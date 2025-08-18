News

Au fost adăugate noi cuvinte în dicționarul Cambridge. Ce semnificație au și din ce domenii provin

Dicționarul Cambridge s-a îmbogățit cu 6.000 de cuvinte. Din ce domenii provin cele mai multe dintre ele și care este semnificația lor.
Claudia Şoiogea
18.08.2025 | 18:01
Au fost adaugate noi cuvinte in dictionarul Cambridge Ce semnificatie au si din ce domenii provin
Lista cuvintelor noi care au fost introduse în dicționarul Cambridge. Sursa foto: Freepik

Faimosul dicționar Cambridge are termeni noi. Deloc puține la număr, aceste cuvinte reprezintă concepte care sunt din ce în ce mai uzuale în viața de zi cu zi. Iată care sunt definițiile lor și în ce contexte pot fi folosite!

ADVERTISEMENT

6.000 de cuvinte noi au fost introduse în dicționarul Cambridge

Dicționarul Cambridge a „adoptat” 6.000 de cuvinte noi. Majoritatea lor provin din social media, un domeniu care a acaparat vorbirea de zi cu zi. Unul dintre cei mai folosiți termeni, „skibibi”, este acum recunoscut oficial de dicționarul Cambridge.

„Skibidi” nu are o semnificație exactă, dar a devenit viral în urma unei serii animate de pe YouTube. Totuși, este definit ca „un cuvânt care poate avea sensuri diferite, precum «cool» sau «nasol». Mai poate fi folosit fără niciun sens real, ca o glumă”.

ADVERTISEMENT

Alături de „skibidi”, în dicționarul Cambridge regăsim și „tradwife”, o prescurtare de la „traditional wife”. Acest cuvânt este atribuit unei femei care nu are un job, este mamă, gătește, face curat și are timp și pentru social media.

„Cultura internetului schimbă limba engleză, iar efectul este fascinant de observat și de surprins în dicționar. Adăugăm doar acei termeni despre care credem că vor avea durabilitate.”, a declarat Colin McIntosh, manager de programe lexicale, potrivit BBC.

ADVERTISEMENT
„Trump a vrut să se ridice și să plece”. Solicitarea lui Putin care...
Digi24.ro
„Trump a vrut să se ridice și să plece”. Solicitarea lui Putin care a stârnit revolta președintelui american

Termenul care descrie relația din miliardarii lumii, prezent și el în dicționarul Cambridge

Pe lângă aceste cuvinte, în dicționarul Cambridge și-au făcut loc și unele prescurtări. Cea mai utilizată dintre ele este „delulu”, care provine de la „delusional”. Dicționarul Cambrigde definește delulu ca: „a crede lucruri care nu sunt reale sau adevărate, de obicei pentru că alegi să crezi asta”.

ADVERTISEMENT
”Pare ireal, dar e adevărat”! Înainte de ”nunta secolului”, au semnat contractul: primește...
Digisport.ro
”Pare ireal, dar e adevărat”! Înainte de ”nunta secolului”, au semnat contractul: primește o avere, pe viață, în cazul despărțirii

Pentru că în ultima vreme a luat amploare fenomenul lucratului de acasă, în dicționarul Cambrigde a fost introduse cuvintele „mouse jiggler”, „work wife” sau „work spouse”. Termenul „mouse jiggler” se referă la un dispozitiv care face să pară că lucrezi, desi nu o faci. „Work wife” și „work spouse” desemnează relațiile de la serviciu în care două persoane se sprijină și au încredere una în cealaltă.

ADVERTISEMENT

Tot în dicționarul Cambridge au fost introduse și cuvinte compuse, precum „broligarchy”. Acest cuvânt a rezultat din îmbinarea cuvintelor „bro” și „oligarchy”. Termenul desemnează „un grup restrâns de bărbați, în special implicați în domeniul tehnologiei, care sunt extrem de bogați și influenți și care au sau doresc influență politică”.

„Broligarchy” a fost folosit pentru prima dată pentru a-i descrie pe liderii din tehnologie Jeff Bezos, Elon Musk și Mark Zuckerberg, prezenți la inaugurarea lui Donald Trump.

Sorin Grindeanu, clarificări despre ceasul de 90.000 de euro. Cât costă, de fapt,...
Fanatik
Sorin Grindeanu, clarificări despre ceasul de 90.000 de euro. Cât costă, de fapt, accesoriul său. „Glumă de prost gust”
La 81 de ani, bunicuța Margit rămâne fără asigurare medicală. Ce-i transmit reprezentanții...
Fanatik
La 81 de ani, bunicuța Margit rămâne fără asigurare medicală. Ce-i transmit reprezentanții CASMB: ”Trebuie să plătească această sumă”
Dezvăluiri despre ultima lovitură de pe piața media. „E cel mai tare om...
Fanatik
Dezvăluiri despre ultima lovitură de pe piața media. „E cel mai tare om din România! Tot trustul face 250 de milioane de euro. Își face televiziune!”
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Claudia Şoiogea
Claudia Şoiogea
Claudia Șoiogea este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca redactor în 2019 la site-ul zutv.ro, apoi a continuat să redacteze materiale timp de trei ani pentru publicația online Substanțial.ro.
Parteneri
A cumpărat un apartament de la Mitică Dragomir și e revoltat de ce...
iamsport.ro
A cumpărat un apartament de la Mitică Dragomir și e revoltat de ce a găsit în acesta: 'Marele antreprenor!'
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Nu rata numărul 1046 al revistei Taifasuri!
  • Pachet special: revista + 3 CD-uri, la superpreţul de 19,99 lei
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Interviu de colectie cu Cezara Dafinescu despre preţul succesului
  • Farmacia verde, sănătate, dietă, frumuseţe şi multe altele
Acum la toate punctele de presă din România!