Sport

Au fost cele mai bune prietene, dar acum abia se salută. De ce s-a stricat relația dintre Sorana Cîrstea și Jelena Ostapenko

Românca are șansa de a urca în semifinalele turneului WTA de la Roma, unde poate ajunge dacă trece de jucătoarea din Letonia, care a fost una dintre cele mai bune prietene ale ei
Catalin Oprea
12.05.2026 | 08:09
Au fost cele mai bune prietene dar acum abia se saluta De ce sa stricat relatia dintre Sorana Cirstea si Jelena Ostapenko
SPECIAL FANATIK
Sorana Cirstea si Jelena Ostapenko au fost cele mai bune prietene FOTO facebook
ADVERTISEMENT

Sorana Cîrstea s-a calificat în sferturi la WTA Roma și o va întâlni în această fază pe letona Jelena Ostapenko, locul 36 WTA. Partida lor se va disputa marți, 12 mai, pe Terenul Central. Va fi al doilea meci al zilei, după întâlnirea masculină dintre Lorenzo Musetti și Casper Ruud, și nu va începe mai devreme de ora 14:00.

Ostapenko o lua pe Sorana Cîrstea de sus

Sorana și Jelena au fost prietene foarte apropiate. Atât de apropiate încât au făcut și câteva vacanțe împreună, iar românca a fost la ea în vizită, la Riga. Au jucat și la dublu în aceeași echipă, dar relația lor s-a destrămat în urmă cu câțiva ani, iar acum abia se mai salută.

ADVERTISEMENT

Răceala lor a intrevenit acum câțiva ani din cauza faptului că Ostapenko afișa o superioritatea evidentă față de româncă. Câștigătoare de Grand Slam, la Roland Garros în 2017, și fost număr 5 mondial un an mai târziu, letona a învins-o meereu pe Sorana, în meciurile directe, până în 2023.

Letona o bătea mereu pe Cîrstea

Atitudinea ei superioară, în ciuda faptului că Sorana e mai mare cu opt ani, i-a căzut greu jucătoarei noastre, care s-a revoltat și pe teren. Și a echilibrat de la 0-3, cât era scorul meciurilor directe, până în 2023, la 4-3 pentru letonă, dar cu trei victorii pentru Cîrstea, din ultimele patru meciuri.

ADVERTISEMENT
PNL somează PSD să pună capăt crizei politice. Reacția lui Sorin Grindeanu
Digi24.ro
PNL somează PSD să pună capăt crizei politice. Reacția lui Sorin Grindeanu

Ostapenko a luat-o peste picior pe Sorana la ultima ei victorie, cea din 2024. După ce a învins-o la Adelaide (Australia), scor 6-2, 2-6, 4-6, Jelena Ostapenko a făcut o declarație, care s-a vrut ironică. ”Am dormit în primul set, pentru că nu sunt o persoană matinală. Am avut nevoie de ceva timp pentru a intra în meci. Sunt mulțumită că am reușit să câștig”, a afirmat aceasta, dând de înțeles că dacă ar fi vrut ar fi câștigat mai ușor meciul.

ADVERTISEMENT
Sorana Cîrstea
Digisport.ro
Sorana Cîrstea "rupe" tăcerea. Afirmații total neașteptate: "Lucrurile s-au schimbat la 180 de grade! Asta mi-a arătat viața"

Prietenia lor nu mai e nici măcar amiciție

Iar Sorana, după ce în 2017 spunea că Ostapenko „este o fată minunată, o persoană foarte veselă. Mereu îi spun că este precum un copil. E o persoană pe care e bine să o ai în preajmă. Suntem prietene bune„, s-a dezis de relația cu sportiva din Letonia, care i-a răpit Simonei Halep finala de la Roland Garros 2017.

ADVERTISEMENT

Aș vrea să lămuresc această treabă: suntem colege, amice, nu suntem bune prietene încât să ieșim la masă sau să ne spunem confidențe. Suntem, pur și simplu, colege. Ostapenko e o jucătoare extraordinar de bună, mult mai bună decât pare, la prima vedere. Are o mână extraordinară, e foarte agresivă”, a spus Sorana Cîrstea.

Întâlnirile dintre Sorana Cîrstea și Jelena Ostapenko

Brisbane 2026 – S.Cirstea vs J.Ostapenko      6-2, 7-6

Wuhan 2025 – S.Cirstea vs J.Ostapenko         6-0, 2-1 retragere

Adelaide 2024 – J.Ostapenko vs   S.Cirstea    2-6, 6-2, 6-4

ADVERTISEMENT

Wimbledon 2023 – S.Cirstea vs J.Ostapenko 4-6, 7-6, 6-4

Roma 2023 – J.Ostapenko vs S.Cirstea  6-3, 3-6, 6-2

Beijing 2017 – J.Ostapenko vs S.Cirstea         6-4, 6-4

US Open 2017 – J.Ostapenko vs S.Cirstea      6-4, 6-4

Lotul preliminar al Argentinei pentru Cupa Mondială 2026. Marele absent
Fanatik
Lotul preliminar al Argentinei pentru Cupa Mondială 2026. Marele absent
Liverpool, omagiu emoționant pentru Diogo Jota! Portughezul va avea monument la Anfield Road
Fanatik
Liverpool, omagiu emoționant pentru Diogo Jota! Portughezul va avea monument la Anfield Road
“Gnahore și Boateng la Rapid!” Daniel Pancu, sfătuit să-i transfere pe fundașii lui...
Fanatik
“Gnahore și Boateng la Rapid!” Daniel Pancu, sfătuit să-i transfere pe fundașii lui Dinamo, liberi de contract
Tags:
Urmăreşte exclusivităţile Fanatik.ro din sport pe Google!
Parteneri
Totul pentru transferul la FCSB! A început să plângă în fața patronului: 'Vreau...
iamsport.ro
Totul pentru transferul la FCSB! A început să plângă în fața patronului: 'Vreau și eu!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!