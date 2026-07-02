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Au făcut vrăji în direct la TV chiar înainte ca Harry Kane să marcheze „dubla” fabuloasă care a dus Anglia în optimi la CM 2026. Video

Harry Kane a ajuns la cota 5 la CM 2026 și se luptă pentru titlul de golgheter. Atacantul lui Bayern a marcat „dubla” cu care Anglia a învins-o cu 2-1 pe RD Congo și s-a calificat în optimi
Cristian Măciucă
02.07.2026 | 06:15
Au facut vraji in direct la TV chiar inainte ca Harry Kane sa marcheze dubla fabuloasa care a dus Anglia in optimi la CM 2026 Video
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Ce vrăji au făcut 3 peruviani în direct la TV înainte ca Harry Kane să marcheze „dubla” fabuloasă care duce Anglia în optimi la CM 2026. FOTO: Fanatik
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Harry Kane (32 de ani) trage după el naționala Angliei la CM 2026. Atacantul lui Bayern Munchen a marcat o „dublă” în victoria cu RD Congo Scor 2-1 și i-a calificat pe britanici în optimi, acolo unde vor întâlni Mexic. Kane a avut parte și de „ajutor” pentru a înscrie cele două goluri ale meciului.

Vrăji la TV pentru ca Harry Kane să înscrie 2 goluri în Anglia – RD Congo 2-1

Harry Kane a fost eroul Angliei în meciul cu Congo din 16-imile CM 2026. Naționala lui Thomas Tuchel a fost condusă la pauză cu 0-1, dar a întors rezultatul grație „dublei” lui Kane. Golgheterul lui Bayern Munchen a ajuns la cota 5 la turneul final din SUA, Canada și Mexic.

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Golurile lui Kane în poarta congolezului Mpasi au venit destul de târziu, în minutele 75 și 86, ambele din pasele nou-intratului Anthony Gordon. Reușitele fotbalistului de la Bayern Munchen au venit mai greu poate și din cauza faptului că cineva s-a chinuit destul de mult să îl „ajute” să înscrie.

Trei peruviani au devenit virali după ce au făcut vrăji în direct la TV pentru Harry Kane. Sud-americanii au fost în centrul atenției la o emsiune în care au „manfiestat” golurile lui Harry Kane, care au adus victoria cu RD Congo. Anglia va avea viață grea în optimile CM 2026. Partida cu Mexic se va juca pe Azteca, luni, 6 iulie, de la ora 03:00. Mexic și Spania sunt singurele echipe de la Cupa Mondială care nu au primit gol până acum la turneul final.

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Ce a declarat Harry Kane după victoria cu RD Congo

La meciul cu RD Congo, Harry Kane a bifat o bornă importantă. Superstarul englez l-a depășit pe marele Pele în topul marcatorilor la Cupa Mondială. Kane are acum 13 goluri, la fel ca Just Fontaine, cu unul mai mult decât legenda Braziliei. „Indiferent cine (n.r. – este în echipă), cu toţii putem avea momentul nostru de glorie. Şi da, pentru mine, a fost astăzi. A fost un meci meci nebun. A trebuit să continuăm să luptăm din greu, să luptăm din greu iar şi iar. Trebuie să ai răbdare într-un astfel de meci”, a declarat Harry Kane pentru BBC.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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