Au divorțat! Surpriză în showbiz-ul din România: “Unul dintre motivele rupturii a fost munca în exces”

Un actor dintr-un serial îndrăgit din România și soția lui au divorțat. Cei doi au fost căsătoriți timp de doi ani, iar munca din ultimul timp s-a numărat printre motivele care au dus la destrămarea căsniciei.

Doi actori au divorțat! Surpriză în showbiz-ul românesc. De ce s-a destrămat căsnicia lor

Actorii care au decis să se despartă sunt Sabina Lisievici și Cătălin Nicolau. Acesta din urmă este cunoscut mai ales pentru rolul pe care l-a avut în serialul “Clanul”, difuzat la Pro TV până acum câteva luni.

de doi ani. Deși păreau potriviți unul pentru celălalt și formau un cuplu solid, se pare că au luat o decizie neașteptată pentru relația lor.

S-au întâlnit în anul 2021, iar în 2022 au avut cununia civilă. Sabina Lisievici îmbină actoria cu producția de film, designul și poezia, fiind implicată în mai multe proiecte de-a lungul timpul.

Cătălin Nicolae l-a interpretat pe Micu în serialul “Clanul”, un personal apropiat de Bebe Măcelaru. Cei doi lucrau în domeniul actoriei și se sprijineau reciproc.

Cu toate acestea, se pare că tocmai munca a reprezentat unul dintre motivele destrămării căsniciei. Amândoi au muncit foarte mult în ultima perioadă, lucru care le-a afectat relația.

În ultimul an, proiectul cinematografic “Kingdom of Judas” i-a ocupat tot timpul Sabinei Lisievici. Partenerul ei s-a concentrat pe cariera de actor, iar noile proiecte l-au solicitat destul de mult.

“Nu, nu cred că ne-am grăbit cu căsătoria, eu personal nu cred în relațiile de simplă prietenie mai ales după 25 de ani.

Cred că fiecare etapă a vieții ar trebui celebrată cum se cuvine, iar mai ales după 30 de ani e ok să îți dorești să îți întemeiezi o familie care să plece de la un fundament sănătos. Plus că eu sunt destul de tradiționalistă”, a declarat actrița pentru .

“Ne-am și întristat suficient unul pe celălalt”

a fost una potrivită, mai ales că cei doi nu au avut suficient timp unul pentru celălalt din cauza proiectelor în care au fost implicați.

Sabina Lisievici s-a concentrat, în ultimul an, doar pe proiectul ei cinematografic, fără să mai aibă timp și pentru viața personală.

“Unul dintre motivele rupturii a fost munca în exces, așa cum o practicam amândoi. Eu am lansat în ultimul an filmul Kingdom of Judas, focusând-mă complet doar pe acest film.

Sunt obsedată de cinematografie, iar și el muncește foarte mult pentru cariera lui de actor. Cred că ne-am bucurat amândoi în această căsnicie și ne-am și întristat suficient unul pe celălalt”, a mai spus ea.