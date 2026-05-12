Au fost cele mai bune prietene, dar acum abia se salută. De ce s-a stricat relația dintre Sorana Cîrstea și Jelena Ostapenko

Sorana Cîrstea s-a calificat în sferturi la WTA Roma și o va întâlni în această fază pe letona Jelena Ostapenko, locul 36 WTA.

Ostapenko o lua pe Sorana Cîrstea de sus

Sorana și Jelena au fost prietene foarte apropiate. Atât de apropiate încât au făcut și câteva vacanțe împreună, iar românca a fost la ea în vizită, la Riga. Au jucat și la dublu în aceeași echipă, dar relația lor s-a destrămat în urmă cu câțiva ani, iar acum abia se mai salută.

Răceala lor a intrevenit acum câțiva ani din cauza faptului că . Câștigătoare de Grand Slam, la Roland Garros în 2017, și fost număr 5 mondial un an mai târziu, letona a învins-o meereu pe Sorana, în meciurile directe, până în 2023.

Letona o bătea mereu pe Cîrstea

Atitudinea ei superioară, în ciuda faptului că Sorana e mai mare cu opt ani, i-a căzut greu jucătoarei noastre, care s-a revoltat și pe teren. Și a echilibrat de la 0-3, cât era scorul meciurilor directe, până în 2023, la 4-3 pentru letonă, dar cu trei victorii pentru Cîrstea, din ultimele patru meciuri.

Ostapenko a luat-o peste picior pe Sorana la ultima ei victorie, cea din 2024. După ce a învins-o la Adelaide (Australia), scor 6-2, 2-6, 4-6, Jelena Ostapenko a făcut o declarație, care s-a vrut ironică. ”Am dormit în primul set, pentru că nu sunt o persoană matinală. Am avut nevoie de ceva timp pentru a intra în meci. Sunt mulțumită că am reușit să câștig”, a afirmat aceasta, dând de înțeles că dacă ar fi vrut ar fi câștigat mai ușor meciul.

Prietenia lor nu mai e nici măcar amiciție

Iar Sorana, după ce în 2017 spunea că Ostapenko „este o fată minunată, o persoană foarte veselă. Mereu îi spun că este precum un copil. E o persoană pe care e bine să o ai în preajmă. Suntem prietene bune„, s-a dezis de relația cu sportiva din Letonia, care i-a răpit Simonei Halep finala de la Roland Garros 2017.

„Aș vrea să lămuresc această treabă: suntem colege, amice, nu suntem bune prietene încât să ieșim la masă sau să ne spunem confidențe. Suntem, pur și simplu, colege. Ostapenko e o jucătoare extraordinar de bună, mult mai bună decât pare, la prima vedere. Are o mână extraordinară, e foarte agresivă”, a spus Sorana Cîrstea.

Întâlnirile dintre Sorana Cîrstea și Jelena Ostapenko

Brisbane 2026 – S.Cirstea vs J.Ostapenko 6-2, 7-6

Wuhan 2025 – S.Cirstea vs J.Ostapenko 6-0, 2-1 retragere

Adelaide 2024 – J.Ostapenko vs S.Cirstea 2-6, 6-2, 6-4

Wimbledon 2023 – S.Cirstea vs J.Ostapenko 4-6, 7-6, 6-4

Roma 2023 – J.Ostapenko vs S.Cirstea 6-3, 3-6, 6-2

Beijing 2017 – J.Ostapenko vs S.Cirstea 6-4, 6-4

US Open 2017 – J.Ostapenko vs S.Cirstea 6-4, 6-4