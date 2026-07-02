Au făcut vrăji în direct la TV chiar înainte ca Harry Kane să marcheze „dubla” fabuloasă care a dus Anglia în optimi la CM 2026. Video

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Harry Kane (32 de ani) trage după el naționala Angliei la CM 2026. Atacantul lui Bayern Munchen a marcat o „dublă” în victoria cu RD Congo Scor 2-1 și i-a calificat pe britanici în optimi, acolo unde vor întâlni Mexic. Kane a avut parte și de „ajutor” pentru a înscrie cele două goluri ale meciului.

Vrăji la TV pentru ca Harry Kane să înscrie 2 goluri în Anglia – RD Congo 2-1

Harry Kane a fost eroul Angliei în meciul cu Congo din 16-imile CM 2026. Naționala lui Thomas Tuchel a fost condusă la pauză cu 0-1, dar a întors rezultatul grație „dublei” lui Kane. Golgheterul lui Bayern Munchen a ajuns la cota 5 la turneul final din SUA, Canada și Mexic.

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Golurile lui Kane în poarta congolezului Mpasi au venit destul de târziu, în minutele 75 și 86, ambele din pasele nou-intratului Anthony Gordon. Reușitele fotbalistului de la Bayern Munchen au venit mai greu poate și din cauza faptului că cineva s-a chinuit destul de mult să îl „ajute” să înscrie.

Trei peruviani au devenit virali după ce au făcut vrăji în direct la TV pentru Harry Kane. Sud-americanii au fost în centrul atenției la o emsiune în care au „manfiestat” golurile lui Harry Kane, care Anglia va avea viață grea în optimile CM 2026. Partida cu Mexic se va juca pe Azteca, luni, 6 iulie, de la ora 03:00. Mexic și Spania sunt singurele echipe de la Cupa Mondială care nu au primit gol până acum la turneul final.

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3 peruanos han dado a Inglaterra el pase a octavos. El mejor mundial del siglo XXI. — Usuario Arroba (@u_arroba)

Ce a declarat Harry Kane după victoria cu RD Congo

La meciul cu RD Congo, Harry Kane a bifat o bornă importantă. în topul marcatorilor la Cupa Mondială. Kane are acum 13 goluri, la fel ca Just Fontaine, cu unul mai mult decât legenda Braziliei. „Indiferent cine (n.r. – este în echipă), cu toţii putem avea momentul nostru de glorie. Şi da, pentru mine, a fost astăzi. A fost un meci meci nebun. A trebuit să continuăm să luptăm din greu, să luptăm din greu iar şi iar. Trebuie să ai răbdare într-un astfel de meci”, a declarat Harry Kane pentru BBC.