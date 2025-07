Au depus contestație la BAC, iar rezultatul le-a uimit. Patru fete din Prahova au reușit o performanță neașteptată. Una pleacă în SUA

Patru absolvente de liceu din Prahova au fost nemulțumite de rezultatele pe care le-au avut la examenul de Bacalaureat 2025, așa că au decis să depună contestație. Așa au reușit Mihaela, Daria și Alexandra să treacă examenul maturității cu nota 10.

BAC 2025: Ce note au luat patru fete din Prahova după ce au depus contestație

Mihaela Denisa Neculaiu, absolventă de filologie la Colegiul „Nicolae Grigorescu” din Câmpina, a decis să facă contestație la o singură materie, logica. Fata a riscat, în condițiile în care se știe că atunci când un elev depune o contestație, nota poate să fie mărite sau micșorată.

Cu toate acestea, curajul fetei a fost răsplătit. , iar tânăra a devenit absolventă de 10 pe linie la examenul de Bacalaureat. Visul ei este să devină profesoară de limba română și să urmeze Facultatea de Litere din București.

Cum au reușit patru tinere din Prahova să ia BAC-ul cu nota 10 pe linie

„Puteam să iau o notă mai mică de 9,90, cât am avut inițial. Am riscat, însă, iar acum cel mai mult mă bucur că am reușit să îmi fac mândri părinții, mai ales pe tatăl meu. Când am văzut rezultatul, am plâns ca un copil, de bucurie”, a spus tânăra.

Și Alexandra Cârstea, absolventă a Colegiului „I.L. Caragiale” din Ploiești, a contestat două dintre note: istoria și geografia. După ce s-a consultat cu profesorii, a știut că trebuie să facă acest pas. Rezultatele în urma contestației i-au dat dreptate.

Tânăra a luat examenul de Bacalaureat 2025 cu 10 pe linie. Tânăra spune că și-a dorit mereu să devină profesoară sau învățătoare, iar în prezent se gândește să se înscrie la Facultatea de Litere din Brașov sau Științele Educației.

”Am avut 9,55 la istorie și 9, 95 la geografie. M-am consultat cu profesorii, am văzut baremul și am știut că merită să contest rezultatul, întrucât nu am identificat nicio greșeală. Am avut ceva emoții, fiindcă notele puteau fi mai mici. Simt o bucurie enormă, însă, când văd că am riscat și am câștigat, nu pot decât să mă bucur. Examenul nu a fost unul greu pentru cine a învățat constant în cei patru ani de liceu”, a declarat tânăra, conform

O tânără din Ploiești, admisă la prestigioasa „Cornell University” din SUA

Cea de-a treia elevă care a obținut media 10 la BAC în urma contestației este Daria Popescu, de la Colegiul „Mihai Viteazul” din Ploiești. Este singura dintre cele patru care a absolvit profilul real mate-info și singura care pleacă în afara țării.

A fost admisă la prestigioasa Cornell University din Statele Unite, dar mai are opt alte acceptări din Italia, Franța și Elveția. La română primise inițial 9,05, însă a știut că merită mai mult și a cerut reevaluarea.

„Nu m-a îndemnat nimeni să contest nota. A fost exclusiv decizia mea. M-am bazat pe ceea ce știam că am făcut. Știu că la proba de română, corectarea poate fi subiectivă, însă, mi-am asumat, iar în urma reevaluării, am încheiat acest examen cu media 10”, a declarat tânăra.

Prima fată de 10 din Prahova, înainte de contestații, A terminat profilul Științele Naturii la Colegiul „Al. I. Cuza” din Ploiești și visează să devină profesoară de matematică.