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Spectacol în tribune la Campionatul Mondial U17 din Qatar! Suporterii naționalei Mozambicului au atras toate privirile la confruntarea cu Argentina. Fanii africani au cântat și au dansat fără întrerupere. Nici măcar golul încasat rapid de favoriții lor nu le-a stricat buna dispoziție.

Fanele din Mozambic au făcut spectacol la meciul cu Argentina! Au cântat și au dansat fără oprire

Atmosferă de senzație la meciul dintre Argentina și Mozambic, disputat duminică, 22 noiembrie, la Campionatul Mondial U17! Suporterii africani au fost printre protagoniștii confruntării. Îmbrăcați în culorile naționalei, aceștia au cântat și au dansat încă din primul minut.

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Nici măcar începutul dificil al echipei nu i-a descurajat. Deși Argentina a reușit să înscrie rapid, fanele din Mozambic au continuat să danseze și să cânte. Mozambic participă în premieră la Campionatul Mondial U17 și a început competiția cu o victorie categorică, 4-0 împotriva Danemarcei. Naționala africană a impresionat încă de la debut, iar suporterii au avut toate motivele să sărbătorească. Echipa face parte din grupa C, alături de Argentina, Australia și Danemarca. În prima etapă, australienii au produs o surpriză și au învins Argentina cu 2-0.

România a pierdut primul meci la Campionatul Mondial U17! Urmează două confruntări decisive

, care a obținut în premieră calificarea la un Campionat Mondial U17. Tricolorii pregătiți de Mircea Diaconescu au debutat sâmbătă, 21 noiembrie, împotriva Mexicului. Naționala noastră a avut câteva oportunități importante de a marca, dar a pierdut cu 0-1. Unicul gol al partidei a fost înscris de A. Sánchez, în minutul 55.

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după prima etapă, și are nevoie de puncte în următoarele două confruntări. Tricolorii vor întâlni Venezuela pe 24 noiembrie, de la ora 14:30, și Camerun pe 27 noiembrie, de la ora 18:00. Sud-americanii au început competiția cu o victorie, 2-1 împotriva Camerunului. Primele două clasate din fiecare grupă, dar și cele mai bune opt echipe de pe locul al treilea, se califică în șaisprezecimile de finală.

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