„Au dormit lemn!”. Dezvăluiri la Podcast Euro Fanatik despre refacerea „tricolorilor” pentru meciul cu Belgia: „Asta i-a epuizat pe jucători”. Exclusiv

Al doilea episod din îi aduce din nou în față pe Cristi Coste, Remus Răureanu și Răzvan Nicolae, echipajul FANATIK care însoțește naționala României pas cu pas la EURO 2024 din Germania. , „tricolorii” au avut nevoie să-și reîncarce bateriile la maximum.

Martori la istorie! România, victorie de suflet cu Ucraina la EURO 2024

România le-a dat peste nas contestatarilor și a demolat naționala Ucrainei, scor 3-0, în prima etapă din Grupa E de la EURO 2024. Nicolae Stanciu, Răzvan Marin și Denis Drăguș s-au întrecut în execuții spectaculoase și care aduce aminte de sclipirea „Generației de Aur”.

ADVERTISEMENT

„Suntem Cristi Coste, Remus Răureanu și Răzvan Nicolae, echipa FANATIK din Wurzburg, Germania, la turneul EURO 2024, unde România a început ieri (n.r. luni) cu o mare victorie. Suntem chiar în prima zi după marea victorie de la Munchen, 3-0.

Am fost invidiați de oameni, ni s-a spus ‘norocoșilor’. Am fost martori la un meci istoric. Noul zid galben este pe Allianz Arena din Munchen. Este ceva ce n-am trăit în peste cei 20 și ceva de ani de presă. Un asemenea atașament, o asemenea atmosferă și un asemenea meci. Am fost la Real Madrid – Steaua, cu autogolul lui Bănel”, a fost discursul de început al lui Cristi Coste.

ADVERTISEMENT

Victoria României, ecouri pentru adversarii de la EURO: „Mi se părea că joacă Brazilia. Tot în galben sunteți și voi”

Remus Răureanu a povestit un episod grozav din Wurzburg cu doi suporteri turci, după victoria naționalei României, scor 3-0 cu Ucraina. Succesul categoric al „tricolorilor” a ajuns până la urechile fanilor Turciei, care au savurat marți seara .

„Suntem invidiați pe bune, mi-au spus și oameni din media și amici. Mi-au spus că regretă că n-au fost aici. Ne-a spus-o și Horia Ivanovici în direct. A fost ca și cum am asistat din tribune la victoria cu Argentina din 1994.

ADVERTISEMENT

E ceva ce povestești toată viața. Eu am fost acolo, golurile lui Ilie Dumitrescu, am fost martor, a fost o minune. Nu e doar invidia conaționalilor. Astăzi am fost într-un restaurant cu turci și a fost încă o dovadă mică, dar o dovadă, că România e luată în seamă, că lumea e uimită de România, de rezultat și de joc.

Erau doi turci în restaurant, au aflat că suntem români pentru că ne-au auzit vorbind și au zis: ‘Wow, cum ați jucat ieri. Incredibil, mi se părea că joacă Brazilia, nu România. Mai ales că sunteți tot în galben și voi’. Lumea remarcă pentru că România nu mai are imagine în fotbal”, a povestit Remus Răureanu.

ADVERTISEMENT

Andrei Vochin, oprit pe stradă de nemți: „România, top team!”

Nici nemții nu au trecut cu vederea peste cea mai clară victorie din istorie a României la turneele finale. Andrei Vochin, consilierul președintelui FRF Răzvan Burleanu, dar și specialist FANATIK, a fost întrerupt de doi nemți .

„De dimineață am făcut live cu Andrei Vochin de la hotelul naționalei la FANATIK LA EURO. În timp ce făceam live, vreo 25 de minute, eram în parc lângă hotelul unde este cazată naționala României, Melchior Park și au trecut doi bicicliști nemți.

A văzut că Andrei Vochin era îmbrăcat în echipamentul naționalei României. Au zis: ‘wow, România, wow, top team!’ Nemții l-au oprit pe Andrei Vochin din discuția pe care o avea cu Horia Ivanovici”, a mai spus Cristi Coste.

EURO 2024, rampă de lansare pentru „tricolori”: „Altfel îl propui pe Adrian Rus cu România în optimi”

Remus Răureanu este ferm convins că un rezultat cât mai convingător al naționalei României la EURO 2024 poate reprezenta o adevărată rampă de lansare pentru fotbaliștii din lotul lui Edi Iordănescu. Dennis Man sau Vali Mihăilă, care nu și-au lămurit situația contractuală la Parma, pot prinde transferuri răsunătoare cu România în fazele eliminatorii la turneul final.

„Dacă naționala va păstra acest parcurs, nu să-i bată pe toți cu 3-0, dar să iasă din grupe, să fie bună cu Belgia și Slovacia, toată imaginea fotbalului românesc va fi îmbunătățită, iar cel puțin fotbaliștii din lotul României vor avea soluții de transfer.

Sunt sigur. Contează foarte mult. Așa cum de la Mourinho, antrenorii portughezi au împânzit planeta, așa și noi avem nevoie de un rezultat. Altfel îl propui pe Adrian Rus sau pe Florinel Coman cu România în optimi sau sferturi. Altceva e când nu participi la turneul final și zici: ‘am un fundaș din România’”, a mai spus Remus Răureanu.

„Îți dai seama cum va negocia Giovanni Becali transferurile lui Dennis Man și Valentin Mihăilă după turneul ăsta? Mai ales că Parma a tot amânat să le prelungească contractele pentru că nu au fost de acord cu condițiile pe care le-au avut fotbaliștii și impresarii”, a completat Cristi Coste.

„Au dormit lemn!”. Dezvăluiri la Podcast Euro Fanatik despre refacerea „tricolorilor” pentru meciul cu Belgia: „Asta i-a epuizat pe jucători”

Titularii din meciul cu Ucraina au avut parte de un somn odihnitor după victoria de pe Allianz Arena. De altfel, principalul obiectiv al staff-ului echipei naționale după debutul la EURO 2024 a fost să-i recupereze cât mai bine pe fotbaliști pentru duelul cu Belgia, sâmbătă, 22 iunie, ora 22:00.

„A fost liniște de dimineață. Am vorbit cu oameni din staff-ul tehnic și mi-au spus că i-au lăsat să doarmă cât au vrut ei. Singurul obiectiv pe care îl avem în acest moment este să-i refacem înainte de Belgia. Nu mai e cazul să facem pregătire fizică, să-i antrenăm pentru ceva.

Trebuie să fie în formă bună, să scape de oboseală. De obicei, fotbaliștii nu dorm bine după meciuri, pentru că e adrenalină, e oboseală. Acum au dormit lemn. Asta mi-au spus oamenii, jucătorii au putut să doarmă pentru că oboseala a fost foarte mare, chiar dacă distanța parcursă nu a fost imensă: 112,7 km. Calitatea efortului și numărul sprinturilor a fost foarte mare.

Asta i-a epuizat pe jucători. Oamenii mi-au explicat. Pentru că România a rămas compactă în permanență, o echipă scurtă, nu a fost nevoie să parcurgă distanțe mari. Dar a fost nevoie de sprinturi pe distanțe scurte ca să acopere zonele”, a dezvăluit Remus Răureanu.

Edi Iordănescu, mulțumit de ce a văzut. Detalii din interior: „Nu a fost întâmplător”

Edi Iordănescu, recunoscut pentru firea precaută, a avut puterea să zâmbească la finalul meciului România – Ucraina. „Vochin a spus că a văzut un Edi Iordănescu mulțumit. Este mulțumirea antrenorului care a văzut că elevii săi au respectat la virgulă tot ceea ce au pregătit. Rezultatul de aseară a fost rezultatul unei pregătiri făcute de la A la Z.

Nu a fost întâmplător ce s-a întâmplat. Ei s-au recuperat, , tehonologie folosită de echipe, precum Bayern, Real Madrid, Liverpool, Barcelona. Înțeleg că și Cristiano Ronaldo are un program personalizat pe acest lucru. FRF a plătit undeva la 5.000 de euro ca să le închirieze pe toată durata statului în Wurzburg.

A fost și la Mogoșoaia, le-au plăcut. Nu doar că îi recuperează în condiții foarte bune, aseară la 12 noaptea, unii dintre ei au mers la recuperare înainte să meargă la somn.

„Începe analiza Belgiei. Vor fi una-două schimbări”

Titularii au dormit ceva mai mult și au dormit foarte bine. de la AKON Arena. La antrenament au fost doar cei care nu au fost titulari. Au fost 12 jucători de câmp, doi portari, Horațiu Moldovan și Ștefan Târnovanu.

Singurul care nu a fost titular, dar nu a fost la antrenament a fost Vali Mihăilă. A avut o problemă în noaptea dinaintea meciului cu Ucraina. A făcut febră, a dormit doar două ore, dar și acum resimte oboseala și ceea ce s-a întâmplat. El se recuperează foarte greu.

Mâine (n.r. miercuri) începe analiza Belgiei cu jucătorii. Cred că vor fi schimbări, una-două vor fi. Ne gândim să avem echipa strong din punct de vedere fizic pentru meciul cu Slovacia. Cel mai simplu calcul ar fi să menajăm câțiva cu Belgia și să fim bine cu Slovacia. La fel de adevărat este că dacă nu te bate Belgia ești calificat”, au fost cuvintele lui Cristi Coste.

Articol realizat cu sprijinul VODAFONE, partener de conectivitate al FANATIK la EURO 2024.

Podcast Euro Fanatik, episodul 2. Cum s-au refăcut „tricolorii” după 3-0 cu Ucraina la EURO 2024