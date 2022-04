Au doar 9 ani și deja visează la medalii olimpice. Nadia Comăneci și Larisa Iordache sunt modelele lor

Dalia Dincă și Alessia Albulescu sunt două dintre gimnastele care visează să readucă gloria de altă dată a sportului în care Nadia Comăneci, și alte românce au scris istorie.

Antrenamentele le ocupă tot timpul

Cele două fetițe (au doar 9 ani fiecare) sunt deja familiarizate cu noțiunea de performanță. La vârsta la care multe dintre colegele lor de școală încă se joacă cu păpuși, Dalia Dincă și Alessia Albulescu ”fac vechime” în sala de antrenamente.

Nu se plâng. Știu că sacrificiile pe care le fac le vor ajuta să-și împlinească visul de a urca pe podiumul olimpic. Deocamdată au participat la primul concurs oficial și s-au descurcat de minune.

”Am avut emoții mari, dar până la urmă a fost foarte bine. De obicei, mă pregătesc câte 6 ore în fiecare zi, cu pauză sâmbăta”, povestește Dalia Dincă, sportivă legitimată la LPS Cetate Deva.

”Stau la program prelungit, îmi fac acolo temele, apoi merg la antrenamente. Mă antrenez câte 3 ore, cinci zile pe săptămână. În weekend am liber. La primul concurs am avut ceva emoții, dar în final le-am controlat și am reușit să termin concursul cu bine”, adaugă Alessia Albulescu, de la CSM Arad.

Nadia și Larisa Iordache sunt idoli și modele

Ca orice copil, Dalia și Alessia au și ele idoli și modele. și Larisei Iordache le motivează. De altfel, cele două fetițe și-au stabilit deja reperele pe termen lung. Visează la clasări pe podium la Jocurile Olimpice.

”De mică am vrut să fac sport de performanță, vreau să muncesc foarte mult, să ajung la un nivel ridicat. Mă văd la un concurs foarte mare, vreau să ajung campioană olimpică.

Îmi place enorm de Larisa Iordache, am luat și autograf de la ea. Am mers la ea și i-am spus că sunt foarte fericită să o cunosc”, spune Dalia Dincă.

”Vreau să ajung cât mai departe în gimnastică, să devin o mare campioană. Idolul meu e Nadia Comăneci, vreau să fiu ca ea”, a adăugat Alessia Albulescu.

Deși sunt legitimate la cluburi diferite, la LPS Cetate Deva, unde Dalia este pregătită de Ramona Micu și Florin Cotuțiu, respectiv CSM Arad (Alessia), unde este antrenată de cuplul de Ciprian Hegyi și Carina Franiov, cele două tinere sportive vor deveni, nu peste mult timp, coechipiere la loturile naționale ale României.