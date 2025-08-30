Au desființat arbitrajul VAR din Premier League după decizia controversată din Chelsea – Fulham 2-0: „I-a ucis momentul acestui tânăr”. Foto

Chelsea a obținut a doua victorie consecutivă a sezonului în Premier League, după ce în etapa precedentă a surclasat West Ham United, scor 5-1. Londonezii s-au impus pe Stamford Bridge în duelul cu Fulham, dar oaspeții au criticat vehement arbitrajul, având și un gol anulat în prima repriză.

ADVERTISEMENT

Rio Ferdinand și Jamie Carragher, tiradă la adresa arbitrajului după Chelsea – Fulham 2-0

A fost scandal uriaș la finalul partidei dintre Chelsea și Fulham, din cadrul etapei a treia din Premier League. Formația antrenată de Enzo Maresca s-a impus cu scorul de 2-0, chiar sub privirile lui .

Oaspeții au criticat vehement arbitrajul, asta după ce golul reușit de Joshua King în minutul 21 a fost anulat pentru un presupus fault în atac la Chalobah. Mai mult decât atât, cei de la Fulham au acuzat un henț al lui Joao Pedro la golul de 1-0 pentru Chelsea, înscris în prelungirile primei reprize.

ADVERTISEMENT

Rio Ferdinand și Jamie Carragher, doi dintre cei mai mari fundași care au evoluat vreodată în campionatul Angliei, au avut reacții vehemente la adresa arbitrajului, dar mai ales la adresa celor din camera VAR, care ar fi trebuit să rectifice mai degrabă aceste decizii. Și într-un meci cu Chelsea.

„VAR-ul i-a ucis momentul acestui tânăr”, a scris fostul căpitan al celor de la Manchester United. „VAR-ul are un start șocant de sezon”, a completat legendarul Jamie Carragher. „Primul gol în Premier League al lui Joshua King a fost răpit de VAR. Niciodată nu a fost fault acolo”, a scris Shay Given.

ADVERTISEMENT

O FULHAM SAIU MUITO IRRITADO DO JOGO CONTRA O CHELSEA! 🤬😡 No primeiro tempo, o time visitante chegou a abrir o placar, mas o árbitro Robert Jones marcou falta na origem da jogada, por um pisão em Chalobah. Na segunda etapa, o juiz deu pênalti para os Blues, mas os jogadores do… — TNT Sports BR (@TNTSportsBR)

VAR killing this young man’s moment… 😱 — Rio Ferdinand (@rioferdy5)

VAR has had a shocking start to the season — Jamie Carragher (@Carra23)

Marco Silva l-a confruntat pe arbitru la finalul jocului

Marco Silva nu a putut trece peste faptul că echipa sa a avut un gol anulat în disputa cu Chelsea și a fost vehement la adresa arbitrajului. Centralul a fost confruntat de antrenorul lui Fulham după fluierul final, iar tehnicianul echipei din Premier League a avut un discurs dur la adresa lui și a celor din camera VAR.

ADVERTISEMENT

„Este un meci special, cu milioane și milioane de oameni care urmăresc meciul în întreaga lume. Mi-am văzut echipa jucând un fotbal remarcabil în prima repriză. Jucând fotbal. Fără să încercăm să fim falși sau să venim aici să ne apărăm. Știm diferența terenului. Știm punctul de vedere financiar, dimensiunea și toate chestiile astea, sunt pe o altă planetă.

Pe teren știam de ce suntem capabili, iar băieții au fost remarcabili. După ce s-a întâmplat săptămâna trecută cu noi, toată controversa din meciul împotriva lui Manchester United. Toate deciziile luate de VAR pe care oamenii nu le pot înțelege. Ni se întâmplă lucruri similare și ei decid altfel…

ADVERTISEMENT

Toate deciziile luate de arbitru și VAR au avut un impact masiv asupra jocului. A doua repriză nu a fost la nivelul la care mi-aș dori să văd echipa noastră. Le-am spus că nu putem controla toate deciziile care au mers împotriva noastră. Cum poți anula un gol ca acesta este INCREDIBIL. Este incredibil. Avem întâlniri cu arbitrii, cu oamenii responsabili și îi respectăm și mergem la întâlniri, cu toții vrem să câștigăm. Când e împotriva noastră, simțim mai mult în comparație cu Enzo , ​​dar această după-amiază nu se simte la fel la mine.

Am ajuns acolo ca să încercăm să vedem direcția lucrurilor. Unul dintre lucrurile principale este că VAR nu este aici pentru a arbitra jocul. Este pentru a ajuta la clarificarea lucrurilor. Pentru noi, pentru toată lumea, a fost ceva incredibil să fie anulat acel gol. Pentru mine este incredibil. După asta, se pot discuta despre multe lucruri. Prefer să nu mai spun nimic pentru că voi fi pedepsit și vreau să fiu pe bancă pentru următorul meci. Nu vreau să plătesc amenzi. Vreau să-i ajut pe jucătorii noștri.

Dar a fost dificil pentru noi acest început de sezon. Cu atâtea decizii care nu au venit așa cum ar trebui. Așa stau lucrurile. Să mergem mai departe.Mi-ar plăcea să explic multe lucruri. De exemplu, primul gol. Treaba mea este să-mi pregătesc jucătorii. Vom analiza. Opt minute de prelungire. După primul corner erau deja nouă minute. Ei vor al doilea corner și sunt deja nouă minute de prelungire. Trebuie să oprească jocul. Acestea sunt regulile.

Nu spun că asta e părerea mea. Conform regulamentului, îl întreb pe arbitru și mi s-a spus: ‘Pentru că am pierdut timp, vorbeam cu un jucător’. Am verificat toate cele opt minute până acum. Jocul nu s-a oprit nicio secundă. Ce pot să vă spun? Sunt managerul. Încerc să fac tot posibilul cu jucătorii mei și cu clubul meu de fotbal. Bine, Chelsea a câștigat meciul și mergem mai departe”, a declarat acesta, potrivit .