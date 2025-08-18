Au fost adăugate noi cuvinte în dicționarul Cambridge. Ce semnificație au și din ce domenii provin

Faimosul dicționar Cambridge are termeni noi. Deloc puține la număr, aceste cuvinte reprezintă concepte care sunt din ce în ce mai uzuale în viața de zi cu zi. Iată care sunt definițiile lor și în ce contexte pot fi folosite!

ADVERTISEMENT

6.000 de cuvinte noi au fost introduse în dicționarul Cambridge

Dicționarul Cambridge a „adoptat” 6.000 de cuvinte noi. Majoritatea lor provin din social media, un domeniu care a acaparat vorbirea de zi cu zi. Unul dintre cei mai folosiți termeni, „skibibi”, este acum recunoscut oficial de dicționarul Cambridge.

„Skibidi” nu are o semnificație exactă, dar a devenit viral în urma unei serii animate de pe YouTube. Totuși, este definit ca „un cuvânt care poate avea sensuri diferite, precum «cool» sau «nasol». Mai poate fi folosit fără niciun sens real, ca o glumă”.

ADVERTISEMENT

Alături de „skibidi”, regăsim și „tradwife”, o prescurtare de la „traditional wife”. Acest cuvânt este atribuit unei femei care nu are un job, este mamă, gătește, face curat și are timp și pentru social media.

„Cultura internetului schimbă limba engleză, iar efectul este fascinant de observat și de surprins în dicționar. Adăugăm doar acei termeni despre care credem că vor avea durabilitate.”, a declarat Colin McIntosh, manager de programe lexicale, potrivit .

ADVERTISEMENT

Termenul care descrie relația din miliardarii lumii, prezent și el în dicționarul Cambridge

Pe lângă aceste cuvinte, în dicționarul Cambridge și-au făcut loc și unele prescurtări. Cea mai utilizată dintre ele este „delulu”, care provine de la „delusional”. Dicționarul Cambrigde definește delulu ca: „a crede lucruri care nu sunt reale sau adevărate, de obicei pentru că alegi să crezi asta”.

ADVERTISEMENT

Pentru că în ultima vreme a luat amploare fenomenul lucratului de acasă, a fost introduse cuvintele „mouse jiggler”, „work wife” sau „work spouse”. Termenul „mouse jiggler” se referă la un dispozitiv care face să pară că lucrezi, desi nu o faci. „Work wife” și „work spouse” desemnează relațiile de la serviciu în care două persoane se sprijină și au încredere una în cealaltă.

ADVERTISEMENT

Tot în dicționarul Cambridge au fost introduse și cuvinte compuse, precum „broligarchy”. Acest cuvânt a rezultat din îmbinarea cuvintelor „bro” și „oligarchy”. Termenul desemnează „un grup restrâns de bărbați, în special implicați în domeniul tehnologiei, care sunt extrem de bogați și influenți și care au sau doresc influență politică”.

„Broligarchy” a fost folosit pentru prima dată pentru a-i descrie pe liderii din tehnologie Jeff Bezos, Elon Musk și Mark Zuckerberg, prezenți la inaugurarea lui Donald Trump.