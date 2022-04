„Au fost atâtea gloanțe!” Declarațiile terifiante ale martorilor atacului armat de la New York

Martorii oculari ai atacului armat din metroul din New York spun că l-au văzut înainte de atac pe bărbatul afroamerican care a deschis focul, dar că nu l-au luat în seamă, crezând că este un angajat al primăriei.

„Nu pot să-mi dau seama de câte ori s-a tras! Au fost atât de multe gloanțe…”

Clair, o pasageră care stătea în picioare în momentul atacului din trenul N, a declarat pentru The New York Post că s-a tras atât de mult încât a pierdut șirul împușcăturilor.

„Au fost atât de multe… Nici măcar nu pot să îmi dau seama de câte ori s-a tras”, a spus pasagera.

Ea a mai relatat că atacatorul este un bărbat afroamerican, mic de statură și îndesat – circa 165 cm și 78 de kilograme – care purta o vestă portocalie reflectorizantă, cum poartă muncitorii din construcții sau de la intervenții, și o mască de gaze

Ea spune că bărbatul a aruncat în metrou „un fel de cilindru din al cărui vârf izbucnea ceva”, dar fără a preciza despre ce este vorba.

„Am crezut că este un muncitor de la MTA (Autoritatea Metropolitană de Transport) prima oară, pentru că așa arăta, și nu i-am acordat prea mare atenție. Știți? Avea vesta aceea portocalie”, a mai spus martora..

Alți martori oculari au povesti cum cei mai mulți dintre pasagerii surprinși de incident au fugit spre alte trenuri pentru a părăsi cât mai repede scena atacului.

Ce se știe despre atacul armat de la metroul din New York

Deocamdată, se știe că cel puțin 13 persoane au fost împușcate, marți dimineața, în stația de metrou din Brooklyn. Atacul, care a avut loc în jurul orei locale 8:30, s-a produs în stația de pe Strada 36, prin care circulă liniile D, N, R.

Imaginile de la metroul din New York sunt îngrozitoare, cu corpuri însângerate pe peronul stației.

Deocamdată nu se știe dacă răniții au fost provocați doar de bărbatul care a deschis focul sau și de exploziile dispozitivelor pe care acesta le-a introdus în metrou.

Școlile și magazinele din zona atacului au fost închise.

Multiple people shot at 36 street station by two people in . All are currently being transported to the hospital — Derek French Photo (@derekcfrench)

ADVISORY: Due to an investigation, avoid the area of 36th Street and 4th Avenue area in Brooklyn. Expect emergency vehicles and delays in the surrounding area. — NYPD NEWS (@NYPDnews)