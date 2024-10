Ioan Andone a intrat în legătură directă la telefon în cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA și a analizat . Fostul antrenor din Giulești a punctat un lucru important.

“Au făcut mari prostii”. Ioan Andone a analizat dezastrul de la Rapid: “Ceva se întâmplă”

de la Rapid și susține că acestea nu au legătură cu vânzarea lui Rrahmani. Fostul antrenor al giuleștenilor este de părere că lucrurile s-au schimbat în perioada ultimelor meciuri ale lui Cristiano Bergodi pe banca tehnică.

Legenda din Ștefan cel Mare a antrenat Rapidul pentru 10 etape, iar în perioada sa ca jucător și antrenor s-a confruntat de multe ori cu formația din Crângași.

Așadar, Andone a observat în urma analizei sale că atmosfera de pe stadion este în mare parte aceeași, însă ceva în interiorul clubului s-a schimbat și a produs aceste probleme ale echipei.

“E greu de prevăzut când va reveni Rapidul. Au făcut mari prostii. Nu că l-au vândut pe Rrahmani, pentru că nu ai cum să nu vinzi cu 5 milioane de euro, tu fiind un club din România.

Mai ales că ai reușit să faci asta la un an după ce l-au luat cu câteva sute de mii de euro. Acolo e o problemă mai veche. De la Bergodi, din play-off, e al Rapid.

Ce s-o fi stricat acolo, nu știu. Eu pot să vă spun din ce am văzut la televizor sau de pe Giulești, pentru că am mai fost acolo la meciuri. A dispărut ceva acolo.

Atmosfera e cam la fel pe stadion. E cea mai mare presiune în Giulești și nu cred că există un alt stadion așa. Mai ales că joacă cu el plin mereu, indiferent de adversar.

“Acolo se întâmplă ceva”

Acolo se întâmplă ceva, bănuiesc, dar nu pot să vorbesc așa. Nu e o greșeală vânzarea lui Rrahmani. În opinia mea, Rapidul avea lot de primele trei locuri la început de campionat, fără probleme.

Eu dacă eram antrenor la Rapid din vară, garantam primele trei locuri. Eu îl schimbam în iarnă dacă tot voiam să îl schimb. Trăgeam linie atunci și vedeam.

Au nevoie de multe victorii. Cu Farul o să aibă meci greu pe Giulești, pentru că ei joacă foarte bine acolo de fiecare dată”, a declarat Ioan Andone, la FANATIK SUPERLIGA.

