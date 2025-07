Au dispărut de pe social media! Decizia luată de vedetele FCSB după ce Gigi Becali a interzis TikTok-ul!

Roș-albaștrii au suferit deja două înfrângeri surprinzătoare în preliminariile UEFA Champions League, iar din punct de vedere mental, jucătorii campioanei României nu par să treacă prin cel mai bun moment. Mai mult, vedetele din echipa bucureșteană au primit și o interdicție din partea patronului Gigi Becali, pe care o respectă cu sfințenie.

Jucătorii de la FCSB au primit interzis la TikTok

Ștefan Târnovanu, Adrian Șut și Darius Olaru și-au făcut, la sfârșitul sezonului precedent, fiecare câte un cont de TikTok, pe care postau videoclipuri amuzante. Ideea a fost una pe placul fanilor, însă Gigi Becali le-a transmis public să se oprească, întrucât rețelele sociale le-ar distrage atenția.

Pe TikTok, cei trei făceau diverse trenduri la modă, postau faze din meciuri și interacționau cu fanii — lucru pe care mai mulți fotbaliști din toată lumea îl fac fără niciun fel de problemă.

Gigi Becali i-a amenințat pe Olaru, Șut și Târnovanu cu banca de rezerve

Totuși, Gigi Becali, în stilul său inconfundabil, a declarat în mai multe rânduri că nu e de acord cu acest comportament și că fotbaliștii ar trebui să fie atenți doar la pregătirea meciurilor. Omul de afaceri chiar i-a amenințat cu banca de rezerve pe Olaru, Târnovanu și Șut.

„S-au apucat de TikTok? Eu spun așa, ca să țină minte: toți care s-au apucat, o lună, două, patru, cinci… dracii, dracii, dracii, îi acaparează dracul. Și apoi, mintea ta, când dai cu piciorul în minge, te păcălesc dracii și o dai în altă parte. Pentru că mintea ta e drăcească, nu mai este cu Dumnezeu, cu puterea harului. Te înnebunesc.

Vrei TikTok? Uită mingea! Olaru are TikTok? Să uite mingea! Cine mai are? Șut, Târnovanu? Să fie virali. Are TikTok? Mă interesez. Intră Zima în poartă. Bine că mi-ați zis!”, a declarat Gigi Becali, patronul de la FCSB.

Jucătorii de la FCSB au ținut cont de indicațiile patronului. Când a fost ultima postare de pe TikTok

Cei trei fotbaliști s-au conformat. Adrian Șut și Darius Olaru nu au mai postat nimic de la sfârșitul lunii iunie. În schimb, ultimul videoclip realizat de Ștefan Târnovanu, portarul titular de la FCSB, a fost publicat pe 15 iulie, înainte de meciul cu Inter Club d’Escaldes.

E greu de spus dacă interdicția pusă de Becali a afectat sau nu moralul jucătorilor.

„Din nou noi nu marcăm, iar ei au dat un gol ciudat. Nu îmi reproșez nimic, doar îmi pare rău că nu am putut să ajung la minge. Nu știu, încă nu suntem bine. Nu știu exact care e motivul, dar trebuie să ne revenim cât mai repede”, a declarat portarul campioanei României.