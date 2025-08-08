Au furat un card, au cumpărat un bilet la loto cu el și au câștigat marele premiu. Ce a decis păgubitul i-a lăsat pe toți fără cuvinte

O întâmplare demnă de scenariul unui film are în centrul său doi hoți și un bărbat căruia i-a fost furat cardul. Hoții au decis să cumpere un bilet la loto cu banii de pe cardul furat, iar după ce au dat lovitura, păgubitul a avut o cerință neobișnuită.

Doi hoți au câștigat un premiu generos la loto cu un bilet cumpărat cu un card furat

Un bărbat din Franța a rămas fără cardul său după ce i-a fost furat de doi hoți. Infractorii i-au spart mașina în orașul Toulouse și au furat din interiorul ei cardul bărbatului. Ulterior, hoții au mers la un bar și au cumpărat mai multe produse, printre care și un bilet la loto.

Se pare că Jean-David Estele, păgubitul, le-a purtat noroc celor doi hoți. Biletul pe care aceștia l-au cumpărat s-a dovedit a fi câștigător. Mai exact,

Bărbatul care a rămas fără card a angajat un avocat și a avut o cerință specială. Jean-David Estelle, posesorul cardului, a cerut ca infractorii să împartă premiul cu el, având în vedere că cei doi păreau a fi persoane fără adăpost.

Păgubitul a ales să nu depună plângere

Potrivit avocatului Debuisson, poliția franceză nu a reușit să îi identifice pe hoți, desi în cadrul anchetei au fost găsite câteva amprente. Avocatul a făcut un apel public și i-a îndemnat pe hoți să ia legătura cu biroul său și să nu se teamă de el sau de păgubit.

„Este un miracol atât pentru hoți, cât și pentru clientul meu. Fără cardul clientului meu, nu s-ar fi putut cumpăra biletul. Nici fără gestul hoților, biletul nu ar fi fost cumpărat.

Sper ca aceștia să ia legătura cu biroul meu, pentru a ajunge la o înțelegere care să-i ajute și pe ei, dar și pe clientul meu. În ciuda infracțiunii, el este extrem de fericit că i-a fost furat cardul. E de-a dreptul incredibil.”, a povestit avocatul, pentru .

Jean-David Estelle a declarat că nu va depune plângere. Din contră, speră să îi găsească pe și să ajungă la înțelegerea dorită. Bărbatul deja și-a făcut planul și atât el, cât și soția lui speră să își poată construi o casă nouă cu jumătatea de premiu.

„Probabil, e pentru prima dată când cineva căruia i se fură cardul de credit este extrem de fericit să fie victima unei asemenea infracțiuni.”, a mai spus avocatul păgubitului.

Loteria Națională din Franța, Française des Jeux (FDJ), a transmis că nu poate confirma detalii ale cazului. Motivul? Nu a fost făcută nicio cerere oficială pentru încasarea premiului. De obicei, biletele câștigătoare trebuie revendicate în termen de 30 de zile de la încheierea perioadei de vânzare.