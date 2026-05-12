Au fost cele mai bune prietene, dar acum abia se salută. De ce s-a stricat relația dintre Sorana Cîrstea și Jelena Ostapenko

Sorana Cîrstea s-a calificat în sferturi la WTA Roma și o va întâlni în această fază pe letona Jelena Ostapenko, locul 36 WTA. Partida lor se va disputa marți, 12 mai, pe Terenul Central. Va fi al doilea meci al zilei, după întâlnirea masculină dintre Lorenzo Musetti și Casper Ruud, și nu va începe mai devreme de ora 14:00.
Sorana și Jelena au fost prietene foarte apropiate. Atât de apropiate încât au făcut și câteva vacanțe împreună, iar românca a fost la ea în vizită, la Riga. Au jucat și la dublu în aceeași echipă, dar relația lor s-a destrămat în urmă cu câțiva ani, iar acum abia se mai salută.
Răceala lor a intrevenit acum câțiva ani din cauza faptului că Ostapenko afișa o superioritatea evidentă față de româncă. Câștigătoare de Grand Slam, la Roland Garros în 2017, și fost număr 5 mondial un an mai târziu, letona a învins-o meereu pe Sorana, în meciurile directe, până în 2023.
Atitudinea ei superioară, în ciuda faptului că Sorana e mai mare cu opt ani, i-a căzut greu jucătoarei noastre, care s-a revoltat și pe teren. Și a echilibrat de la 0-3, cât era scorul meciurilor directe, până în 2023, la 4-3 pentru letonă, dar cu trei victorii pentru Cîrstea, din ultimele patru meciuri.
Ostapenko a luat-o peste picior pe Sorana la ultima ei victorie, cea din 2024. După ce a învins-o la Adelaide (Australia), scor 6-2, 2-6, 4-6, Jelena Ostapenko a făcut o declarație, care s-a vrut ironică. ”Am dormit în primul set, pentru că nu sunt o persoană matinală. Am avut nevoie de ceva timp pentru a intra în meci. Sunt mulțumită că am reușit să câștig”, a afirmat aceasta, dând de înțeles că dacă ar fi vrut ar fi câștigat mai ușor meciul.
Iar Sorana, după ce în 2017 spunea că Ostapenko „este o fată minunată, o persoană foarte veselă. Mereu îi spun că este precum un copil. E o persoană pe care e bine să o ai în preajmă. Suntem prietene bune„, s-a dezis de relația cu sportiva din Letonia, care i-a răpit Simonei Halep finala de la Roland Garros 2017.
„Aș vrea să lămuresc această treabă: suntem colege, amice, nu suntem bune prietene încât să ieșim la masă sau să ne spunem confidențe. Suntem, pur și simplu, colege. Ostapenko e o jucătoare extraordinar de bună, mult mai bună decât pare, la prima vedere. Are o mână extraordinară, e foarte agresivă”, a spus Sorana Cîrstea.
Brisbane 2026 – S.Cirstea vs J.Ostapenko 6-2, 7-6
Wuhan 2025 – S.Cirstea vs J.Ostapenko 6-0, 2-1 retragere
Adelaide 2024 – J.Ostapenko vs S.Cirstea 2-6, 6-2, 6-4
Wimbledon 2023 – S.Cirstea vs J.Ostapenko 4-6, 7-6, 6-4
Roma 2023 – J.Ostapenko vs S.Cirstea 6-3, 3-6, 6-2
Beijing 2017 – J.Ostapenko vs S.Cirstea 6-4, 6-4
US Open 2017 – J.Ostapenko vs S.Cirstea 6-4, 6-4