câștige și „Gheata de Aur”, trofeul decernat celui mai bun marcator de la Cupa Mondială. Aici, căpitanul Argentinei pleacă cu șansa a doua, deoarece Kylian Mbappe, care ieri a jucat finala mică, Franța – Anglia 4-6, are 10 goluri marcate și 4 pase decisive, în timp ce fotbalistul lui Inter Miami are 8 goluri și 4 assist-uri. Pentru a îl întrece pe superstarul lui Real Madrid, Messi are trei variante în finala cu Spania: să înscrie un hattrick, să reușească o „dublă” și cel puțin o pasă decisivă sau să înscrie două goluri în mai puțin de 55 de minute petrecute pe teren.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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