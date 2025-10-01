Au fost scoase la vânzare primele bilete pentru Cupa Mondială din 2026. Prețuri uluitoare după avertismentul lui Donald Trump

Miercuri, 1 octombrie, s-au pus la vânzare primele bilete pentru Cupa Mondială din 2026. Până la startul competiției mai sunt 8 luni și mai puțin de Programul meciurilor va fi definitivat în decembrie 2025.

Se vând bilete pentru Cupa Mondială din 2026! Cum a influențat Donald Trump prețurile

Campionatul Mondial din 2026 se va desfășura în perioada 11 iunie – 19 iulie 2026 și va avea loc în SUA, Mexic și Canada. Primele bilete au fost scoase la vânzare, în ciuda „amenițărilor” lui .

Fanii selectați printr-o loterie la care au aplicat 4,5 milioane de oameni, potrivit datelor prezentate în septembrie de FIFA, au acum prima șansă de a cumpăra tichete. Prețurile variază între 60 de dolari pentru meciurile din faza grupelor și 6730 de dolari pentru finală, cu posibilitatea ajustării dinamice în funcție de cerere.

În plus, bilete pot fi obținute prin programe de fidelitate. Cu excepția țărilor gazdă, SUA, Canada și Mexic, doar câteva naționale sunt deja calificate, printre care Argentina, Brazilia și Japonia, rămânând 30 de locuri neocupate.

În total, se estimează că vor fi disponibile 7,1 milioane de locuri pentru cele 104 meciuri programate în 16 orașe din America de Nord.

Incertitudini privind vizele și securitatea

În perspectiva Campionatului Mondial de anul viitor, oficialii americani au incertitudini privind vizele și securitatea. Tocmai de aceea, turiștilor le-a fost recomandat să aplice din timp pentru viză.

În plus, președintele SUA, Donald Trump, a sugerat că ia în calcul schimbarea orașelor gazdă dacă acestea ar fi considerate nesigure. Printre orașele care ar trebui să găzduiască meciuri la CM 2026 se numără East Rutherford, Houston, Miami Gardens, Seattle, Philadelphia și altele.

Când vor fi scoase la vânzare următoarele tichete

Următoarea fază de vânzare a biletelor pentru World Cup 2026 va avea loc între 27 și 31 octombrie, iar după tragerea la sorți din 5 decembrie biletele vor fi disponibile și pe principiul „primul venit, primul servit”, precum și printr-o platformă oficială de revânzare.

Cupa Mondială va fi sigură. Dacă voi stabili că nu este sigură (în anumite oraşe), vom muta (meciurile) în alte oraşe. Dacă credem că un oraş va fi chiar şi uşor nesigur pentru Cupa Mondială sau Jocurile Olimpice (n.r- Los Angeles 2028), dar mai ales pentru Cupa Mondială, deoarece competiţia este răspândită în atât de multe oraşe, nu vom permite ca meciurile să aibă loc, le vom muta puţin” – Donald Trump