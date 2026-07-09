Au fost la un pas să se ia la bătaie! Incident neașteptat în tabăra uneia dintre sfert-finalistele Cupei Mondiale

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Franța și Maroc deschid azi sferturile de finală ale Cupei Mondiale, într-o partidă programată la ora 23.00. Va fi o reeditarea a semifinalei din 2022, când Franța s-a impus cu 2-0, prin golurile lui Theo Hernandez și Kolo Muani.

Doi jurnaliști au fost la un pas de bătaie

Meciul programat la Boston a fost precedat de un incident bizar. Conferința de presă a lui În timp ce internaționalul marocan răspundea la prima întrebare, doi jurnaliști s-au luat la ceartă.

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Motivul pare ireal: unul ținea mâna ridicată pentru a pune o întrebare, iar celălalt i-a cerut să o lase jos pentru că acoperă cadrul camerei. Niciunul dintre ei nu a vrut să cedeze, iar reproșurile au devenit tot mai puternice, până când mai multe persoane au fost nevoite să intervină pentru a-i despărți și a restabili calmul în cameră.

De la masa la care stătea, Brahim a urmărit scena cu un amestec de surpriză și supărare. Iar când conflictul a fost aplanat și discuția a putut fi în reluată, fotbalistul lui Real Madrid a spart tensiunea cu o replică care a stârnit râsete din partea tuturor. „Am uitat deja întrebarea”, a glumit decarul Marocului pentru a încerca să risipească tensiunea momentului.

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Maroc a pus gând rău Franței

„Cred că zilele trecute ne-am arătat mentalitatea și ce suntem capabili să facem. Aceasta este mentalitatea noastră, vrem să continuăm așa și mâine este un meci foarte important. Toată lumea vrea să joace aceste jocuri. Tchouaméni și Mbappé sunt coechipierii mei la Real Madrid, niște fotbaliști grozavi și oameni minunați. Am vorbit și ne-am urat noroc, dar toți vrem să câștigăm. Mâine vom fi rivali „, a spus Diaz.

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El are patru pase decisive la acest Mondial și pare motorul echipei la mijlocul terenului: „Sunt foarte fericit să pot ajuta echipa, este întotdeauna important să contribui la joc. Dar echipa este cel mai important. Îmi asum mereu această responsabilitate, sunt foarte pregătit și foarte încrezător în ceea ce privește meciul cu Franța. Știu că vom face lucrurile bine”

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Brahim Diaz a lăsat naționala Spaniei

Fotbalistul născut la Malaga, care a jucat pentru Spania la juniori, tineret, dar și un meci la prima reprezentativă, a dezvăluit ce înseamnă să joci la o Cupă Mondială: „Pentru mine este un vis să fiu aici și să joc la o Cupă Mondială. Copiii care visează asta să nu înceteze niciodată să creadă pentru că visele devin realitate. Și poate unii dintre ei pot fi aici.”

Joi, 9 iulie

23:00 – Franța vs Maroc – Boston, SUA

Vineri, 10 iulie

22:00 – Spania vs Belgia – Los Angeles, SUA

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Duminică, 12 iulie

00:00 – Norvegia vs Anglia – Miami, SUA

04:00 – Argentina vs Elveția – Kansas, SUA